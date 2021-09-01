Среднее образование: ни петь, ни рисовать

В российских школах отменяют оценки
С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по изобразительному искусству, музыке и физической культуре может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет». Поскольку этот вопрос минобр оставил на усмотрение школы, решать, нужны ли по этим предметам оценки или нет, будут решать учителя и родители.
Реакция пользователей в Интернете на это новшество оказалось довольно вялой:
«Всё равно не пойму, а чем пятёрка плоха, или двойка?» — задаётся вопросом Себекхотеп III.
«Каждая букашка, стремится оставить свой след в истории…» — отвечает ему Vasily_SK.
«Учителям будет хуже. Сложнее поддерживать дисциплину на занятиях. Нарушителю можно и занизить оценку (или выставить реальную), а добросовестного ученика поддержать. А если нет средств воздействия, то всегда найдётся парочка идиотов, мешающих вести занятия» — сочувствует Василий.
«Наконец-то поняли, что сегодня в школе ничему не учат. Все дети учатся дома или с родителями, или с репетиторами. Сегодняшняя школа ничего не даёт. Какое-то просветление пошло в образовании» — резюмирует Пенсионерка.
— Главная проблема таких предложений в том, что непонятно, в рамках какой концепции они выдвигаются, — сетует Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда ИНДЕМ. — Должна быть концепция образования на какой-то длительный период, например, на 10 лет, не меньше. Чтобы родители ребёнка, поступающего в первый класс, понимали, что именно от него потребует школа (и, соответственно, государство), потому что ученик должен будет этим требованиям соответствовать. Сейчас логика принятия решений не понятна.
Можно только констатировать, что выпускники школ, как правило, не умеют ни рисовать, ни петь, ни играть на музыкальных инструментах, если не учились в музыкальной или художественной школе. Потому что преподавание этих предметов поставлено очень слабо. Но надо уровень преподавания повышать, а не снижать требования к учащимся, — считает социолог.
Специалисты утверждают, что научить рисовать или петь можно любого. Существуют базовые навыки, которыми может овладеть каждый, и для этого не нужно обладать талантом. Освоив их, каждый способен сделать зарисовку с натуры и нарисовать что-то по памяти, или научиться подпевать и отличать «Танец с саблями» от «Во поле березка стояла». К тому же обучение музыке и рисованию — не прихоть, а необходимость. Они развивают воображение, память, мелкую моторику. С уроками физкультуры — то же самое.
— У большинства школьников здоровье за время обучения ухудшается, потому что они мало двигаются. Оценка по физкультуре — для многих это стимул не отлынивать на этих уроках. Физкультура и так считается предметом второстепенным, при системе «зачётов» к ней никто не будет относиться серьёзно. Нет необходимости готовить из школьников профессиональных спортсменов, но дети должны двигаться, уметь бегать, прыгать, держать равновесие, лазить по канату, — считает социолог и напоминает, что лишних знаний и навыков не бывает. Вот убрали уроки труда — дескать, зачем в школе учить строгать, пилить, шить или готовить. В результате мы наблюдаем полнейшую бытовую беспомощность, когда молодые люди не могут перегоревшую лампочку заменить или пуговицу аккуратно пришить.
Но есть и другие мнения.
— И как отец двух нынешних школьников (а также двух бывших), и как учитель я приветствую идею замены оценки по целому ряду предметов, прежде всего предметов эстетического цикла, на «зачет/незачет», — делится размышлениями Михаил Павловец, доцент ВШЭ и учитель Лицея ВШЭ. -Кажется, первыми об этом всерьез задумались физкультурники, разделив всех школьников на 5, кажется, типов в зависимости от комплекции и состояния здоровья, поскольку несправедливо предъявлять одинаковые нормативы, скажем, по прыжкам в высоту, коротышкам и дылдам… А одаренность музыкальная или живописная — во многом закладывается природой, и если тебе медведь на ухо наступил, ты заведомо в неравном положении с солистом школьного хора.
Более того, в прекрасной школе будущего, убежден, отметок не будет вовсе — а будут развернутые заключения педагогов, в чем их подопечный достиг успехов, а в чем его потенциал раскрыт недостаточно. Преподаватель обращает внимание на то, что когда целью обучения становится высокая отметка, а не реальный результат, это вводит в заблуждение прежде всего отличника, который убежден, что он — лучше всех, и страшно удивляется, когда завзятые «троечники» вдруг легко обходят его на жизненных поворотах.
Впрочем, в школе будущего рисования, музыки и физкультуры может и не оказаться. Уроки искусств массово отменяют в развитых странах: США, Великобритании и Японии. Причин того, что эти дисциплины впали в немилость, три. Первая — проблемы с финансированием, вторая — нежелание учеников тратить время на их изучение, третья — приоритет отдаётся дисциплинам, «соответствующим потребностям общества», то есть естественно-научным и техническим.
В России сейчас экономика не в лучшей форме, да еще экономисты обещают очередной мировой кризис года через 3−4. Искушение урезать расходы на образование может оказаться непреодолимым. А какие предметы проще всего «пустить под нож»? Правильно, те, по которым не выставляются оценки. Тем более, что в итоговой аттестации этих дисциплин всё равно нет.
Пока о таких кардинальных мерах речь не идёт. Но министр образования Сергей Кравцов уже отметил, что не считает необходимым выводить эти предметы в факультатив, но, возможно, эти уроки стоит сделать более интересными, живыми. А поскольку с живостью и интересностью уроков у нас большие проблемы, выводы напрашиваются неутешительные. Хотя о чём печалиться?
Талантливых детей родители отведут в «художки» и «музыкалки». Остальные и так проживут.
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