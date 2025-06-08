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Торт «Снежный пух» (без выпечки)

Недавно приготовила торт под названием "Снежный пух". Тортик готовится без выпечки. Рецепт не очень сложный, но итог Вам понравится. Торт получается очень вкусным, нежным, воздушным, мягким и в меру сладким. Такой тортик можно приготовить к чаю или на праздничный стол.

Ингредиенты

Сметана 20% - 200 г

Творог - 500 г

Лимонное желе - 2 упаковки (90 г)

Вода - 150 мл

Печенье сахарное или крекеры - 7-8 шт.

Сахарная пудра - 2 ст.л.

Ванильный сахар - 10 г

Посыпка:

Сливочное масло - 35 г

Сахар - 35 г

Кокосовая стружка - 70 г

  • 220 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 8.66
  • Ж: 13.29
  • У: 16.54

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите продукты для приготовления торта «Снежный пух» без выпечки. Творог можно взять 5% или 9%.

 

Фото 1

 

 

Для более удобного формирования тортика выстелить форму пищевой пленкой. Выложить на дно формы печенье.

 

Фото 2

 

 

Желе залить горячей водой, хорошо перемешать, до полного растворения желе. В глубокую миску выложить творог, добавить сахарную пудру и ванильный сахар.

 

Фото 3

 

 

Пробить творог погружным блендером. Затем добавить сметану к творогу.

 

Фото 4

 

 

Пробить массу до однородного и гладкого состояния.

 

Фото 5

 

 

Влить остывшее желе в творожную массу.

 

Фото 6

 

 

Пробить массу блендером до однородного состояния.

 

Фото 7

 

 

Влить творожную массу поверх печенья в форму.

 

Фото 8

 

 

Для посыпки приготовить крошку. В горячую сковороду выложить масло и сахар, перемешать.

 

Фото 9

 

 

Выложить в сковороду кокосовую стружку.

 

Фото 10

 

 

При постоянном помешивании обжарить кокосовую стружку до легкого золотистого цвета.

 

Фото 11

 

 

Присыпать верх тортика посыпкой и поставить форму с тортом в холодильник на ночь.

 

Фото 12

 

 

Аккуратно достать тортик на пищевой пленке. Нарезать на кусочки.

 

Фото 13

 

 

Подать торт «Снежный пух» к столу. Очень нежный получился.

 

Фото 14

 

 

Такой торт точно порадует Вас своим вкусом.

 

Фото 15

 

 

Приятного аппетита!

 

Торт «Снежный пух» (без выпечки), рецепт с фото
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