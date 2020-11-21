«Переводитесь на дистант или отберем детей»: трансформаторы образования из «Вышки» внедряют беззаконные ювенальные методички в школах России

Институт образования Высшей школы экономики, которым руководит почетный соросовский грантоед, экс-представитель Всемирного банка, содомит Исак Фрумин, продолжает пробивать дно в попытках во что бы то ни стало оцифровать и уничтожить традиционное образование. В редакцию «Катюши» поступают тревожные сообщения со всей страны об угрозах родителям-отказникам от дистанта, исходящих от школьной администрации. А теперь, с легкой руки цифровых трансформеров из ВШЭ, такой подход становится официальной региональной (потом – и федеральной) политикой. Однако в своей «новой нормальности» эти господа напрочь забыли, что родители в России становятся мощной самоорганизующейся силой, что закон пока на стороне народа – и у граждан также найдутся влиятельные и компетентные защитники.



Вот такой скриншот мы увидели в одном из родительских чатов.









Все проверяется элементарно – это официальная страница МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №132» имени Н.М. Малахова, г. Барнаул, Алтайский край, раздел – «электронные ресурсы» . То есть – давайте серьезно вдумаемся в это утверждение – на самых сознательных родителей, которые оберегают физическое и психическое здоровье своих детей от неапробированного, не регламентированного СанПиНами (что подтверждают сами руководители профильных министерств и департаментов), а по ряду авторитетных научных исследований – очевидно вредного экспериментального «электронного обучения», которые ратуют за традиционное образование в классе с учителем и требуют от государства выполнять свои конституционные обязательства, на вот этих наших с вами сограждан уже в открытую натравливают органы опеки. Самых умных и трезвомыслящих мам и пап пытаются выставить как «не исполняющих свои обязанности перед детьми»! И эту позицию начинают разделять многие школьные директора, одобряя размещение подобной информации на официальных сайтах школ!



Откуда же надул ветерок этот дерзкий шантаж, психическое давление, сокрытие сведений, составляющих угрозу для здоровья граждан, самоуправство и превышение полномочий со стороны школ (заметим, все перечисленное – отдельный состав преступлений в рамках УК РФ), а также – откровенное вредительство? Проследить это очень легко – под методичкой дается ссылка: «Материал из Справочной системы «Образование».









Переходим по ней – и оказываемся на странице платной справочной системы для специалистов образования. Материал называется «Дистанционное обучение: как организовать и контролировать». А его основным автором, помимо юриста-редактора ИС «Образование», является… кандидат юридических наук, ведущий эксперт Института образования ВШЭ (работает в «Вышке» уже 12 лет) Анна Вавилова.









Мы не знаем, есть ли у госпожи Вавиловой собственные дети и как она докатилась до такой жизни, в цифролоббистском угаре выполняя указания господина Фрумина и Кузьминова, но одно можем сказать точно – и в профессиональном плане, как юрист, она допустила множество просчетов. Методичка Вавиловой содержит наглое вранье по целому ряду пунктов:



Во-первых, по своему содержанию и формату электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это экспериментальные методы. Они ранее не апробировались, не доказана их безопасность для здоровья и развития детей, напротив – есть все основания говорить об их опасности, также не существует научно апробированных методик преподавания в этом формате. В приказе Минпросвета о внедрении цифровой образовательной среды от конца 2019 г. прямо сказано, что ЦОС является ЭКСПЕРИМЕНТОМ, соответственно, подразумевается добровольность вхождения каждого в этот эксперимент в соответствии с Конституцией. Электронный дистант подразумевает в качестве основы регистрацию ученика на цифровой образовательной платформе – то есть, по сути, это та же самая ЦОС и точно такой же эксперимент. Естественно, говорить о какой-либо принудиловке и отсутствии альтернативы для родителей со стороны школы – противозаконно и антиконституционно.



Во-вторых, существует право каждого гражданина и законного представителя несовершеннолетнего на добровольную обработку ПД – без их согласия никто не имеет права регистрировать и идентифицировать российских детей на российских и зарубежных электронных образовательных платформах, онлайн-конференциях и т.д. В случае отказа со стороны мамы и папы – школа обязана организовать обучение традиционным способом.



В-третьих, давайте еще раз обратим внимание, какие интересные заявления образовательные организации по всей стране заставляют подписывать родителей при переходе на дистант:





















Налицо вопиющий беспредел. Этими заявлениями лоббисты онлайн-обучения не только обставляют дело так, что якобы родители сами просят перевести их ребенка на удаленку – они переносят ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за жизнь и здоровье ребенка, а также за прохождение учебной программы на родителей (!!!). Вот в этом и заключается вся суть «великого инновационного» электронного обучения будущего – это же полная «оптимизация» школьных зданий, платы властей за коммуналку, оборудование, сокращение штата всех работников школ, включая учителей (при дистанте достаточно одного «тьютора»-навигатора ученика на несколько тысяч «обучающихся» за экранами), отказ от закупок бумажных учебников и тетрадей и т.д. Посмотрите, в одном из таких заявлений администрация школы вообще хочет, чтобы родитель подписался под словами «обязуюсь обеспечить своего ребенка средствами дистанционного онлайн-обучения» (!). Ну и типичная вариация на тему – «гарантирую создание условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и выполнение заданий, назначенных учителями».



