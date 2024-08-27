Чем опасны эскалаторы. 4 правила, которые должны знать все родители

Мы так часто пользуемся эскалатором, что забываем: при несоблюдении правил безопасности это опасное устройство, ежегодно приводящее к большому количеству травм у взрослых и детей.
Это памятка для родителей детей разных возрастов: от малышей, которые еще лежат в коляске, до школьников. Прочитайте сами и обязательно расскажите своему ребенку, если уже отпускаете его одного в метро или в торговый центр.
Если ребенок еще сидит или лежит в коляске
Вы, наверное, заметили, что в некоторых торговых центрах эскалаторы оборудованы специальными прозрачными ограничителями, не позволяющими провезти на него коляску. И это неспроста, ведь было много случаев, когда мамы с папами не соблюдали технику безопасности, не разрешающую находиться ребенку в коляске на движущемся эскалаторе (согласно правилам, малыша обязательно нужно взять на руки), — и это заканчивалось травмами ребенка.
Потому что эскалатор — механическое устройство, которое в любой момент может остановиться или дернуться, отчего коляска может перевернуться.
Находясь в ТЦ с коляской, лучше, конечно, воспользоваться лифтом. Но как быть в метро, где лифта нет? Если вы живете в Москве, нужно прибегнуть к помощи специальных сотрудников из ЦОМП (центра обеспечения мобильности пассажиров). Для этого оставьте заявку на сопровождение — по телефону, с помощью мобильного приложения, онлайн, по СМС или через чат-бот. В нужное время и на нужной станции сотрудники метро помогут вам. В Санкт-Петербурге, кстати, тоже есть такая служба.
Если ребенку от 2 до 3 лет
2–3-летний ребенок уже не сидит в коляске, но в то же время еще слишком мал, чтобы ему можно было что-то объяснить и он это понял. Таких детей родителям необходимо провозить на эскалаторе, стоя по ходу движения и держа ребенка перед собой — то есть подальше от движущихся частей.
Это правило практически написано кровью.
Пару лет назад в Москве был случай, когда в ТЦ малыш засунул пальцы руки под поручень и их, можно сказать, «зажевало» — ребенку пришлось делать операцию. Его мама связалась со мной, рассказала о ситуации и попросила через наш проект предупредить других родителей, чтобы подобное не случилось с их детьми.
Если ребенку от 3 до 5 лет
Объясните ребенку, что при движении на эскалаторе ему необходимо держаться за поручень, но при этом не обхватывать его — пальцы, прижатые друг к другу, должны лежать на движущейся ленте. Также важно обсудить очень ответственный момент схождения с эскалатора. Делать это нужно быстро и уверенно, поставив ногу на неподвижную металлическую пластину в верхней или нижней части эскалатора. И обязательно сделайте акцент на том, что после нельзя задерживаться, дабы не создать помеху находящимся сзади людям.
Если ребенку больше 5 лет
Это правило важно знать родителям детей дошкольного и школьного возраста, которые уже могут передвигаться на эскалаторе самостоятельно.
Ребенку нужно объяснить, что эскалатор — не место для игр.
Находясь на нем, нельзя ходить, бегать, садиться на ступени и наклоняться за перила, прислоняться к боковым частям эскалатора. Не стоит браться за оба поручня одновременно, так как это может помешать другому человеку пройти (хотя ходить на эскалаторе, как мы уже знаем, нельзя). Вставать к другим людям вплотную тоже не надо — пусть между вами будет хотя бы одна ступенька.
Особо внимательными нужно быть при движении на эскалаторе в одежде с длинными полами и рукавами, а также с незавязанными шнурками.
Фото на обложке материала: Freepik
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