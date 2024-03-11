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Голубцы по-турецки

Отличительной особенностью турецких голубцов является их начинка. В Турции готовят голубцы как из виноградных листьев, так и из капусты. И те, и другие делают очень маленькими, а внутрь кладут поджаренный фарш с большим количеством лука, риса и томата. Иногда готовят совсем без мяса, с одним рисом. Рис получается вкусным, потому что тушится вместе с жареным луком и томатной пастой.

Я впервые делала голубцы по-турецки и совсем не разочаровалась. Получилось вкусно, сочно и впечатляюще. Пропорции своего блюда я все-таки изменила под себя и не стала добавлять огромное количество риса. Обычно его кладут на порядок больше, чем мяса. А лука должно быть столько же, сколько и фарша.

Ингредиенты

Капуста - 1 кг

Фарш телячий - 300 г

Рис - 150 г

Лук - 300 г

Паста томатная - 2 ч.л.

Масло растительное - 1 ст.л.

Соль - по вкусу

Сахар - 1 ч.л. (не полная)

Перец красный - по вкусу

Кориандр - 0.5 ч.л.

Перец ч.м. - по вкусу

Вода - для сковороды и в казан

Казан 2.5 литра
  • 103 кКал
  • 1 ч. 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для голубцов по-турецки подготовьте необходимые продукты по списку.

Фото 1

Из вилка капусты вырежьте кочерыжку и опустите капусту в кипяток. Поворачивайте ее во время тихого кипения воды и снимайте размягченные листья. Остудите листья на блюде, вырежьте из них твердые жилки и разрежьте пополам вдоль самой толстой жилы.

Если листья очень большие, то, возможно, придется разрезать еще пополам.

Фото 2

Репчатый лук нарежьте очень мелко или измельчите в блендере до крошки, но не делайте из лука пасту. Обжарьте лук на сковороде в небольшом количестве масла.

Фото 3

Добавьте фарш и снова обжарьте, минут 10.

Фото 4

Затем добавьте замоченный заранее рис без жидкости. Для голубцов по-турецки можно брать самый мелкий рис и даже сечку.

Фото 5

Чайную ложку томатной пасты разведите в половине стакана горячей воды и влейте в сковороду. Вы можете взять и больше томатной пасты, если любите. Турки добавляют по 2 столовых ложки пасты, но мы думаем о здоровье))).

На этом этапе важно сделать рис немного мягче, поэтому может понадобиться чуть больше воды. Не доводите рис до полной готовности, он приготовится в голубцах при дальнейшем кипении. Потушите начинку немного, добавьте по вкусу соль и все специи, а затем выложите на блюдо для остывания.

Фото 6

Теперь нужно попытаться свернуть очень маленькие голубцы, не толще сигары. С листьями капусты это сделать не так-то просто, много жилок и неровностей. На листок размягченной капусты выложите немного начинки и скрутите его в виде сигары, подгибая края внутрь.

Фото 7

Вот такие "сигарки" получились у меня)

Фото 8

На дно казана выложите обрезки или некондиционные листы капусты. Поверх них уложите голубцы плотными рядами.

Фото 9

Оставшуюся ложку томатной пасты разведите снова в стакане горячей воды. Добавьте соль и сахар, попробуйте, чтобы вкус вас устраивал. Если кислинка совсем не чувствуется, то добавьте еще немного томата.

Фото 10

Залейте голубцы полученной жидкостью, накройте тарелкой, чтобы голубцы при кипении не всплывали. Затем накройте казан крышкой и после закипания воды тушите 20-30 минут, до полной готовности.

Фото 11

Проверьте голубцы на мягкость начинки, чтобы вкус вас устроил. Подавайте их со сметаной или любым кисло-молочным соусом.

Голубцы по-турецки готовы, они получаются мягкими и нежными.

Фото 12

Приятного аппетита!

Фото 13
Голубцы по-турецки, рецепт с фото
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