Самое время напомнить Вавиловой и прочим цифролоббистам о п.7 ст. 28 273-ФЗ «Об образовании»:



«Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ (!) в соответствии с учебным планом, качество образования (!) своих выпускников, а также за жизнь и здоровье (!!!) обучающихся…»



Интересно, а если в семье двое-трое или больше детей – каким образом школа (и чиновники от образования) намерены обязать родителя «обеспечить все условия»? Да даже если ребенок один, а в семье нет вообще ни одного компьютера, ноутбука или планшета, если в доме не проведен интернет, а у несовершеннолетних кнопочные телефоны – это полное право и свободный выбор родителей, докапываться до которого у любых «третьих лиц», в том числе чиновников от образования и органов опеки, нет никаких прав и полномочий! Самое время напомнить горе-чиновникам п.2 ст.43 Конституции и практически аналогичный п.3 ст.5 ФЗ «Об образовании в РФ»:



«В РФ гарантируются общедоступность и бесплатность (!) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые».



В настоящее время руководство школ устами Вавиловой и прочих юристов-цифролоббистов пытается внушить родителям, что якобы можно поставить знак равенства между очной и электронно-дистанционной формой обучения, что дистанционка – это якобы просто образовательные средства и технологии, а сама форма обучения при их использовании остается очной. Это следует рассматривать как явную манипуляцию и подмену понятий – потому что дистанционная форма отсутствует в ФЗ «Об образовании», а регулярные занятия ученика в классе, на территории образовательной организации, в присутствии живого, а не виртуального учителя, не имеют ничего общего с просиживанием дома перед экраном монитора в какой-нибудь онлайн-конференции, где по понятным причинам по определению отсутствует непосредственный социальный контакт как с учителем, так и со сверстниками.



Но даже если допустить на минуту, что дистант – это «всего лишь» электронные и дистанционные образовательные технологии, а сама форма обучения при их использовании остается традиционной, очной и не претерпевает никаких изменений (хотя очевидно, что это явная ложь!), то и в этом случае родители абсолютно не обязаны создавать для него никаких условий, иметь соответствующие высокотехнологические устройства и т.д. Это для родителей и их детей все должно быть организовано в общедоступной и бесплатной форме.



Как видите, электронное обучение и ДОТ настолько «продвинуты и инновационны», что отвечать за здоровье и качество знаний детей по ним будут исключительно родители. Отвечать перед школой, органами опеки, иными чиновниками и ведомствами – ну в общем, перед всеми, кому не лень. Ну а что, ведь по факту ребенок почти все время находится дома – из школы за ним действительно не особо-то уследишь, так что родители – вперед, превращаемся в гувернанток и репетиторов. Ну а школа при массовом переводе на дистант полностью умывает руки.



Также не можем не напомнить госпоже Вавиловой и прочим шантажистам ключевые пункты ФЗ «Об образовании» и Семейного кодекса:



«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.



Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья».



Вот так – «преимущественное право на обучение детей». Из этой формулировки очевидно, что такое право не может быть ограничено одним лишь выбором формы обучения. Да и к тому же, если родитель перед поступлением в первый класс подписал директору заявление о зачислении своего ребенка в образовательную организацию на очное обучение в аудитории с живым общением, а теперь его чадо намерены пересадить за стул перед домашним компьютером с виртуальными «онлайн-лекциями» и заявляют, что по форме ничего не поменялось – налицо повод для протестов и несогласия. А если школы и чиновники из помощников родителей в гармоничном развитии детей превращаются в откровенных цифролоббистов форсайт-проектов ОЭСР, Всемирного банка, Всемирного экономического форума, ЮНЕСКО иже с ними – тогда это уже никакая не помощь, а состав для уголовного дела.



По сведениям редакции «Катюши», родительская общественность уже готовит заявления в компетентные органы в отношении авторов и распространителей устрашающих и шантажирующих родителей методичек, нарушающих права граждан и принуждающих к отказу от традиционного очного образования. Призываем всех неравнодушных родителей и заинтересованных лиц использовать тезисы из данной статьи в качестве стратегии правовой защиты, если вашу семью начали шантажировать подобным образом, принуждая к переходу на дистант. Госпоже Вавиловой из Института образования ВШЭ также придется ответить за подобную деятельность, а пока – любой желающий может написать ей все, что думает, или даже позвонить – благо, все ее контакты находятся в свободном доступе .



РИА Катюша