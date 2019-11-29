10 признаков психологического неблагополучия детей

Периодически мне задают этот вопрос, как психологу и педагогу. И сегодня я решила написать, когда действительно стоит идти к психологу с ребенком. Заметьте, не "вести к психологу", а "идти". Идти вместе. Вообще, идти вместе - основной принцип психотерапии.

Психология сейчас в моде, поэтому к ее услугам все чаще прибегают отчаявшиеся матери по всему миру.

Не будем недооценивать ее возможности: средствами глубокой профессиональной работы можно не только справляться с конкретными проблемами вроде определенных страхов или сосания пальца, но и полностью восстанавливать эмоциональный фон Личности после глубоких потрясений или травм. Психология может очень многое. Вопрос в том, когда она нужна?

Если мы говорим о детской психологии, то она тоже изучена достаточно хорошо. И в последнее время детей пытаются отправлять к психологам гораздо чаще, чем это требуется. Некоторые молодые матери пытаются привести на терапию даже трехлетнего малыша. Давайте разберемся, какие признаки могут быть показаниями для обращения к специалисту.

Строго говоря, по-настоящему серьезной ситуация является, только если присутствуют НЕСКОЛЬКО из ниже перечисленных признаков.

Сильная эмоциональная нестабильность в эмоциях ребенка, если она доставляет ему неудобство или мешает ему. Имеются в виду не возрастные истерики, а, например, беспричинные порывы ярости, в которых ребенок наносит вред себе, другим людям, вещам. Сюда же относятся резкие смены настроения, страхи, возбуждение, из-за которых ребенок испытывает трудности, например, в обучении или игре. Вообще резкое и длительное изменение стабильного ранее эмоционального фона. Когда спокойный обычно ребенок становится агрессивным, веселый - апатичным, активный и склонный к лидерству - тревожным или неуверенным. Проблемы в поведении. Любимый пункт всех родителей. Здесь нужно четко понимать, с какой стороны эти проблемы. Действительно ребенку трудно вести себя определенным образом и это дисбалансирует его и является для него проблемой - или это родителям стало трудно взаимодействовать с ребенком, который " не слушается"? Во втором случае лучше прийти к психологу родителям. Кстати, это одна из самых важных проблем в детской психологии - и следующий пункт нашего списка.

Трудности в коммуникации с членами семьи, грубые нарушения привязанности. Это та ситуация, когда ребенок ощущает себя изолированным от семьи, не чувствует ее поддержки, замыкается в себе, избегая общения с определенными или со всеми членами семьи. Трудности подросткового периода детей, нежелание принимать семью, ранее бывшую авторитетом - возникают у большинства. Но в некоторых случаях эти трудности бывают настолько сильны, что дети уходят из дома или сводят счеты с жизнью. В семьях, где принято разговаривать о своих чувствах, уважать друг друга и доверять друг другу, такого не происходит. Также основанием для похода к психологу (уже ко взрослому) являются трудности коммуникации между членами семьи - например, скандалы между родителями, в которых вынужден участвовать ребенок, "отчужденное" существование одного из членов семьи, не участвующего в жизни семьи, не имеющего права голоса при решении важных вопросов, тирания. Сюда же можно отнеститрудности в общении со сверстниками (у детей старше 5 лет) Нарушение игры. На самом деле, это даже первый и ключевой признак и отличный диагностический инструмент. По нему мы можем отследить все основные проблемы ребенка. Упрощение когда-то сложной игры до примитивных, стереотипных, действий, внезапная потеря интереса к игрушкам, появление в играх постоянно повторяющихся сюжетов, особенно с драматичным финалом; наличие в игре особо агрессивных или страшных моментов, "застревание" ребенка в каких-либо негативных или пассивных ролях или характерах. Разного рода психологические симптомы, вредные привычки, мешающие ребенку и повторяющиеся болезни ребенка, особенно если по утверждению врача они имеют психогенную природу. При грамотной психологической работе со всей семьей от них возможно избавиться полностью. Потеря интереса ребенка к жизни, к миру, людям вокруг и изменение общего жизненного тонуса . Чаще всего это явление является "верхушкой айсберга" и сигнализирует о сильных психологических нарушениях, например, депрессии. Сюда же относятся такие показатели, как длительное пребывание ребенка в сниженном настроении, немотивированная "закрытость" от близких. Нарушения сна. Повторяющиеся кошмары, беспокойный сон, жалобы ребенка на то, что он не чувствует себя отдохнувшим с утра могут также косвенно свидетельствовать о психологических проблемах ребенка. Нарушения аппетита порой являются метафорическим отражением трудностей ребенка, хотя сами по себе, при отсутствии других признаков психологических проблем, редко являются поводом для похода к специалисту. Тотальность проблемных симптомов. Это означает, что поведение или эмоции ребенка, которые вас настораживают, повторяются в разных ситуациях в разных сферах жизни. То есть, у ребенка есть, допустим, вспышки агрессии и в школе, и дома, и на прогулке среди друзей. Или нервное стремление к чистоте рук, которое заставляет ребенка мыть руки излишне часто в школе, в торговом центре, дома.

Вообще говоря, эти несколько пунктов описывают целый круг трудностей, которые могут возникнуть у самого ребенка. Но помимо этого мы не затронули еще огромный пласт - трудности родителей в общении с ребенком или его воспитании, проблемы с ощущением своих родительских ролей, эмоциональные нарушения родителей и т.д. Чаще всего именно эти на эти - первичные - нарушения в семейной системе ребенок просто реагирует своим "плохим" поведением, как катализатор, делая их явными. Не зря в психологии считается, что первые 7 лет ребенка все его психологические сложности связаны практически полностью с семейной системой, и только потом, после его 7 лет, на психику начинают активно влиять внешний мир и общество.

Но, думаю, это повод для другой статьи. Так же пока оставим за скобками большой вопрос, как выбрать профессионального психолога для работы с ребенком.