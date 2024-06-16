На каникулы с умом. Как подготовить ребенка к отдыху летом?

Учебный год насыщен и наполнен событиями до краев. Уроки, домашние задания, секции, экскурсии — свободных минуток у детей практически не бывает. И, кажется, что когда наступят долгожданные каникулы, можно будет себе все-все позволить и выбраться из этого ежедневного круга: подъем — школа — уроки — дополнительные занятия.

Летний режим

На самом деле, слишком резко «впадать» в отдых не надо — есть риск нанести вред здоровью ребенка. АиФ.ru спросил у, как надо готовить детей к каникулам, чтобы они прошли с максимальной пользой.

Режим ребенка, несмотря на то, что начались каникулы, должен быть приближен к школьному распорядку дня. Конечно же, это не значит, что ребенка следует поднимать в 7 утра, как вы это делаете, когда собираете его в школу — выспаться ему надо обязательно. Но все же и задерживаться в постели дольше, чем надо, не стоит. Летом ребенку вполне можно дать поспать и до 9. Но затем стоит организовывать мягкое просыпание — открыть дверь в его комнату, разговаривать, допускается даже включить музыку.

Отдельное внимание следует уделить отходу ко сну — лучше всего это делать в одно и то же время и не поздно. Оптимальным решением станет отбой в 9-10 часов вечера.

Не стоит забывать и про организацию правильного режима в течение дня. График ребенка должен быть похож на обычный школьный день с наполнением занятиями. После сна в идеале должна быть гимнастика, затем завтрак. Единственное исключение — вместо уроков по большей части прогулки на свежем воздухе, игры и спортивные занятия. Встает вопрос: как быть с летними домашними заданиями (такие всегда выдают в школах)? Их не стоит сбрасывать со счетов или оставлять на последний день. Если сосредоточиться ребенку легче утром, можно именно в это время немного позаниматься учебой. После обеда и сна, если он еще требуется школьнику, можно снова выходить на улицу и гулять побольше.

Учебе время

Современные учителя нередко дают план занятий с ежедневной разбивкой. Но если такого нет, то его стоит составить самостоятельно — в количестве минимальных школьных заданий на дом (2-4 примера, 3-5 предложений, небольшой текст), для старших классов нагрузку можно несколько увеличить, но ненамного. Как вариант, можно заниматься так: каждый день — один урок. Убирать нагрузку, чтобы дать ребенку отдохнуть, не стоит. Ведь от резкого введения ее после каникул организм также придет в стресс.

Готовим аптечку

Лето, да и каникулы в общем, пора активностей. Так как дети много времени проводят на улице, вырастает риск травмироваться, пораниться и т.д. Естественно, лучше заранее подготовиться к таким неожиданностям, чтобы они не заставали врасплох. Самыми частыми травмами летом являются ушибы, ссадины, переломы, солнечные ожоги и укусы клещей. С детьми обязательно нужно проводить профилактические беседы, объясняя, как избежать травм и рассказывая, что надо делать, если какое-либо происшествие все же случилось.

Также следует дополнительно оберегать ребенка, например, приобрести ему панамку, кепку или шляпку, которая позволит защититься от теплового удара, напоминать о необходимости больше пить. В аптечку дома следует положить зеленку, перекись водорода, йод, стерильные салфетки, бинты, спреи для обработки ожогов, жаропонижающие средства, препараты от аллергии. Перед наступлением лета стоит озаботиться постановкой прививок от клещей.

Выбор места отдыха

Где и как лучше отдыхать ребенку, решают родители в зависимости от имеющихся у них возможностей. В идеале — быть на свежем воздухе в деревне 1-2 месяца с периодическими приездами домой, для детей постарше в лагере на срок до 1 месяца. Ребенку необходимы и свежий воздух, и общение со сверстниками, и развивающие игры, и время на подготовку к школе.

Если ребенок остается на все лето в городе, стоит организовать его досуг так, чтобы он мог проводить достаточное количество времени на свежем воздухе, мог отдохнуть дома, позаниматься — как вариант для этой цели можно выбрать какой-либо досуговый центр.