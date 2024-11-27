О чем нужно знать родителям левшей и амбидекстров

Интеллект правшей и левшей: 1:1
Новозеландские ученые проанализировали результаты теста на IQ более 1300 взрослых людей, среди которых были как праворукие, так и леворукие.
У амбидекстров могут быть проблемы с учебой
Детям, которые владеют двумя руками одинаково хорошо, в школе может быть сложнее, чем правшам и левшам.
«Истинных» амбидекстров не так уж много – не более 1-1,5%. Но им действительно нужно прилагать больше усилий, чтобы хорошо учиться: такие дети, в частности, чаще других страдают гиперактивностью и дислексией. Постарайтесь создать такому ребенку более комфортные условия для учебы – возможно, при участии логопеда, психолога и невролога.
У левшей хуже с мелкой моторикой
Заболевание под названием диспраксия – это нарушение моторного развития, встречающееся примерно у 5% детей. Причем у леворуких – чаще, чем у правшей
Детям, страдающим диспраксией, сложнее научиться ходить, самостоятельно есть и одеваться, завязывать шнурки и выполнять другие повседневные действия. Это нарушение сказывается и на учебе – дети с диспраксией медленно осваивают чтение и письмо, им трудно ясно выражать свои мысли и составлять длинные фразы.
Если вы заметили, что ваш ребенок-левша плохо держит равновесие, спотыкается и сталкивается с другими людьми, часто роняет вещи, медленно и неуверенно одевается, с трудом переписывает текст с доски и неуклюже пользуется ножницами – обращайтесь к неврологу. Диспраксия не связана с интеллектуальными способностями, так что при помощи логопеда и реабилитолога ваш ребенок сможет нагнать сверстников по учебе и жить полноценной жизнью.
Левши — креативные
То, что ребенок пользуется левой рукой как основной, говорит о том, что доминирующее полушарие его мозга – правое. Именно оно более активно участвует в распознавании визуальной и пространственной информации. Поэтому, считают ученые, леворукие люди более склонны к творчеству.
Но есть, как всегда, и ложка дегтя. Считается, что левши также более склонны к психическим расстройствам, употреблению алкоголя и наркотиков.
Левши сильны в математике
Можно было бы подумать, что раз леворукие так хороши в творчестве, то уж в точных науках они наверняка уступают правшам. Однако, как ни парадоксально, это не так: среди 1% американских школьников, которые показывают максимальные результаты в тестах по математике, больше всего именно левшей.
Цифры и формулы только кажутся бесконечно далекими от, скажем, скульптур и картин. На самом же деле, математика позволяет описывать такие объекты, которые в противном случае пришлось бы изучать с помощью визуально-пространственного восприятия. А за него, как мы уже выяснили, отвечает именно правое полушарие – то, что наиболее активно у левшей и амбидекстров.
Не удивляйтесь, если ваш леворукий ребенок проявляет одинаковый интерес к рисованию и точным наукам, и не заставляйте делать выбор в пользу чего-то одного – ведь мозг таких детей одинаково хорошо заточен и на то, и на другое.
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