Игры для маленьких детей и их значение в развитии ребенка

Игра имеет для маленького человечка огромное значение. Это не только способ весело провести время, но и возможность развить умения, навыки, способности, познать окружающий мир и себя самого! Поэтому с малышом нужно играть постоянно: так он учится жить. Чтобы игры для маленьких детей были максимально полезны, родителям необходимо знать основные виды таких игр.

Итак, существуют следующие игры для маленьких детей:

сенсорные игры: развивают чувства и ощущения ребёнка. Это игры со всевозможными материалами (песок, тесто, пластилин, бумага), в процессе которых развивается слух, зрение, тактильные ощущения, обоняние, вкус. К таким играм относятся лепка из пластилина, теста, игры с водой. Например, бросайте с малышом различные предметы в воду и следите, тонут они или нет, вылавливайте их; изучайте лёд, какой он холодный; втыкайте в тесто горошины, вермишель, лепите колобки; мните бумагу и слушайте, как она шуршит и т.д.

моторные игры: это любые игры, требующие двигательной активности – прыжки, бег, ползание, пальчиковые игры. Польза от этих игр очевидна! Не запрещайте малышу бегать по дому, а поиграйте вместе с ним! К таким играм можно отнести прятки, догонялки, а из пальчиковых – собирание мозаики, игра со счётными палочками, грецкими орехами, арахисом, горохом, бусинами, мелкими игрушками, хлопание в ладоши, пальчиковая гимнастика со стишками. Например, ”куча-мала”: очень полезная игра, развивающая координацию движений, умение управлять своим телом, взаимодействовать с другими детьми, учит выплёскивать эмоции.

ролевые игры: помогают ребёнку социализироваться, обучают сценариям поведения человека в обществе: показывайте своему малышу, как вы моете посуду, пол, как надо кормить куклу, укладывать её спать, купать и т.д.

предметные игры: помогают ребёнку научиться манипулировать различными предметами. Показывайте ребёнку, как кушать ложкой, как рисовать карандашами, как пользоваться зубной щёткой и т.д.

В какую бы игру вы ни играли со своим малышом, помните – вы должны быть вовлечены в процесс игры так же, как и малыш. Подбирайте игры для маленьких детей в соответствии с возрастом малыша и его потребностями. Никогда не ругайте ребёнка, если у него что-либо не получается – ваша задача как раз и состоит в том, чтобы своим опытом, терпением, добротой и любовью научить кроху жить.