Кекс с лимонной заливкой

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Кефир или несладкий питьевой йогурт — 300 мл

Масло сливочное 82,5 % — 100 г

Сахарный песок — 230-240 г

Пшеничная мука высшего сорта — 300-310 г

Разрыхлитель — 1 пакетик (10 г)

Ванилин — 1 пакетик (опционально)

Соль — 1 щепотка

Для заливки:

Лимон, перемолотый с сахаром — 2 ст.л.

Сахарная пудра — около 4 ст. л. со средней горкой

Приготовление:

1. Включите духовку и нагрейте ее до цифры 3,5 (180 °С).

2. В отдельные емкости отмерьте необходимое по рецепту для теста количество сахарного песка с ванилином и пшеничной мукой, добавив к последней разрыхлитель и соль.

3. Сливочное масло растопите в сотейнике на среднем огне (в этом случае помешивая его ложкой или ножом) или в нагревающейся духовке, затем тут же влейте в него холодный кефир (или йогурт). Тщательно перемешайте все ложкой до однородного состояния. 4. В отдельной миске для замеса теста объемом около 3,5 литров взбейте миксером с обычными венчиками яйца в пышную белую пену, постепенно подсыпая к ним сахарный песок с ванилином (или натуральным ванильным сахаром).

5. Влейте в яично-сахарную массу масляно-кисломолочную смесь, перемешайте.

6. Введите туда же, просеивая, сначала муки с разрыхлителем, затем оставшуюся муку, мешая при этом тесто миксером в одном направлении, чтобы из него не выходил воздух и оно было более пышным. Тесто должно получиться средней густоты, свободно стекать с венчиков, образуя при этом небольшую рельефную горку.

7. Прямоугольную форму для кексов с антипригарным покрытием (размером 10,529 см, высотой 6 см) смажьте сливочным маслом, вылейте в нее тесто, разровняйте его ложкой или слегка покачайте форму из стороны в сторону.

8. Поставьте ее в духовку и выпекайте кекс на цифре 3,5 (180 °С) около 50-55 минут, до растрескивания поверхности заготовки и образования плотной золотистой корочки, или в соответствии с рекомендациями в инструкции к вашей духовке для выпечки кексов. Готовность кекса проверьте деревянной палочкой, зубочисткой или спичкой — проткните ею кекс: если она осталась сухой, без следов сырого теста, то он готов.

9. Дайте кексу остыть в форме минут 15-30, затем извлеките его из нее на ровную поверхность, полностью остудите, обрежьте подгоревшие края и низ при необходимости.

10. Приготовьте лимонную заливку, тщательно смешав измельченные с сахаром лимоны и сахарную пудру. Равномерно полейте ей кекс сверху (или просто посыпьте его сахарной пудрой или украсьте по вашему выбору (опционально) и подавайте его к столу целиком или разрезав на порции.

11. Храните остатки кекса до 2-3 дней при комнатной температуре, желательно чем-нибудь прикрыв (например, фольгой, если кекс с заливкой, или бумажным полотенцем).

Приятного аппетита!