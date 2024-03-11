Отличительной особенностью турецких голубцов является их начинка. В Турции готовят голубцы как из виноградных листьев, так и из капусты. И те, и другие делают очень маленькими, а внутрь кладут поджаренный фарш с большим количеством лука, риса и томата. Иногда готовят совсем без мяса, с одним рисом. Рис получается вкусным, потому что тушится вместе с жареным луком и томатной пастой.
Я впервые делала голубцы по-турецки и совсем не разочаровалась. Получилось вкусно, сочно и впечатляюще. Пропорции своего блюда я все-таки изменила под себя и не стала добавлять огромное количество риса. Обычно его кладут на порядок больше, чем мяса. А лука должно быть столько же, сколько и фарша.
Ингредиенты
Капуста - 1 кг
Фарш телячий - 300 г
Рис - 150 г
Лук - 300 г
Паста томатная - 2 ч.л.
Масло растительное - 1 ст.л.
Соль - по вкусу
Сахар - 1 ч.л. (не полная)
Перец красный - по вкусу
Кориандр - 0.5 ч.л.
Перец ч.м. - по вкусу
Вода - для сковороды и в казан
- 103 кКал
- 1 ч. 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для голубцов по-турецки подготовьте необходимые продукты по списку.
Из вилка капусты вырежьте кочерыжку и опустите капусту в кипяток. Поворачивайте ее во время тихого кипения воды и снимайте размягченные листья. Остудите листья на блюде, вырежьте из них твердые жилки и разрежьте пополам вдоль самой толстой жилы.
Если листья очень большие, то, возможно, придется разрезать еще пополам.
Репчатый лук нарежьте очень мелко или измельчите в блендере до крошки, но не делайте из лука пасту. Обжарьте лук на сковороде в небольшом количестве масла.
Добавьте фарш и снова обжарьте, минут 10.
Затем добавьте замоченный заранее рис без жидкости. Для голубцов по-турецки можно брать самый мелкий рис и даже сечку.
Чайную ложку томатной пасты разведите в половине стакана горячей воды и влейте в сковороду. Вы можете взять и больше томатной пасты, если любите. Турки добавляют по 2 столовых ложки пасты, но мы думаем о здоровье))).
На этом этапе важно сделать рис немного мягче, поэтому может понадобиться чуть больше воды. Не доводите рис до полной готовности, он приготовится в голубцах при дальнейшем кипении. Потушите начинку немного, добавьте по вкусу соль и все специи, а затем выложите на блюдо для остывания.
Теперь нужно попытаться свернуть очень маленькие голубцы, не толще сигары. С листьями капусты это сделать не так-то просто, много жилок и неровностей. На листок размягченной капусты выложите немного начинки и скрутите его в виде сигары, подгибая края внутрь.
Вот такие "сигарки" получились у меня)
На дно казана выложите обрезки или некондиционные листы капусты. Поверх них уложите голубцы плотными рядами.
Оставшуюся ложку томатной пасты разведите снова в стакане горячей воды. Добавьте соль и сахар, попробуйте, чтобы вкус вас устраивал. Если кислинка совсем не чувствуется, то добавьте еще немного томата.
Залейте голубцы полученной жидкостью, накройте тарелкой, чтобы голубцы при кипении не всплывали. Затем накройте казан крышкой и после закипания воды тушите 20-30 минут, до полной готовности.
Проверьте голубцы на мягкость начинки, чтобы вкус вас устроил. Подавайте их со сметаной или любым кисло-молочным соусом.
Голубцы по-турецки готовы, они получаются мягкими и нежными.
Приятного аппетита!
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