Как научить ребёнка правильно вести себя в экстремальной ситуации

Часто родители волнуются, что если будут говорить ребенку об опасностях, он станет тревожным. Это не совсем так. Если об опасностях говорит взрослый, к которому есть доверие, то информация воспринимается менее негативно. Периодическое проигрывание ситуации приводит к тому, что ребенок перестает воспринимать ее как угрожающую. А значит, если она вдруг случится, он сможет отреагировать по алгоритму, не испугаться, не потерять самообладание и не наделать глупостей, а «проживет» ее так, как его учили. Поэтому постоянные тренировки — единственный способ повести себя конструктивно в экстремальной ситуации.