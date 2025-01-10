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Как устранить источники аллергии в доме

Очищение дома от аллергенов – одно из основных условий поддержание здорового микроклимата

Как устранить источники аллергии в доме

Чтобы создать здоровую атмосферу в доме, недостаточно избавиться от бактерий и вирусов. Шерсть домашних животных, пылевые клещи или плесень могут вызывать аллергические реакции у ребенка. Особенно, если он страдает астмой или унаследовал аллергию от родителей.

Рассмотрим, как избавиться от источников аллергии в доме и что чаще всего вызывает аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем.

Пылевые клещи

Пылевые клещи есть практически в каждой комнате, где есть шторы или ковровые покрытия. Но чаще всего эти микроскопические насекомые обитают в спальне: в матрацах, подушках и постельном белье. Большинство людей невосприимчивы к пылевым клещам, однако некоторые к ним чувствительны.

Чтобы избавиться от пылевых клещей, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • регулярно вытирайте пыль влажной тряпкой со спреем;
  • как минимум раз в неделю пылесосьте комнату. По возможности используйте пылесос с НЕРА-фильтром;
  • каждую неделю стирайте постельное белье в горячей воде;
  • каждый месяц стирайте шторы и занавески;
  • избавьтесь от мягких игрушек в комнате ребенка. Скорее всего, ребенок с ними даже не играет. Но, если у него есть любимая мягкая игрушка, регулярно её стирайте. Можно также оставлять игрушку на ночь в полиэтиленовом пакете в морозильной камере: низкая температура убьет пылевых клещей;
  • установите фильтры на вытяжке и вентиляции. Меняйте их каждый год.

Шерсть домашних животных

Не стоит говорить о преимуществах того, что в семье есть домашний любимец, которого и вы, и ваш ребенок, искренне любите. Однако ученые свидетельствуют о еще одном преимуществе: если в первые годы жизни ребенка в доме есть животные, у ребенка снижается риск возникновения аллергии на шерсть. Но, если ребенок постоянно чихает, играя с животным, или у него появляется насморк, не пускайте животное в детскую комнату и не позволяйте ему спать вместе с малышом.

Плесень

Плесень чаще всего появляется в ванной, на кухне или в подвале, потому что это самые влажные помещения в доме. Чтобы этого не произошло, тщательно проветривайте комнаты и используйте осушители, чтобы снизить влажность. Плесень может также размножаться на мусорных ведрах, шторках в душе или на кафеле в ванной. Поэтому обрабатывайте эти поверхности хлорной известью или другими средствами борьбы с плесенью.

Мыши и тараканы

Мыши и тараканы в доме вызывают отвращение у всех членов семьи. Но они также могут вызывать аллергию, которая впоследствии может привести к развитию астмы. Поэтому держите всю еду в пластиковых контейнерах или заворачивайте её в пищевую пленку.

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