Проживу без вас! Почему подростки все чаще бегут из дома

Через десять месяцев скитаний 14-летняя жительница Северной столицы вернулась домой. Искали восьмиклассницу всем миром - родители, волонтеры, полицейские. Все это время ребенку удавалось скрываться. И Арина такая не одна. Ежегодно в Петербурге почти две тысячи детей уходят из дома.

Детективная история

«Аришечка, если ты обижена на нас… не стоит - мы тебя любим и поняли, что твою потерю нам с мамой не пережить... пожалуйста, обратись к нам, как хочешь... Мы очень ждем и не можем без тебя», - такое послание несчастный отец оставил дочери после ее исчезновения.

В канун Нового года школьница поругалась с мамой, а потом собрала вещи, документы и ушла, оставив записку - «не ищите». Обнаружили ее спустя десять месяцев. И это не единичный случай. Недавно нашли другую беглянку - 15-летнюю девчонку с яркими волосами, на которые оперативники и обратили внимание. До сих пор волонтеры и полицейские не могут отыскать сбежавшую парочку влюбленных - 14-летних парня и девушку.

Статистика пугает. Согласно докладу уполномоченного по правам ребенка, за прошлый год в Петербурге из дома сбежали 2070 человек. Это на 35% больше, чем в 2017-м.

По 589 сообщениям о пропаже завели уголовные дела - этих детей не смогли найти в течение трех суток. Чаще всего из дома уходили подростки 14-18 лет. Но среди беглецов есть двое малышей до 5 лет (!) и десять школьников, которым не исполнилось десяти.

Согласно данным приюта «Транзит», занимающегося профилактикой самовольных уходов детей, причины побегов и у сирот из детдомов, и детей из полных семей практически одинаковые. Протест, привлечение внимания, жажда приключений. У тех, кто жил с родителями, добавляется отсутствие понимания и поддержки с их стороны.

«Уход из дома - это нежелание решать проблему, - объясняет. - Но такое было во все времена. У подросткового возраста есть две проблемы - хочется заявить, что ты можешь жить без родителей, и что свободен от требований, которые предъявляют. Планируют ли подростки уход? Обычно не задумываются - отсутствие жизненного опыта не дает такой возможности».

Психологи условно делят детей-беглецов на тех, кто склонен к побегам, и тех, кто подвержен эмоциональным всплескам.

«Важно иметь с ребенком открытые и доверительные отношения, - подчеркивает заведующая отделением психолого-педагогической помощи № 1 Елена Тихомирова. - Больше общаться, иметь общие интересы, проявлять интерес к его делам».

И возвращение после побега в семью - не решение проблемы. Обязательно нужна помощь специалистов.

Родители не знают

Сейчас с Ариной и ее родителями работают психологи и следователи. Последним, кстати, придется серьезно покопаться в произошедшем: рассказ девушки похож на детектив. Она якобы два года готовилась. Все тщательно продумала: добралась на попутке в другой район города, купила новую куртку, жила на съемных квартирах. Девочка уверяет, что за минувшие месяцы сменила 12 мест обитания и 8 - работы. Везде трудилась официанткой. Так что деньги были.



«Подростка может вынудить покинуть дом сложившаяся там нездоровая ситуация или среда, - говорит Елена Тихомирова. - Причем не всегда это физическое или эмоциональное насилие. Порой родители просто не понимают, как общаться с детьми. Не умеют. Подростка держит только необходимость иметь кров и еду. Как только он находит способ найти их сам - он может уйти».

Если ребенок все-таки сбежал?

«Если это случилось, родителям может грозить лишение родительских прав, - уверяет юрист Сергей Мавричев. - Конечно, все зависит от ситуации, возраста беглеца - каждый случай разбирается индивидуально. Если докажут, что несовершеннолетний подвергался насилию, словесному унижению, в отношении взрослых могут возбудить уголовное дело».

Другой вопрос, если побег затеян, чтобы доказать что-то, а по факту нарушения законодательства в семье не было. Также полицейские учтут, насколько оперативно подано заявление о пропаже - если подростка начали искать не сразу, это во многом говорит об исполнении родителями своих обязанностей.