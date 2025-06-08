Торт «Снежный пух» (без выпечки)

Недавно приготовила торт под названием "Снежный пух". Тортик готовится без выпечки. Рецепт не очень сложный, но итог Вам понравится. Торт получается очень вкусным, нежным, воздушным, мягким и в меру сладким. Такой тортик можно приготовить к чаю или на праздничный стол.

Ингредиенты Сметана 20% - 200 г Творог - 500 г Лимонное желе - 2 упаковки (90 г) Вода - 150 мл Печенье сахарное или крекеры - 7-8 шт. Сахарная пудра - 2 ст.л. Ванильный сахар - 10 г Посыпка: Сливочное масло - 35 г Сахар - 35 г Кокосовая стружка - 70 г 220 кКал

30 мин. Б: 8.66

8.66 Ж: 13.29

13.29 У: 16.54

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