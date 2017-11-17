10 самых важных вопросов о молочных зубах

1. Зачем лечить молочные зубы, ведь они все равно выпадут?

Природа дала человеку временные зубы не просто так. Они нужны, чтобы ребенок тщательно пережевывал пищу и получал все необходимые вещества для роста. Также молочные зубы нужны для правильного развития челюстей. Больной молочный зуб – источник инфекции не только для остальных временных, но и для будущих постоянных зубов и, что очень важно, для всего организма в целом. Зубная инфекция влияет на сердце, почки и ЛОР-органы. К тому же, ждать смены зубов придется долго – иногда процесс заканчивается только к 12 годам.

2. Может, не лечить, а просто удалить?

Малыша легче уговорить на лечение зуба, чем на его удаление. Даже современная анестезия не обеспечивает потерю тактильной чувствительности (боли нет, но есть давление, раскачивание), а дети эти ощущения могут воспринимать как боль. При лечении зуба манипуляции врача гораздо нежнее. Кроме того, ранняя потеря одного, а особенно нескольких зубов может привести к нарушению прикуса и проблемам с речью. Не надо забывать также о психологическом аспекте: детей с удаленными передними зубами часто дразнят сверстники.

3. Правда, что молочные зубы не болят и у них нет нервов?

Временные зубы не отличаются от постоянных. В них есть и корни (которые рассасываются сами собой к моменту смены), и нервы. Поэтому, конечно же, очень важно лечить их с анестезией. Просто из-за особенностей строения молочные зубы действительно могут долго не болеть даже при очень большом разрушении. Но заболят, в конце концов! И не надо этого ждать: лечение ребенка с острой болью всегда сложнее – малыш в стрессе, а времени на адаптацию практически нет. К тому же, зуб, возможно, нельзя будет вылечить – придется удалить.

4. Зачем коронки на временные зубы? Это бесполезная трата денег.



В Европе и Америке установка коронки на молочный зуб – стандартная процедура, и практикуют ее уже давно. Она незаменима, когда разрушено больше половины коронковой части (это видимая часть зуба, которая находится над десной). Пломбой восстановить уже нельзя – через некоторое время может произойти ее скол или отлом стенки зуба, а это, возможно, приведет к удалению. Коронка не сколется сама, не повредит стенку зуба и способна выдержать большую жевательную нагрузку. При восстановлении пломбой новый кариес может возникнуть на другой поверхности зуба, где пломбы нет. Коронка же плотно охватывает зуб со всех сторон – кариеса не будет.

5. У нас была маленькая дырочка, а пришлось удалить нерв. Как так получилось?

У детей кариозная полость (дырочка) часто имеет форму перевернутой воронки – небольшое входное отверстие, расширяющееся в глубину. А родители видят только верхушку «айсберга». Кроме того, у временных зубов толщина твердых тканей меньше, чем у взрослых, и даже при небольшой глубине дырочки кариес может доходить до самого нерва.

6. Почему у моего ребенка кариес, ведь он чистит зубы каждый день?

Какой бы ребенок ни был самостоятельный, до 6 лет он не в состоянии качественно почистить зубы. У него недостаточно развита координация и мелкая моторика. Вспомните, как трудно дошкольнику и даже первокласснику писать крючочки, палочки и буквы в прописях. Поэтому детям до 6 лет родители должны дочищать зубы щеткой и зубной нитью.

Кариес – многофакторное заболевание, его возникновение и интенсивность зависят от структуры зубной эмали, от местного иммунитета в полости рта, состава слюны, уровня гигиены, рациона. Чтобы оценить риск возникновения кариеса, снизить его интенсивность, необходимо регулярно (1 раз в 3 месяца) посещать детского стоматолога. Врач подберет профилактические и лечебные процедуры конкретно вашему ребенку, и на регулярных осмотрах будет их корректировать.

7. Плохие молочные – плохие постоянные?

Успокоим родителей: это не так! Многочисленными исследованиями подобной связи не установлено. К примеру, если молочные зубы у ребенка заложились слабые, с истонченной эмалью, это не означает, что и коренные будут такими же. Другое дело, что молочные зубы с кариесом или пульпитом обязательно должны быть вылечены, иначе повредятся зачатки постоянных зубов.

8. Можно ли детям ставить взрослые композитные пломбы?

Первые композиционные материалы действительно могли оказать токсичное действие, но современные пломбы безопасны для зубов, а их прочность и долговечность несравнимо выше, чем детских цементных.

9. Длительное грудное вскармливание полезно для зубов?

Под длительным грудным вскармливанием мы имеем в виду срок больше 1 года. Да, никто не спорит, что грудное молоко незаменимо для детей первого года жизни и очень полезно. Но исследования показали, что ранний кариес возникает именно у детей, которые и после года продолжают питаться грудным молоком перед засыпанием и ночью. Это происходит не у всех, а у части детей, но это научно доказанный факт.

10. Все сладкое вредно для зубов?

Родители часто думают, что мед, сухофрукты не являются сахаром, а значит, безвредны для зубов. Особенно, если на упаковке написано «Оrganic». Это не так. В полезных сладостях также содержатся адгезивные сахара, провоцирующие кариес. То же самое относится к сладким напиткам – морсам, компотам, сокам, а также к сладким булочкам и даже к детскому печенью. Стоматологи не запрещают есть сладкое, но призывают выбирать наименее вредное – шоколад с большим содержанием какао, пастилу, зефир. И кстати, с точки зрения стоматолога, лучше съесть сразу 5 конфет, чем по одной каждый час.

Если, несмотря на все ваши усилия, у ребенка все равно постоянно портятся зубы, возможно, стоит тщательно обследовать организм малыша. Скорее всего, плохие зубы – это только симптом того, что со здоровьем ребенка что-то не так.