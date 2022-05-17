КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ ПЕРЕД ЕГЭ: ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Психолог Майя Андрияничева объяснила, почему школьнику не стоит перед экзаменами принимать успокоительные средства, и дала простые советы, как справиться с волнением.

В школах России началась горячая пора: контрольные, экзамены, ЕГЭ идут друг за другом. И это серьёзный стресс не только для педагогов, но и для школьников в первую очередь, а также для их родителей. Психолог Майя Андрияничева дала несколько простых советов, как справиться с излишним волнением, не прибегая к успокоительным средствам.

Приём подобных лекарственных средств перед экзаменом - плохая идея, считает эксперт. Психолог поясняет, что такие препараты затормаживают нервную систему, а ведь во время сдачи экзамена, наоборот, необходимо быстро принимать решения и отвечать на вопросы.

Справиться с излишними эмоциями поможет простая релаксация, глубокое дыхание, и, конечно, не нужно бояться стресса. В случае с экзаменами волнение - это нормальная физиологическая реакция организма, а потому учащемуся необходимы: полноценный 8-9-часовой сон, завтрак, соблюдение питьевого режима.

Дыхательная гимнастика при необходимости, глубокий вдох и глубокий выдох несколько раз также помогут справиться с лишним волнением, поясняет Андрияничева в беседе с ТСН24.