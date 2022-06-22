От Болонского процесса отказались. На очереди ЕГЭ

Источник: riastrela.ru

Как на Западе

Над ЕГЭ тучи сгущаются

«ЕГЭ могут отменить только в том случае, если предложат что-то стоящее взамен, понятную модель. Эта модель будет понятна вузам, учителям, школьникам и экспертам, а также законодателям».

«Сегодня в заданиях ЕГЭ нет «угадайки», когда из заданных ответов нужно выбрать правильный, очень много творческих заданий. Фактически это сегодня письменный экзамен, который проходит объективно и который дает возможность выпускнику сдать экзамен там, где он проживает, направить документы в пять вузов и поступить в тот или иной вуз. Это очень удобно. Не надо, как было, сдавать пять-шесть экзаменов в школе и затем три-четыре экзамена в вузе».

О том, что в России с образованием все плохо, впервые задумались еще в конце 1990-х годов. При тогдашнем министре образования Владимире Филиппове начались глобальные преобразования среднего и высшего образования, последствия которых мы расхлебываем до сих пор. Именно по инициативе Филиппова началось тотальное сокращение сельских школ, введение иностранного языка со второго класса, профилизация в старших классах и, наконец, родился Единый государственный экзамен. В теме высшего образования появился целевой прием, вузы разделили на институты, академии и университеты, а сама система постепенно переходила на трехступенчатую структуру – бакалавриат, магистратура и докторантура.Это один из главных тезисов так называемого Болонского процесса образца 1998 года. Именно в этот год на базе старейшего в мире Болонского университета (Universita di Bologna основан в 1088 году) собрались сильные мира сего и приняли новые правила игры. Если вкратце, то дипломы высших учебных заведений должны были на равных приниматься в любой стране ЕС и в Соединенных Штатах.Кроме этого, студенты отныне считаются практическим свободными людьми и могут активно перемещаться из одного вуза в другой – это так называемая академическая мобильность.Примерно так же ведут себя и преподаватели.Зачем Болонский процесс был необходим России? Прежде всего, показать свою открытость западному влиянию и принять правила игры «большого брата». Начали с поломки логики высшего образования. Повсеместно сокращали пятилетние программы образования (специалитет) до четырехгодичного бакалавриата. Надежда была на то, что дипломы будут признаны на Западе.Забегая вперед, скажем, что никому формально признанные дипломы в Европе и США так и не оказались нужны. А вот последствия от сокращения образовательного процесса на целый год можно сравнить с катастрофическими.Во-первых, снизилась учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава, отчего многие мэтры просто ушли из вузов.Во-вторых, выпускники после 4-летнего обучения оказались в подвешенном состоянии. Работодателям такие недоучки зачастую не нужны, а продолжить обучение свежевыпустившиеся бакалавры могут далеко не всегда. Магистратуры либо платные, либо вообще в другом городе – вузам далеко не всегда удавалось оформить у себя полный образовательный пакет «бакалавр-магистр».На примере высшего педагогического образования произошел форменный разгром. Если раньше будущего учителя готовили пять лет и даже после этого он с трудом адаптировался к школьным реалиям, то теперь на работу приходится брать бакалавров.Предприимчивые ректоры придумали принимать абитуриентов сразу на две специальности, что позволяло обучаться уже пять лет. Здесь родились казусы, когда в школу приходили и приходят «специалисты», способные учить детей английскому языку, русскому, да еще вдогонку и биологии с географией. Такие энциклопедисты, конечно, имеют отрицательную полезность в среднем образовании. Но в Министерстве высшего образования и науки это никого не смущает. Кстати, не так давно Министерство образования раздвоилось на ведомство высшего образования и науки и отдельно – Министерство просвещения.Вернемся к Болонскому процессу, из которого Россия, как известно, выходит. Надо отметить, то немалая часть вузов смогла отстоять право не вводить у себя пресловутый «бакалавриат-магистратуру». Это крупнейшие технические университеты, справедливо утверждающие, что переход на четырехлетнее образование будущего инженера повлечет труднопредсказуемые последствия. Так в России постепенно формировалась сложная химера высшего образования, формально состоящая из трех ступеней – бакалавриат, специалитет и магистратура. Кроме этого, сохранились исконно советские кандидаты наук и уже болонские «доктора наук».