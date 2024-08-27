Чем опасны эскалаторы. 4 правила, которые должны знать все родители

Находясь в ТЦ с коляской, лучше, конечно, воспользоваться лифтом. Но как быть в метро, где лифта нет? Если вы живете в Москве, нужно прибегнуть к помощи специальных сотрудников из ЦОМП (центра обеспечения мобильности пассажиров). Для этого оставьте заявку на сопровождение — по телефону, с помощью мобильного приложения, онлайн, по СМС или через чат-бот. В нужное время и на нужной станции сотрудники метро помогут вам. В Санкт-Петербурге, кстати, тоже есть такая служба.