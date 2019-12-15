УЧИМ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО ПРОИГРЫВАТЬ: 7 СОВЕТОВ

Никому не нравится проигрывать. Но если взрослые умеют обуздывать свои эмоции и понимают, что неудача – это не конец света, то малыши часто сильно переживают. Как помочь им «держать удар» без лишних драм?

Эксперт: Мария Коновалова, детский и семейный психолог

Все родители хотят видеть своих детей успешными, достигающими вершин в разных областях жизни.

Такие задачи ставит перед человеком и жизнь в современном обществе. Однако постоянное стремление к победам и неумение принимать поражения часто оборачивается для ребенка комплексами, эмоциональной неуравновешенностью и потерей интереса к жизни.

НЕНУЖНАЯ ГОНКА

Гнев, обида и даже истерика в ответ на поражение – типичная реакция для малышей, поскольку эгоцентричность и стремление во всем быть самым-самым заложено в возрастных особенностях детской психики. Победа позволяет детям ощутить контроль над «миром», а восторг окружающих и похвала родителей повышает их самооценку.

СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАЮТСЯ СОЗДАТЬ У РЕБЕНКА ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ В СВОИХ СИЛАХ, НО, САМИ ТОГО НЕ ЗАМЕЧАЯ, ЧАСТО СОЗДАЮТ ДЛЯ НЕГО ЛОВУШКУ. ВЕДЬ МАЛЫШ, СТРЕМЯСЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ И ЗАСЛУЖИТЬ ОДОБРЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННО СТАРАЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ НЕУДАЧИ.

В возрасте постарше такая позиция приводит к тому, что ребенок не может справляться с жизненными трудностями, преодолевать преграды на пути к достижению цели, боится совершить ошибку до такой степени, что предпочитает ничего не делать. Многие не могут найти сферу для своей самореализации, склонны во всех неудачах обвинять окружающих и обстоятельства, не умеют контролировать собственные эмоции.

Поэтому так важно научить ребенка адекватно воспринимать поражения, и чем раньше, тем лучше. Даже трехлетний малыш, наблюдая за реакцией своих родителей в игре, может формировать этот необходимый социальный навык.

1. РАЗРЕШИТЕ РЕБЕНКУ ОШИБАТЬСЯ.

Малышу нужно научиться сталкиваться с последствиями своих действий, даже негативными, если они, конечно, не касаются жизни и здоровья ребенка и окружающих. Постоянно ограждая малыша от неудач и разочарований, поддаваясь ему в играх, перекладывая его вину на других (судей, друзей, погоду или самих себя), вы лишь отодвигаете момент «столкновения с реальностью», но не помогаете преодолевать трудности.

2. ПОДАВАЙТЕ ПРИМЕР СПОКОЙНОЙ РЕАКЦИИ НА ПРОИГРЫШ.

Дети всегда берут пример с родителей, поэтому ваша реакция на собственные поражения, на промахи ребенка и победы других – основа поведения малыша. Проанализируйте, как вы сами встречаете неудачи, и старайтесь контролировать свою реакцию. Чаще играйте с ребенком, и в игре показывайте пример: если выиграл малыш – поздравьте его и пожмите руку; когда выигрываете вы – радуйтесь сдержанно, не хвастаясь. Ходите с ребенком на спортивные соревнования и выступления ваших знакомых или его друзей, чтобы научить сопереживать близким и радоваться их победам. Так малыш вырастет хорошим другом и избежит зависти и озлобленности.

3. ХВАЛИТЕ ЗА СТАРАНИЯ И АКТИВНОСТЬ, А НЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТ.

Поддерживайте активность ребенка, его стремление справляться с трудностями, но не преувеличивайте значимость победы. Бывает, что родители чрезмерно поощряют успехи малыша, формируя у него тем самым убежденность, что любовь родителей тем больше, чем больше его достижения. Покажите малышу, что ваша любовь и благосклонность безусловны, а победа – это уже приз сам по себе. Научите получать удовольствие от самой деятельности, включите в жизнь малыша творчество и созидание, эксперименты и путешествия, несколько ослабив соревновательный дух.

4. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ, НО НЕ ВОВЛЕКАЙТЕСЬ В ПЕРЕЖИВАНИЯ РЕБЕНКА.

Часто дети после поражения испытывают бурю эмоций, поэтому могут плакать, кричать, обижаться… Не стоит препятствовать такому выражению чувств, утешать или ругать малыша. Выплеснуть эмоции важно (и чаще дети быстрее успокаиваются без вмешательства родителей), поэтому выждите некоторое время прежде, чем разговаривать с малышом. Помните, что для ребенка его победы и промахи очень важны, поэтому не стоит смеяться над его переживаниями и говорить, что очередная неудача – это ерунда. Лучше скажите, что понимаете, что он чувствует: «Я знаю, что тебе очень обидно, ты ведь так старался». Однако не поддерживайте бурные эмоции, лучше переключите ребенка на анализ ситуации: «Что-то изменится от того, что ты плачешь?» Так вы поможете ему научиться контролировать эмоции.

5. ПРИЗНАВАЙТЕ ФАКТЫ НЕУДАЧ.

После совершения ребенком той или иной ошибки не стоит приукрашивать факты. Будьте честны с малышом, признайте, если у него что-то не получилось, но вместе с этим покажите, что ему удалось. Например: «Да, твой рисунок не победил в конкурсе, ведь домик получился кривым, а раскрасил ты не аккуратно. Зато ты здорово подобрал цвета и придумал интересный сюжет!», «Да, Федя бегает быстрее тебя, такой у него талант. Все люди разные. Зато ты лучше прыгаешь на скакалке». В разговорах и обсуждениях различных ситуаций необходимо донести до ребенка тот факт, что все люди проигрывают и совершают ошибки, но это не означает, что они неудачники.

6. ПОКАЖИТЕ РЕБЕНКУ, КАК ИЗВЛЕЧЬ УРОК ИЗ ОШИБОК.

Самый надежный фундамент, который вы можете заложить для становления целеустремленности и успешности ребенка – это научить его конструктивно относиться к своим поражениям. Ведь основная функция ошибок – указать на слабые места, помочь научиться новому, стать лучше. Ошибки дают возможность изменить свои действия и достичь результата. Часто спортсмены и актеры снимают на видео свои соревнования и выступления, чтобы иметь возможность наглядно оценить свои ошибки и достижения. Поэтому всегда разбирайте с ребенком его неудачи и делайте выводы, анализируйте, что нужно сделать иначе, чтобы получить другой результат: подобрать другой подход в занятиях, больше тренироваться, а может сменить вид деятельности для достижения побед.

7. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ИСТИННЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ.

Иногда амбиции родителей мешают им заметить индивидуальные склонности и предпочтения самого ребенка. Ведь если малыш занимается тем, что ему скучно, неинтересно, не приносит удовольствия, пассивность и частые неудачи могут стать закономерным следствием его низкой мотивированности, а бурная реакция на слабый результат – ответом на переживания родителей. Не стоит всегда и во всем требовать от ребенка быть лучшим. Отвлекитесь от своих представлений об успешности и подумайте вместе с ребенком, чем бы ему на самом деле хотелось заниматься, что будет соответствовать его увлечениям и интересам, помогите получить в этой деятельности необходимые знания и умения, и он будет радовать вас своими стараниями и достижениями.

Проигрыш – неотъемлемая и естественная часть нашей жизни, но бывает так, что ребенку трудно самостоятельно принять такое положение вещей. Поэтому научить своего малыша «держать удар», использовать ошибки как опыт, позволяющий извлекать уроки и двигаться вперед, сохраняя активность и интерес к жизни – замечательный подарок, который могут сделать родители для своего ребенка