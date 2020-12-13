Против дистанта и ЦОС: родители освистали замминистра просвещения в Думе

г.Москва. В минувший четверг в Госдуме состоялись парламентские слушания «Дистанционное образование: «за» и «против»», организованные КПРФ при поддержке родительской общественности. Не беремся оценивать степень бескорыстности и искренности вовлечения в борьбу с электронным антиобразованием со стороны думских коммунистов, а также поддержавших почин справедливороссов, но пошуметь Геннадию Зюганову сотоварищи удалось. Пришедшие на слушания высокие госчиновники услышали и увидели представителей загадочного для них «глубинного народа», которого буквально вытолкнул в политику организованный ими развал русской школы. Единая стратегия народной борьбы с дистантом (в том числе как части насаждаемой ЦОС) пока четко не согласована, однако меропроятие внушило надежду – родительские объединения показали готовность к самоорганизации и консолидации.



В начале встречи Геннадий Зюганов продемонстрировал гостям и прессе доклад «Россия. Образование в переходный период», датированный ноябрем 1994 года с пометкой «только для служебного пользования». Подготовлен он был за деньги Всемирного банка и Фонда Сороса. Методичка требовала выполнения определенных обязательств от образовательных властей РФ. По сути, в докладе прямым текстом написано о поэтапном демонтаже отечественной образовательной системы. Авторы обозначили условия:



«1) Закрыть педагогические институты

2) Закрыть профессиональные училища

3) Ввести «минимальные стандарты гражданственности» (примерно как вводил Гитлер для русских на оккупированных территориях в рамках плана «Ост»)

4) Ввести подушевое финансирование школ…

И финальным этапом в их диверсионном плане, весьма вероятно, является переход на дистанционное обучение. Мы должны выработать рекомендации, которые позволят нам вместе бороться и исправить это положение, пока еще не поздно», – подчеркнул Зюганов, обращаясь, прежде всего, к родительской общественности, которую наконец пригласили на думское мероприятие в достаточном количестве.



Затем выступил лоббист «цифровой образовательной среды», замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он озвучил знакомые байки: дистант, дескать, рассматривается как вынужденная мера, которая позволяет пережить текущий тяжелый момент с наименьшими потерями для студентов, преподавателей и образовательного процесса. Особенно нелепо на фоне ярких фактов внешнего влияния на «наши» образовательные антиреформы прозвучало заявление Афанасьева о том, что наиболее активно дистант развивается за рубежом. Он так восхитился американскими онлайн-курсами Coursera, что заявил о необходимости создания собственного «суверенного продукта»



Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов солидаризировался с коллегой-депутатом: «Полностью моя позиция совпадает с позицией КПРФ. У нашей партии нет положительного ответа по дистанционке за исключением одного – возможности обучения маломобильных юношей и девушек с инвалидностью. Больше аргументов «за» у нас нет – только «против».



Все отмечают абсолютное ухудшение качества образования. Второе – здоровье наших детей катастрофически падает. Мы видим, что речь идет о попытке вообще заменить очку дистантом. Наших родителей, общественность никто не обманет. Мы прекрасно помним форсайт-проект, обнародованный еще в 2010 году, где сказано, что к 2024 году полностью должна быть цифровая образовательная среда. Там сказано и об отмене учителей и бумажных учебников. С одной стороны, мы вдруг вспомнили, что нам надо защищать наш суверенитет, с другой – вы внедряете совершенно иные, западные методики в фундамент, в основу суверенитета – в отечественное образование.



Нас всех смущает смещение приоритетов – именно школа дистанционна, а все остальное – очное. Почему всевозможные заведения, вплоть до баров, ночных клубов, спортклубов и частных школ спокойно работают, а бюджетники все уходят на дистант? Конечно, мы видим идеологов всего, что нам навязывается - ВШЭ, Сбербанк и АСИ под управлением Всемирного банка. Кстати, «наш» Минпросвет в рекомендациях этого года абсолютно не стесняясь пишет, что Всемирный банк рекомендует вот это – давайте мы так и пойдем. Где же наш суверенитет, где забота о нашем будущем? Не надо быть большим докой, чтобы понять: в мировой тенденции, куда нам предлагают встроиться – России уготовано место в хвосте» – заявил Зюганов.