Впрочем, основной цели программа так и не добилась – за рубежом дипломы российских вузов так и не стали полноценно признавать. Это не значит, что утечка мозгов прекратилась – импортные работодатели берут наших умников и без престижного диплома, главное – чтобы голова была на месте. Это значит, что условный бакалавр Томского политехнического университета никогда не сможет продолжить образование в магистратуре Массачусетского технологического института.В некоторых моментах становится совсем смешно. Выпускник бакалавриата по специальности, к примеру, «эксплуатация автомобильной техники», выбирает магистратуру уже по теме «маркетинг и менеджмент». Задумка выпустить будущего хозяина автомобильного сервиса в итоге превращается в появление магистра не понять чего, наспех нахватавшегося верхушек. И на это, повторюсь, тратится шесть лет жизни.При этом многие вузы до сих пор не определились с четкими программами образования – нередко абитуриенты поступают на первый курс и до конца не знают, специалистом какого профиля будут его выпускать через четыре года. Или через пять, а может, и через шесть.Однако оптимистов, верящих в новое безоблачное будущее высшего образования, спешу расстроить. От Болонского процесса отказались, но никто не собирается ломать систему, которую строили уже более 20 лет. И в которую вложили гигантские средства. Оттого и звучат расплывчатые комментарии, что «строить новую систему высшего образования будем на основе накопленного опыта». То есть никакого возврата к советскому прошлому не предвидится, а вузы сохранят 4–5–6-летнюю систему обучения. Просто называться старая конструкция будет по-новому.Многие адепты советского образования после слов министра высшего образования и науки Фалькова, радостно потирали руки: дескать, на очереди отмена ненавистного ЕГЭ. И действительно, общественность уже несколько лет просит исключить страшную и жестокую (по мнению многих) итоговую аттестацию в школе. Но глава Рособрнадзора Анзор Музаев вполне однозначно дал понять, что вслед за почившим Болонским процессом в России ЕГЭ останется. На Петербургском экономическом форуме он заявил:Если напрячься и предложить понятную Рособрнадзору модель, то неизбежно получится ЕГЭ, а то и еще хуже. Цель государственной аттестации 11-классников – это обеспечить независимую оценку уровня образования. В первую очередь для тех ребят, кто собирается поступать в ссузы и вузы на бюджетные места. Если и реформировать ЕГЭ, то переводя его в вариант необязательного экзамена.Примерно как сейчас оформили математику – для кого-то она профильная, а для кого-то базовая. Но и с отменой итоговой аттестации возникнут проблемы. Государство привыкло все оценивать в цифрах – это позволяет считать, кто работает плохо, а кто хорошо. К слову, такая модель совершенно не учитывает инфраструктурные моменты, качество преподавательского состава и просто уровень выпускников.Тем не менее можно с большой долей уверенности утверждать, что для части выпускников ЕГЭ в ближайшем будущем отменят. Например, для тех, кто после 11 класса никуда не поступает, а сразу отправляется на работу или в армию. А для всех остальных останется итоговая аттестация (читай – ЕГЭ), которая, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, уже значительно модифицировалась в лучшую сторону. Недавно глава ведомства прокомментировал:Что будет, если ЕГЭ тотально отменить, распустить Рособрнадзор и вернуть вступительные экзамены в вузы? Прежде всего, дети из отдаленных регионов не смогут поступить в престижные университеты страны. Причин много – нет средств на пресловутые подготовительные курсы, на проживание и проезд.Как, например, таланту из Новосибирской области поступить в МГТУ им. Н. Э. Баумана? Сейчас для этого достаточно подать документы, а вступительная комиссия сама добудет баллы ЕГЭ из общей базы данных. При этом подавать документы, как справедливо упомянул Кравцов, можно сразу в несколько учебных заведений. Не стоит забывать и про коррупцию, которая расцвела в 90-е годы на вступительных испытаниях в университетах. Особенно это касалось престижных отраслевых вузов, например, медицинских.Поэтому, когда речь заходит об отмене вслед за Болонским процессом «страшного-ужасного ЕГЭ», стоит задуматься, а что предлагается взамен. Пока, перефразируя бессмертного классика, другой итоговой аттестации для будущих абитуриентов у нас нет.