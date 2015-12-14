10 главных свойств шиповника

Медицина в избытке предлагает сильнодействующие лекарственные препараты, которыми люди не столько лечатся, сколько калечатся. Ведь всем известно, что любое лекарство имеет побочные действия.

Одной из достойных альтернатив химическим препаратам является шиповник - неисчерпаемый источник полезных веществ, которые содержатся в цветах, листьях, корнях и плодах. Ягоды имеют тёмно-оранжевый и ярко-красный цвет.

Чай из дикой розы, как ещё называют шиповник, можно готовить из всех частей кустарника, кроме корней. Из них делают отвары.

Корень шиповника широко известен в народной медицине. Отвар из него делают так же, как и из других лекарственных растений. Две столовых ложки корней заливают 200 г воды и кипятят на слабом огне 15 минут. Готовый напиток остужают при комнатной температуре, затем процеживают и пьют трижды в день по 1/3 стакана перед едой. Отвары из дикой розы достаточно агрессивные. Их приём способствует разрушению эмали зубов, поэтому пить его рекомендуют через соломинку.

Корни шиповника можно купить в аптеке или заготовить самим. Выкапывают их в позднюю осеннюю пору или ранней весной, пока не набухнут почки. Полезными свойствами обладают только мелкие боковые корешки. Их очищают от земли и тщательно промывают. Затем рубят на мелкие кусочки и раскладывают в хорошо продуваемом затенённом месте для просушки. Срок годности сырья — 2 года при хранении в закрытой таре.

Итак, вся польза шиповника:

1. Более эффективен отвар из корней шиповника, чем чай из цветов, листьев или ягод. Лечебное действие распространяется на печень, почки, желчный пузырь, пищеварительную систему. Главное свойство, которым обладают корни розы — способность растворять в этих органах камни и выводить соли.

2. Отвар из корней применяют и наружно. Из него делают компрессы на больные суставы приартрите, артрозе, подагре. Им обтираются при кожных заболеваниях, таких как угревая сыпь, укусы насекомых, потливость ног, порезы, ссадины, солнечные ожоги. Отвары добавляют в воду для принятия ванн, которые способны не только освободить от усталости, но и укрепить кровеносные сосуды.

3. В отличие от отвара, чай кипятить нельзя. Иначе полностью уничтожатся все полезные витамины. Нужно залить листья водой до 60С, утеплить и ждать, пока заварится. В этом случае получится уже не чай, а настой, которую можно ещё готовить в термосе. Для этого листья или размельчённые плоды насыпают в ёмкость, заливают водой и оставляют настаиваться 12-14 часов.

4. Ещё делают настойки на спирту, водке или самогоне. В ёмкость с 0,5 литра основы добавляют 300 г шиповника, закрывают, встряхивают и ставят в тёплое тёмное место, где настаивают 15-30 дней.

5. Витаминный чай заваривается из пропорции 1 ч. л. ягод, листьев или цветов на стакан кипятка. Через 10 минут его уже можно употреблять. Правда, витаминов там будет меньше, чем в настое. Чай из всех частей кустарника, свежих или сушёных, можно заваривать как единственный ингредиент, так и добавляя в него другие растения. Например, листья липы, гибискуса, стевии, чёрной смородины. Также можно смешать ягоды шиповника с изюмом, курагой, рябиной, добавить лимон или цедру апельсина. Чай получается с кислинкой. Его можно подсластить мёдом.

6. Напитки из шиповника универсальны. Их можно давать детям. Систематическое употребление повысит общую сопротивляемость организма к различным видам инфекций. Ребёнок будет реже болеть вирусными и простудными заболеваниями, авитаминозом, поднимется иммунитет. Чай поможет младенцу справиться с желтушкой новорожденного. Давать детям напиток можно с грудного возраста по 100 грамм в сутки.

7. Принимая ежедневно чай из дикой розы можно справиться с переутомлением, вялостью, апатией, слабостью. Он поможет в комплексной терапии вылечить артериальную гипертензию, различные кровотечения, лучевую болезнь, нарушение обменных процессов, травматический шок.

8. Напиток или чай с шиповником поднимает иммунитет, что способствует быстрому выздоровлению при ОРЗ или ОРВИ.

9. Настойка применяется, как обезболивающее средство. А также при ревматизме, подагре, параличе, гинекологических заболеваниях. Способствует поднятию мужской силы.

10. Заваренные лепестки дикой розы используют для снятия отёков глаз или при воспалении слизистой оболочки. Можно такой настой применять в качестве косметического тоника или, смочив в холодном настое лепестков ватные диски, сделать маски на глаза минут на 15.

Следует помнить, что всё полезно в меру. Чтобы шиповник не навредил, нужно знать опротивопоказаниях. Ведь все лекарственные препараты имеют отрицательные стороны, в том числе и дикая роза.

От отваров из шиповника нужно отказаться в случае аллергической реакции, при гастрите или язве в стадии обострения.

Категорически запрещено его применение людям, у которых могут образовываться тромбы.

Помногу не рекомендуется пить чай при наличии сердечных заболеваний, повышенном давлении или проблемах с печенью.

Чтобы исключить вероятность негативных последствий для пищеварительного тракта, параллельно с напитком из шиповника следует принимать овощи, такие как укроп, сельдерей, петрушка. Это сократит газообразование, способное появиться при обильном употреблении чая или настойки из дикой розы.

Пейте с удовольствием напитки из шиповника, только знайте меру.