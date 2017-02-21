Особый кашель. Как отличить коклюш от простуды?

При этой болезни кашель изматывает детей и физически, и морально, а у малышей первых лет жизни нередко вызывает нарушение мозгового кровообращения, которое может закончиться трагически.

Яд возбудителя

Коклюшная палочка попадает в организм через дыхательные пути и размножается в слизистой оболочке гортани, бронхов и в альвеолах лёгочной ткани. Возбудитель выделяет токсин, который раздражает нервные окончания слизистой оболочки и вызывает кашлевый рефлекс. Токсин оказывает влияние и на нервную систему, приводя в состояние возбуждения её нервные центры – дыхательный, сосудодвигательный… В результате на любое раздражение – свет, звук, порыв ветра, укол… – ребёнок отвечает приступом судорожного, конвульсивного кашля.

Срочно в больницу!

Заболевание начинается с незначительного повышения температуры – до 37,5–37,7°, – и насморка. Как правило, врач ставит диагноз «ОРВИ», и, как только температура спадает, ребёнок возвращается в детский сад или в школу, щедро делясь коклюшной палочкой с окружающими. Кашель у него не проходит, напротив, становится всё более мучительным.

Приступ коклюшного кашля особый. Он начинается с серии коротких кашлевых толчков, следующих друг за другом без перерыва. Затем ребёнок делает вдох, который сопровождается свистящим звуком из-за спастического сужения голосовой щели. После чего приступ продолжается такими же кашлевыми толчками с последующим свистящим вдохом. Количество кашлевых циклов колеблется от 2 до 15. Приступ завершается отделением густой, вязкой, прозрачной мокроты. Иногда возникает рвота.

Во время приступа ребёнок возбуждён, его лицо становится красным, глаза наливаются кровью, набухают шейные вены, язык высовывается так, что травмируется уздечка. На коже лица и склерах остаются следы мелких кровоизлияний из-за повреждения капилляров от напряжения. Тяжёлый приступ может привести к остановке дыхания, непроизвольному отделению мочи и кала. У малышей на фоне спазматического кашля могут возникнуть судорожные припадки с потерей сознания. Поэтому младенцы с подозрением на коклюш должны быть госпитализированы под наблюдение врачей, которые не допустят у них длительной остановки дыхания (апноэ).

Лекарство – бурные эмоции

Болезнь может длиться 2–3 месяца. Постепенно частота и продолжительность приступов уменьшается, кашель перестаёт быть спазматическим. Правда, иногда возникают осложнения на органы дыхания: ларингит, бронхит, пневмония, реже в процесс вовлекается плевра и развивается плеврит.

Если температура нормализовалась и опасность осложнений миновала, ребёнок должен как можно больше гулять. В этот период он уже незаразный, так что можно не избегать друзей-приятелей, но стоит ограничивать физические нагрузки, которые могут провоцировать кашель.

Чтобы побороть очаг возбуждения в головном мозге, надо создать более сильный, который вызовет у ребёнка бурные положительные эмоции. Это может быть выход в цирк, поездка в деревню, на рыбалку, а ещё лучше – полёт на самолёте к морю.

А как же защита?

В последние десятилетия практически все дети у нас в стране с 3‑месячного возраста получают прививки от коклюша одновременно с вакцинацией против дифтерии и столбняка (АКДС). Почему же эта детская инфекция по-прежнему продолжает встречаться?

Дело в том, что коклюшная вакцина не создаёт пожизненного иммунитета. Чтобы уж наверняка избежать болезни, иммунитет надо постоянно подхлёстывать повторными вакцинациями. Младенцев от коклюша прививают трижды до полугода и ещё один раз в 18 месяцев. С 6 месяцев – после введения 3‑й дозы – и в течение 5–8 лет ребёнок защищён от этого заболевания. В школьном возрасте восприимчивость к коклюшу постепенно возвращается. Но, если привитый ребёнок и заболевает, болезнь протекает у него в стёртой, лёгкой форме, иногда даже диагноз поставить трудно, и не даёт осложнений.

Но и больной нетипичным коклюшем заражает всех вокруг: ровесников, взрослых, младенцев до полугода, которые ещё не получили трёх прививок. Так инфекция и циркулирует.