Депутаты возмутились моментальным внедрением ЕГЭ в России, хотя изначально он вводился в ряде школ исключительно в качестве эксперимента. На этом примере хорошо видно – любые массовые, щедро финансируемые Правительством эксперименты вскоре становятся нормой жизни. С ЦОС («цифровой образовательной средой») намерены провернуть тот же фокус, потому самое время бить тревогу.



Затем словом снова дали цифролоббистам. Замминистра цифрового развития Олег Качанов решил «прикинуться шлангом», рассказывая о своих «заслугах» в цифровизации.



«Мы как минцифры должны создать соответствующую инфраструктуру с проникновением всех необходимых… (неразборчиво) для цифрового образования. Сервисы цифрового образования должны быть доступны в кажой школе. Учитель должен иметь возможность подключить уроки внешних преподавателей в каждой школе.



Дети, которые будут пребывать на домашнем обучении по причине ОРВИ, должны иметь равную возможность с другими детьми по участию в образовательном процессе. Мы ничего не говорим про методологию, мы сейчас говорим исключительно про технологическую оснащенность школ.



Сказал в рамках этого в частности про… мы создаем инфраструктуру WiFi сетей во всех школах… к 2024 году в каждый учебный кабинет должен быть предоставлен доступ к беспроводной сети с доступом к устройству учителя, проекторам, доскам и т.д.»



Относительно WIFI – тут же надо вспомнить летние рекомендации экс-главы НИИ гигиены и здоровья детей при Минздраве Владислава Кучмы , которые звучат совершенно четко:



Требования к цифровой образовательной среде (в школе):

3.1.2. Использовать системы беспроводной передачи данных в образовательных организациях для создания локальной вычислительной сети, подключения к сети Интернет, для подключения периферийных устройств ПК не рекомендуется. При использовании системы беспроводной передачи данных расстояние от точки WiFi до ближайшего рабочего места должно быть не менее 5 м.

В учебных помещениях, на этажах, в отдельно стоящих зданиях для обучающихся начальных классов не допускается установка и использование системы беспроводной передачи данных, а также использование беспроводного подключения периферийных устройств ПК».



Это прямое подтверждение вреда радиосвязи формата WiFi для здоровья школьников, причем для учеников начальных классов последствия могут оказаться фатальными. Обеспечить пятиметровое расстояние от роутера до ближайшего рабочего места школьника в классе будет непростой задачей, учитывая тот факт, что цифровизаторы сегодня буквально нашпиговывают школы именно WiFi передатчиками. Планшеты в массе своей, как известно, не имеют портов для подключения к проводному интернету, так что их использование в школах также должно быть ограничено. Очередное подтверждение того факта, что чиновникам Правительства плевать на здоровье детей на фоне безграничных возможностей гешефта на закупках «современного, цифрового» оборудования.



Владимир Жириновский из ЛДПР на сей раз решил пойти против коллег, причем сделал это крайне неловко, вызвав взрыв смеха в зале: «Дистанционное обучение стало вводиться для инвалидов, а теперь оно будет и для здоровых…», – уверенно заявил Жириновский.



А вот его следующий перл: «Весь смысл цифровизации нашей жизни – и в экономике, и в обучении, и в демократии – убрать человека из процесса…»



Убрать человека из процессов в экономике, образовании… а нас-то кто-то спросил, хотим ли, чтобы его убрали? Конечно нет, форсайтщики работают в тяжелых условий и бьются с миллионами недовольных, не желающих исключаться из процесса.



Далее замминистра просвещения Виктор Басюк завел длинный спич о прелестях дистанта, начал вещать про тяготы для учителей… родители в ответ на это ответили ему массовым скандированием лозунга «Стоп дистант!». Получилось очень мощно.







«Ваше министерство угробило образование за 20 лет, оно привело к тем печальным результатам, которые мы имеем – именно ваше, с такой позицией», – перебил чиновника Зюганов на правах модератора.



