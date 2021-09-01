Среднее образование: ни петь, ни рисовать

С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по изобразительному искусству, музыке и физической культуре может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет». Поскольку этот вопрос минобр оставил на усмотрение школы, решать, нужны ли по этим предметам оценки или нет, будут решать учителя и родители.

Реакция пользователей в Интернете на это новшество оказалось довольно вялой:

«Всё равно не пойму, а чем пятёрка плоха, или двойка?» — задаётся вопросом Себекхотеп III.

«Каждая букашка, стремится оставить свой след в истории…» — отвечает ему Vasily_SK.

«Учителям будет хуже. Сложнее поддерживать дисциплину на занятиях. Нарушителю можно и занизить оценку (или выставить реальную), а добросовестного ученика поддержать. А если нет средств воздействия, то всегда найдётся парочка идиотов, мешающих вести занятия» — сочувствует Василий.

«Наконец-то поняли, что сегодня в школе ничему не учат. Все дети учатся дома или с родителями, или с репетиторами. Сегодняшняя школа ничего не даёт. Какое-то просветление пошло в образовании» — резюмирует Пенсионерка.

— Главная проблема таких предложений в том, что непонятно, в рамках какой концепции они выдвигаются, — сетует Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда ИНДЕМ. — Должна быть концепция образования на какой-то длительный период, например, на 10 лет, не меньше. Чтобы родители ребёнка, поступающего в первый класс, понимали, что именно от него потребует школа (и, соответственно, государство), потому что ученик должен будет этим требованиям соответствовать. Сейчас логика принятия решений не понятна.

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Можно только констатировать, что выпускники школ, как правило, не умеют ни рисовать, ни петь, ни играть на музыкальных инструментах, если не учились в музыкальной или художественной школе. Потому что преподавание этих предметов поставлено очень слабо. Но надо уровень преподавания повышать, а не снижать требования к учащимся, — считает социолог.

Специалисты утверждают, что научить рисовать или петь можно любого. Существуют базовые навыки, которыми может овладеть каждый, и для этого не нужно обладать талантом. Освоив их, каждый способен сделать зарисовку с натуры и нарисовать что-то по памяти, или научиться подпевать и отличать «Танец с саблями» от «Во поле березка стояла». К тому же обучение музыке и рисованию — не прихоть, а необходимость. Они развивают воображение, память, мелкую моторику. С уроками физкультуры — то же самое.

— У большинства школьников здоровье за время обучения ухудшается, потому что они мало двигаются. Оценка по физкультуре — для многих это стимул не отлынивать на этих уроках. Физкультура и так считается предметом второстепенным, при системе «зачётов» к ней никто не будет относиться серьёзно. Нет необходимости готовить из школьников профессиональных спортсменов, но дети должны двигаться, уметь бегать, прыгать, держать равновесие, лазить по канату, — считает социолог и напоминает, что лишних знаний и навыков не бывает. Вот убрали уроки труда — дескать, зачем в школе учить строгать, пилить, шить или готовить. В результате мы наблюдаем полнейшую бытовую беспомощность, когда молодые люди не могут перегоревшую лампочку заменить или пуговицу аккуратно пришить.

Но есть и другие мнения.

— И как отец двух нынешних школьников (а также двух бывших), и как учитель я приветствую идею замены оценки по целому ряду предметов, прежде всего предметов эстетического цикла, на «зачет/незачет», — делится размышлениями Михаил Павловец, доцент ВШЭ и учитель Лицея ВШЭ. -Кажется, первыми об этом всерьез задумались физкультурники, разделив всех школьников на 5, кажется, типов в зависимости от комплекции и состояния здоровья, поскольку несправедливо предъявлять одинаковые нормативы, скажем, по прыжкам в высоту, коротышкам и дылдам… А одаренность музыкальная или живописная — во многом закладывается природой, и если тебе медведь на ухо наступил, ты заведомо в неравном положении с солистом школьного хора.

Более того, в прекрасной школе будущего, убежден, отметок не будет вовсе — а будут развернутые заключения педагогов, в чем их подопечный достиг успехов, а в чем его потенциал раскрыт недостаточно. Преподаватель обращает внимание на то, что когда целью обучения становится высокая отметка, а не реальный результат, это вводит в заблуждение прежде всего отличника, который убежден, что он — лучше всех, и страшно удивляется, когда завзятые «троечники» вдруг легко обходят его на жизненных поворотах.

Впрочем, в школе будущего рисования, музыки и физкультуры может и не оказаться. Уроки искусств массово отменяют в развитых странах: США, Великобритании и Японии. Причин того, что эти дисциплины впали в немилость, три. Первая — проблемы с финансированием, вторая — нежелание учеников тратить время на их изучение, третья — приоритет отдаётся дисциплинам, «соответствующим потребностям общества», то есть естественно-научным и техническим.

В России сейчас экономика не в лучшей форме, да еще экономисты обещают очередной мировой кризис года через 3−4. Искушение урезать расходы на образование может оказаться непреодолимым. А какие предметы проще всего «пустить под нож»? Правильно, те, по которым не выставляются оценки. Тем более, что в итоговой аттестации этих дисциплин всё равно нет.

Пока о таких кардинальных мерах речь не идёт. Но министр образования Сергей Кравцов уже отметил, что не считает необходимым выводить эти предметы в факультатив, но, возможно, эти уроки стоит сделать более интересными, живыми. А поскольку с живостью и интересностью уроков у нас большие проблемы, выводы напрашиваются неутешительные. Хотя о чём печалиться?

Талантливых детей родители отведут в «художки» и «музыкалки». Остальные и так проживут.