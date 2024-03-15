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Бисквит «Зебра»

Нежный мягкий бисквит будет прекрасным дополнением к чаю или кофе, а также из него получится превосходный торт с кремовой прослойкой.

Ингредиенты

Яйца - 3 шт.

Сахар - 6 ст.л.

Молоко - 4 ст.л.

Масло растительное - 4 ст.л.

Лимонная кислота - 0.25 ч.л.

Мука - 110 г

Какао - 1 ст.л.

Ванилин - 1 г

  • 303 кКал
  • 1 ч. 15 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Рецепт этого бисквита я нашла на японском сайте, у них вся выпечка просто изумительная. Конечно, пришлось кое-что изменить, о чем я сообщу чуть ниже. Но результат меня порадовал. Очень нежный, спонжевый, мягкий бисквит. Совсем не приторный, вкусный, как я люблю.

Самое сложное здесь - не способ замешивания, он довольно прост, а способ выпекания.))) Требуется иметь хороший духовой шкаф с конвекцией. У меня обычная газовая духовка и даже без указателя температуры. Поэтому выпекала я свой бисквит по наитию, максимально приближая к оригинальному способу. Если сделать все, как требуется по рецепту, вы будете вознаграждены прекрасным вкусом и бисквитной нежностью.

Для бисквита "Зебра" нам понадобятся все продукты по списку.

Ингредиенты для бисквита «Зебра»
Фото 1

Яйца разделить на белки и желтки.

Отделить белки от желтков
Фото 2

В миску с желтками добавить 2 ст.л. сахара, влить растительное масло.

Добавить сахар и масло
Фото 3

Затем влить молоко и добавить ванилин или ванильную эссенцию - 1 ч.л.

Влить молоко
Фото 4

Все составляющие смешать вручную венчиком до однородности - пара движений. Я взяла венчик от блендера, он тоненький и легкий.

Взбить яичную смесь
Фото 5

Сразу же в желтковую массу просеять муку в три приема. Добавили - размешали, еще добавили - размешали венчиком.

Просеять муку
Фото 6

Должна получиться стекающая консистенция теста.

Размешать тесто
Фото 7

Отдельно взбить белки. Сначала довести их до легкой пены, добавить лимонную кислоту - щепотку. Взбивая, постепенно добавлять оставшийся сахар - 4 ст.л. Белки должны держать пики на венчике.

Взбить белки с сахаром
Фото 8

К желтковой массе добавить часть белков и размешать венчиком.

Ввести взбитые белки
Фото 9

А затем желтковую массу влить к взбитым белкам. Все смело размешиваем венчиком вручную.

Влить желтковую массу к белкам
Фото 10

Вот такое тесто получается. Нужно еще пару раз провести венчиком по кругу, чтобы не было пышных пузырей.

Готовое тесто
Фото 11

Тесто разделить на две части. В одну добавить какао и размешать до однородности. У меня шоколадная часть получилась больше по объему.

Всыпать какао
Фото 12

Подготовить форму для выпекания. Я выложила пергаментом дно и бока, ничем его не смазывала. А дальше выкладывать тесто в центр, поочередно темное и светлое. Я чередовала по одной ложке, поэтому получился мелкий рисунок. Если выкладывать сразу по три ложки, то полосочки будут более крупными.

Теперь по рецепту. Выпекать бисквитную "Зебру" требуется на водяной бане. То есть в емкость налить холодную воду, сверху установить форму с тестом. Поставить в духовку и при конвекции выпекать около часа. Температура - 130-150 градусов.

Я выпекала в обычной духовке 50 минут, при низком нагреве, поставив форму на верхнюю полку, а на среднюю полку поставила емкость с водой. Под форму положила фольгу, чтобы бисквит не поджарился. Периодически проверяла готовность шпажкой.

Вылить тесто в форму
Фото 13

Готовый бисквит "Зебра" остудить и украсить по своему выбору. Я просто смазала поверхность растопленным черным шоколадом, добавив в него чайную ложку растительного масла.

Смазать бисквит шоколадом
Фото 14

Приятного чаепития. Очень нежный бисквит - шифоновый, со спонжевой структурой.

Рецепт бисквита «Зебра»
Фото 15
Фото бисквита «Зебра»
Фото 16
Бисквит «Зебра», рецепт с фото
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