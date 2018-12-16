Интересные факты о детях

· В европейских странах средний возраст родителей составляет 29 лет, в Индии – 19 лет, в России – 20 лет;

· Самыми молодыми родителями стали дети в Китае в 1910 году: маме и папе было 9 и 8 лет соответственно;

· В последнее время наметилась странная тенденция давать детям необычные имена. Новости СМИ2

· Самая известная компания детских конструкторов «Лего» за годы своего существования выпустила их столько, что на каждого жителя планеты приходится по 30 элементов. В последнее время участились случаи проглатывания малышами мелких деталей, поэтому в пластмассу стали добавлять особое вещество, которое светится на рентгеновских снимках;

· Самый многодетный отец – это султан Исмаил из Марокко. У него 340 дочерей и 548 сыновей;

· Интересно, что новорожденный ребенок может различать красный и зеленый цвет, а вот синего он не видит;

· По статистике, дети 3-4 лет каждый день задают 900 вопросов и произносят более 12 тысяч слов;

· Родители стремились развлечь своих отпрысков еще много сотен лет назад. На территории Древней Персии при раскопках нашли детскую игрушку, сейчас она хранится в Лувре и датируется 1 тысячелетием до нашей эры.

· Нигерия – страна близнецов, на каждые 11 родов один случай – это непременно двойняшки или близнецы. А вот в Стране Восходящего солнца это явление редкое – близнецы появляются на свет только в одном случае на 250 родов;

· Кто-то считает себя молодой бабушкой? – на самом деле, самая молодая бабушка в истории – это 23-летняя румынка Рифка Станеску. Ее дочь в возрасте 11 лет сбежала из дома и родила сына;

· По данным ЗАГСов России составлен каталог самых необычных имен: это Ванна, Тришка, Афигения, Банана, Грязина – для девочек, а также Яробог, Блютуз, Лучезар, Жиромир, Дарий – для мальчиков;

· Участились случаи, когда родители называют своих малышей в честь мультяшных или книжных персонажей – Гарри Поттера, Энакина Скайуокера, Каспера и прочих;

· Интересно, что в метрику детей, рожденных в Корее, вносят также те 9 месяцев, которые они провели в утробе матери, поэтому технически они старше своих сверстников, хотя и родились в одном году;

· В Австралии больше чем в любой другой стране мира рождается «детей из пробирки»;

· 11-летний житель Египта Махмуд Ваиль признан одним из умнейших детей мира.

У него феноменальный интеллект, ребенок способен делить и умножать девятизначные числа со скоростью компьютера. У ребенка есть две старших сестры, но за ними подобных особенностей не числится;

· Ученые пришли к выводу, что захват руки у новорожденного ребенка намного сильнее, чем у месячного малыша;

· Дания – это страна, где очень распространены «домашние» роды, на них соглашается примерно 80% женщин;

· Ученые подтвердили, что малышам, которые в детстве активно ползали, легче дается учеба, чем тем, которые сразу начали ходить;

· Во многих языках мира слова «папа», «мама» звучат очень похоже, и здесь дело не в семантике языков, а в том, что лепечущие дети произносят первыми очень схожие звуки;

· Все мы знаем, что 1 июня – день защиты детей, а вот на Сейшельских островах этот праздник продолжается целый месяц;

· Многие родители буквально помешаны на безопасности своих детей. Румыны – не исключение, в этой стране был создан даже детский сад, где за малышами приглядывают не только воспитатели, но и охранники. У каждого ребенка даже есть мобильник для экстренных вызовов «предков»;

· Самые «продвинутые» с точки зрения компьютеризации и современных технологий – это немецкие дети. В среднем, каждый девятилетний ребенок в стране за время своей жизни успевает сменить как минимум два мобильных телефона и владеет компьютером;

· Самый популярный день недели для рождения детей – это вторник. А вот в выходные малышей рождается мало;

· Настоящей рекордсменкой по родам считается русская крестьянка, жившая в 18 столетии. Она произвела на свет 21 тройню, 32 двойни и 16 близнецов. У этой семейной пары было 69 детей, причем, только двое умерли в младенчестве. А вы еще говорите о странностях физиологии;

· В Европе к мягким игрушкам предъявляются довольно суровые требования: к примеру, голова плюшевого медведя для детей от 3 лет должна выдержать усилие не меньше, чем 10 кг;

· Интересно, но факт, в одной из школ Уэльса была уволена учительница младших классов, которая сказала 6-летним детям, что Санта-Клауса не существует;

· Ганеш Ситам-палам считается самым умным ребенком планеты. В возрасте 7 лет он уже стал студентом университета и успешно усваивает курсы обучения, планируя получить ученую степень к 13 годам;

· Во многих крупных городах мира существуют закрытые клубы детей-индиго. Закрытые не потому, что хотят изолировать малышей от мира, а поскольку на фоне сверстников они выглядят белыми воронами. Есть дети, которые в 5 лет уже говорят на 4 иностранных языках или пишут поэмы. Раньше таких людей считали либо гениями, либо одержимыми, достаточно вспомнить Моцарта, Да Винчи и других известных личностей.