Рассадник болезней. Как защитить ребенка от инфекций в детском саду

За окном заметно похолодало, и многие малыши остаются дома из-за насморка и повышенной температуры. А между тем в детских садах скоро начнут раздавать роли для новогоднего утренника.

Чтобы малыш не пропустил свой «звездный час», пора уделить особое внимание его иммунитету. Новости СМИ2

Почему болеют детсадовцы?

В детских коллективах инфекция распространяется всегда молниеносно, и участники группы вновь и вновь «подхватывают» вирусы друг от друга и через общие игрушки. Не успеет один выздороветь, как заболевает кто-то другой, и продолжаться это может довольно долго. То же самое повторяется и в младшей школе, и затем в средних классах. Но почему так происходит?

Дело в том, что полное становление иммунной системы завершается лишь к 16-18 годам. До тех пор ребенок более восприимчив к негативным факторам окружающей среды, чем взрослые.

Активный иммунитет накапливается через перенесенные инфекции и благодаря прививкам к 4-6 годам. Но в детский сад работающие родители, как правило, отдают ребенка раньше — с 2-3 лет, отсюда и частые хвори в коллективе.

Нужно понимать, что иммунитет ослабевает из-за своего рода конфликта организма ребенка с окружающей средой. И нужно либо примирить ребенка с ней, либо создать ему более комфортную. Разберем подробнее, что это значит.

Санитарные нормы

Часто родители жалуются, что в детском садике либо слишком жарко, либо холодно. Кто-то уверен, что «жара костей не ломит», но с этим трудно согласиться. К детским садам предъявляются особые требования СанПиН. В идеале, температура воздуха в комнатах, где малыш спит, занимается музыкой или гимнастикой, должна составлять 19-20 градусов, а в раздевалках, игровых комнатах и туалете — 21-23 градуса. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы.

Большую часть года, когда работает центральное отопление, воздух в помещениях бывает очень сухим. И это способствует более легкому распространению инфекций — слизистые оболочки пересыхают и утрачивают свою способность удерживать вредные микроорганизмы от попадания в носоглотку. Поэтому желательно иметь увлажнитель воздуха в группе. Дома тоже стоит держать такой прибор в детской. В крайнем случае, можно использовать тарелочки с водой.

Конечно, защитная способность организма зависит не только от воздуха, которым ребенок дышит — важно, сколько он спит, что и сколько он ест и то, как с ним обращаются дома и в садике, есть ли у него друзья, насколько ему психологически комфортно.

Отдыхать дошколенок должен не только ночью, но и днем. В детских садах «тихий час» обычно длится 3 часа. В это время нельзя шуметь, иногда воспитатели разрешают неспящим тихонько рисовать, но не всегда — и порой дети мучаются, рассматривая часами потолок. Поэтому будет лучше, если родители заранее начнут приучать малыша к дневному сну, еще до устройства в садик.

Что касается питания, то в нем должно присутствовать много витаминов и свежей зелени. Старайтесь меньше давать ребенку пищу, произведенную на заводах — чем продукты проще и ближе к природе, тем лучше: крупы, овощи, по возможности — деревенские яйца и молоко. Хлеб и выпечку лучше тоже делать дома.

Самый сложный аспект детсадовской жизни — психологический. Раньше ребенок общался, в основном, с родственниками, находился большую часть времени дома, среди собственных вещей и игрушек, на правах любимца всей семьи. А теперь в его жизни появляется множество посторонних людей, а также ему приходится перестраиваться на новый режим дня и следовать кучу правил. Все это очень непросто для маленького человечка. Но в силах родителей сделать так, чтобы малыш чувствовал себя комфортнее вдали от дома. Позвольте ему взять с собой в садик любимую игрушку. Принесите удобную подушку и одеяльце для сна. После садика проводите время в тишине, без телевизора и шумных компаний — лучше погуляйте с малышом в парке. Всякий раз, когда появляется возможность, забирайте ребенка из сада пораньше или устраивайте внеплановые выходные у бабушки. И, конечно, постарайтесь подружиться с воспитателями — ведь именно они отвечают за ребенка, пока Вас нет рядом.

И самое главное — больше прислушивайтесь к своему ребенку и его естественным потребностям, а не к общим правилам.

Когда вокруг все чихают

К сожалению, даже самые закаленные и спокойные дети в садике могут часто болеть — просто потому, что в группу кто-то принес вирус, а играют малыши вместе и пользуются общими игрушками. Достаточно почесать нос или потереть глаза, чтобы вирус попал в организм и атаковал. Стоит заранее позаботиться о профилактике.

Не за горами Новый год, малыши начинают разучивать песни и стихи, а их мамы ломают голову над составлением костюмов. Чтобы долгожданная встреча с Дедом Морозом состоялась, о полноценной профилактике простуды лучше позаботиться заранее. Простая и качественная еда, хороший сон, ежедневные прогулки на свежем воздухе, дополнительная поддержка иммунитета, а также подвижные игры и позитивные эмоции — вот нехитрые секреты здоровых малышей и их счастливых родителей!