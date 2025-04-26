Как научить ребёнка правильно вести себя в экстремальной ситуации

Почему не надо пугать детей «дядей-полицейским», с какого возраста рассказывать ребенку об экстремальных ситуациях и как с ними справляться, объяснила доцент кафедры теоретической и практической психологии Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, кандидат психологических наук Ольга Ширяева.
Давайте определимся с понятием «экстремальная ситуация», которое можно встретить и в сводках МЧС, и услышать от детского психолога. Проявляется экстремальность как на внешнем уровне: антропогенные и природные катастрофы, землетрясения, тайфуны, ДТП, — так и на внутреннем, когда внешне, кажется, ничего не происходит. Общее для всех проявлений экстремальности — это внезапность, отсутствие четких алгоритмов и путей решения. Человек пугается, начинает паниковать, тревожиться, это приводит к нервному истощению и заболеваниям. Кроме того, сильные эмоции не позволяют выбрать конструктивные стратегии преодоления ситуации.
Для ребенка экстремальным может стать даже нарушение его привычного уклада жизни. Ведь у детей еще нет фундаментальных знаний и представлений об окружающем. Мир ребенка во многом зависит от того, какие рядом с ним взрослые. Чем он младше, тем сильнее его понимание всего, что происходит вокруг, «слито» с эмоциями и поведением родных. Если они создают ощущение безопасности, то в самой нестабильной ситуации ребенок будет ощущать себя устойчиво. Для детей любого возраста основа безопасности — это благополучная семья.
Как создавать ребенку безопасный мир?
Ощущение стабильности и устойчивости легко создать через простые и повседневные вещи. Например, постоянство домашней обстановки. Именно поэтому желательно до трехлетнего возраста не делать в детской ремонт, не заводить новых домашних животных и по возможности не переезжать в другой город. Созданию безопасной обстановки помогают разные семейные традиции, скажем, чтение книги перед сном. Достаточно взять книгу, сесть рядом с сыном или дочкой, укрыться пледом, включить настольную лампу и читать.
Такое времяпрепровождение станет признаком благополучия мира на многие годы, создаст атмосферу безопасности от рождения и до момента, пока папа, мама или уже сам ребенок читают друг другу.
Еще очень важно, чтобы родители открыто говорили с детьми на любые темы, были с ними искренни, отвечали на вопросы. Правила безопасного поведения необходимо транслировать с самого рождения, через формирование личных границ. Стоит пояснять, для чего нужны запреты, что такое «можно» и «нельзя», через называние частей тела, эмоций и чувств, через озвучивание четких правил поведения в тех или иных ситуациях. Если на какой-то вопрос родитель не дает ответа, пытается избежать его, ссылаясь на возраст ребенка, сложность темы, это может приводить к ненужному напряжению, повышению интереса к запретной теме и появлению страхов.
Как, когда и кто должен учить ребенка поведению в экстремальных ситуациях?
Не рекомендуется использовать такие оценки, как «знакомый — незнакомый». Лучше четко обозначить список своих и чужих. А вместо «хорошо — плохо» говорить в категориях «опасный — неопасный». «Опасное» — это то, что несет угрозу здоровью и благополучию близких. Нельзя убеждать ребенка в том, что мир полон плохих людей и ситуаций, важно настраивать его на то, что окружающее скорее благополучно, что ему можно доверять. В этом случае среди нормальных событий ребенку будет легче выделить те, о которых стоит тревожиться.
Основные навыки безопасного поведения, такие как звонок в службу 112, лучше закладывать в раннем детстве, чтобы к подростковому возрасту было сформировано умение выходить из экстремальных ситуаций. До 3 лет в ребенка вкладываются базовые знания, в дошкольном возрасте их нужно развивать и расширять. А младший школьный возраст — это главный период для формирования и закрепления навыков. Этого можно достичь только через постоянную работу и повторение правил. Например, таких: «Помни, что посторонний взрослый никогда ни о чем не может просить маленького ребенка»; «Говори: “Нет”, “Мне нужно спросить у мамы”»; «Жизнь – главная ценность»; «Не стесняйся звать на помощь» и т. п.
Как нужно и не нужно говорить с ребенком об опасностях?
Не стоит пугать «злыми дядями», угрожать людьми в форме, говорить, что они его заберут. Это приводит к повышению тревожности, снижению доверия к миру и обесцениванию тех, к кому можно обратиться за помощью.
Часто родители волнуются, что если будут говорить ребенку об опасностях, он станет тревожным. Это не совсем так. Если об опасностях говорит взрослый, к которому есть доверие, то информация воспринимается менее негативно. Периодическое проигрывание ситуации приводит к тому, что ребенок перестает воспринимать ее как угрожающую. А значит, если она вдруг случится, он сможет отреагировать по алгоритму, не испугаться, не потерять самообладание и не наделать глупостей, а «проживет» ее так, как его учили. Поэтому постоянные тренировки — единственный способ повести себя конструктивно в экстремальной ситуации.
Игровая составляющая на таких занятиях помогает лучшему запоминанию и усвоению. Необходимо помнить, что помимо поведенческого компонента, например, отработки пожарной тревоги, с детьми важно проговаривать, что вероятность пожара — такая-то, что мы учимся для того, чтобы если это произойдет, знать, как себя вести, а не потому, что это точно произойдет. Мир — хороший, и знания о поведении в экстремальных ситуациях помогут не поддаться панике и как можно быстрее вернуть все в привычное состояние.
Как родители могут помочь своим детям справиться со страхом или тревогой?
Нельзя обесценивать детские чувства и эмоции. Говорить, что ничего не случилось, если на самом деле это не так. Важно выслушать ребенка, чтобы он мог проговорить свои чувства: страх, боль, тревогу, печаль. Спросить, что мама или папа могут сделать для него. Часто эти слова уже помогают, ребенок понимает, что его слышат, о нем думают, его жалеют. Когда он немного успокоится, можно вместе поискать способы решения ситуации. Предложить снять тревогу и стресс с помощью игры с кинетическим песком, прогулки на свежем воздухе. Если сам ребенок не справляется, стоит обратиться к психологу.
Важно помнить, что главная помощь для ребенка в стрессе — это спокойный родитель. Поэтому взрослый должен заботиться о себе, о своем физическом и психическом благополучии, так как он является для ребенка образцом стрессоустойчивости и стратегий поведения. Ребенок наблюдает и формирует свои стратегии поведения, которые часто схожи.
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