Потом начали высказываться общественники. Ключевая мысль Илоны Меньковой как лидера «Родителей Москвы»: пора объединять в советы родителей при школах всех неравнодушных к происходящему мам и пап, чтобы в дальнейшем сеть таких структур взяла под контроль ситуацию в образовании.



Другая активистка заметила по поводу происходящего, обращаясь к руководителям страны:



«Такое впечатление, что власти стали намеренно провоцировать граждан к протестам. Если уже женщины начали выходить на улицы – значит, дело дрянь. Я бы совершенно не советовала нашим правителям связываться с разъяренными женщинами».



Депутаты КПРФ Рашкин, Шаргунов и другие выступили резко против дистанта. Но самым ярким, пожалуй, было выступление 11-классника из Москвы: «В начале учебного дня можно увидеть от силы треть учеников за экранами компьютеров. Остальные просто спят, либо пьют и курят во дворе. Нам рассказывают, что дистант якобы призван сохранить наше здоровье. Скажу непопулярную вещь: мое поколение сейчас реально умирает. Как физически, так и психически.

Дистанционное обучение формирует неравенство на экзаменах. Кто-то учится в школе, кто-то на дистанте – что же будет на ЕГЭ, который каждому из нас придется сдавать? Что делать с тем, что в интернете появляются пранкеры, показывающие нецензурный порнографический контент в видеоконференциях– это издевательство над учениками и учителем. Посмотрите на результаты ВПР этой осени, я уверяю, что следующий ЕГЭ будет еще печальнее, а каким он будет через год – вообще страшно подумать.

Призываю Геннадия Андреевича сделать все, чтобы законопроект № 963511-7, (внесен 27 мая с.г. группой депутатов фракции КПРФ во главе с Олегом Смолиным с формулировкой «по вопросу закрепления добровольности дистанционного обучения») полностью исчез из повестки. Также предлагаю пригласить также представителей ученической общественности на встречу с санитарным врачом г. Москвы, вице-мэром Раковой, главой ДОгМ Александром Молотковым. И зафиксируйте, что дети против дистанта. Мы победим!»



Также от общественности поступило предложение исключить формулировку «дистанционные образовательные технологии» (ДОТ) из очной формы обучения детей, что раз и навсегда запретило бы манипулятивно называть очку дистантом.



Депутаты и общественники согласились, что необходимо отменить недавнее постановление Правительства о внедрении ЦОС по всей стране . Там речь идет о недобровольном по своей сути эксперименте и закладывается страшная идея по замене образовательных программ дистанционкой. На сегодня нередки случаи шантажа администрацией школы, из регионов родители шлют общественникам пачки писем, в которых директора запрещают им не использовать дистанционные технологии.



Впрочем, поддержка со стороны КПРФ и Справедливой России - это конечно, хорошо, но во-первых, это далеко не вся Дума (кстати и в самой КПРФ есть проблемы - тот же законопроект №963511-7, легализующий дистант - это плод работы депутатов КПРФ, из которых, по сведениям источников РИА Катюша, большинство сняли свои подписи после разговора с лидером партии, но главный инициатор, зампред комитет по образованию Олег Смолин отказался это сделать. Кстати, Смолин и ранее продвигал экспериментальное электронное «образование» якобы под видом заботы о суверенитете страны еще в 2014 году , а во-вторых, от депутатов в этом вопросе зависит немного. Кстати, смолинский законопроект можно считать уже неактуальным -правительство дало на него отрицательный отзыв.



В общем, главное значение данного мероприятия не в том, что требования родителей поддержали коммунисты и другие депутаты, а в том что в стране на глазах происходит самоорганизация мощного родительского движения молодых, образованных граждан, которым не нужно никакое «электронное просвещение» со стороны цифровизаторов и которые не боятся отстаивать свои права перед лицом властей любого уровня, от школы до Думы, любыми способами . Мы занимаемся этим давно и наш опыт свидетельствует-успеха добиться можно только рассчитывая на свои силы и не надеясь что кто-то за нас спасет наших детей.



РИА Катюша