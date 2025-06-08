Торт «Снежный пух» (без выпечки)

Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите продукты для приготовления торта «Снежный пух» без выпечки. Творог можно взять 5% или 9%.
Для более удобного формирования тортика выстелить форму пищевой пленкой. Выложить на дно формы печенье.
Желе залить горячей водой, хорошо перемешать, до полного растворения желе. В глубокую миску выложить творог, добавить сахарную пудру и ванильный сахар.
Пробить творог погружным блендером. Затем добавить сметану к творогу.
Пробить массу до однородного и гладкого состояния.
Влить остывшее желе в творожную массу.
Пробить массу блендером до однородного состояния.
Влить творожную массу поверх печенья в форму.
Для посыпки приготовить крошку. В горячую сковороду выложить масло и сахар, перемешать.
Выложить в сковороду кокосовую стружку.
При постоянном помешивании обжарить кокосовую стружку до легкого золотистого цвета.
Присыпать верх тортика посыпкой и поставить форму с тортом в холодильник на ночь.
Аккуратно достать тортик на пищевой пленке. Нарезать на кусочки.
Подать торт «Снежный пух» к столу. Очень нежный получился.
Такой торт точно порадует Вас своим вкусом.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии