Бывает ли депрессия у детей? О психическом здоровье подрастающего поколения

С чем связана широкая распространённость психических расстройств? Существуют ли эффективные способы их профилактики и лечения? На эти вопросы отвечает главный детский специалист-психиатр министерства здравоохранения Ульяновской области Лидия Украинская.

Расстройства лечатся? Новости СМИ2

В. Малова: Какие расстройства психики у детей наиболее распространены ?

Л. Украинская: Чаще всего у детей мы наблюдаем расстройства развития, невротические и поведенческие нарушения.

− С какими проблемами родители приводят своих детей к детскому психиатру? В каком возрасте?

− К психиатру обращаются родители с детьми в возрасте от полутора до 18 лет. Плановые осмотры проводятся по направлению педиатра в возрасте двух, шести лет и в подростковом возрасте (с 14 лет). В возрасте двух лет проводится анкетирование родителей с целью выявления наличия психических нарушений или выявления риска их развития. Проблемы, с которыми родители сами приходят к психиатру, различаются в зависимости от возраста ребёнка.

В раннем возрасте это отставание речевого и психологического развития, расстройства аутистического спектра; нарушения поведения; первые симптомы гиперактивности и дефицита внимания. В школьном возрасте помощь психиатра нужна при нарушении адаптации и расстройствах поведения, синдроме дефицита внимания и гиперактивности, трудностях с обучением. У школьников, особенно в подростковом возрасте, нередко встречаются тревожные, депрессивные, а также поведенческие расстройства, которые требуют вмешательства психолога и психиатра. Важно не откладывать решение проблем, а как можно раньше обратиться к специалистам за помощью.

− Как выбрать врача-психиатра и возможно ли это?

− Психиатрическую помощь граждане Российской Федерации в целом и нашего региона в частности получают по месту жительства или регистрации. В районных поликлиниках нашего города ведут приём участковые психиатры − взрослые и детские. Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, выбрать врача можно, для этого нужно написать заявление руководителю медицинской организации.

Как постоять за ребёнка

− Что должно насторожить родителей в поведении ребёнка? Какие маркеры показывают, что необходимо обратиться к детскому специалисту-психиатру?

− Причин для обращения к специалисту очень много. Для каждого возрастного периода характерны индивидуальные нормы и отклонения развития. Основное, на что следует обратить внимание в раннем возрасте, – психологическое и речевое развитие. Понимает ли ребенок обращённую речь, как реагирует на неё, пользуется ли жестами или мимикой для коммуникации? Если ребёнок не строит простую фразу в два года, у него отмечаются повторяющиеся движения, эхолалии (симптом речевого расстройства психического или неврологического характера, при котором человек повторяет услышанные слова или фразы), он не играет, а манипулирует игрушками; у него отсутствует указательный жест, есть проблемы с вниманием, он чрезмерно подвижен, неусидчив, проявляет агрессию к себе или окружающим, нет чувства страха (например, при прыжках с высоты); снижен порог болевой чувствительности – всё это поводы обратиться к психиатру.

− Причины прихода к психиатру в школьном возрасте?

− У детей школьного возраста наиболее частые поводы для обращения: низкая успеваемость в школе, трудности с поведением, сложности с адаптацией в коллективе, неусидчивость, рассеянное внимание. Если у ребёнка изменилось поведение, он стал замкнутым, перестал интересоваться тем, от чего раньше получал удовольствие, появились резкие перемены в настроении, стал пропускать школу, снизилась успеваемость, нарушился сон – всё это серьёзные поводы записаться на приём к психиатру. Нередко подростки с жалобами на тревожность и снижение настроения сами просят родителей отвести их к специалисту.

СПРАВКА По данным генерального директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Светланы Шпорт, психическими расстройствами в России страдают около 4 млн человек . Всего в мире подобный диагноз имеют 970 млн человек, около 300 млн из них страдают тревожными расстройствами, ещё 280 млн – депрессивными. Среди детей количество зафиксированных случаев тревожных расстройств составляет 58 млн, депрессивных – 23 млн.

Реабилитация важнее лечения?

− Правда ли, что психическое заболевание полностью излечить невозможно?

− Психические заболевания могут переходить в хроническую форму, но далеко не всегда. Бывают постстрессовые расстройства, которые возникают в ответ на определённую эмоционально значимую ситуацию, стресс. После разрешения ситуации они обычно проходят. Бывают пограничные психические расстройства, которые также купируются. Часть психических расстройств могут иметь хроническое течение, но даже в этом случае у доктора есть возможность выбора из большого числа медикаментозных препаратов, которые позволяют поддерживать в норме качество жизни пациента, достигать стойкой и длительной ремиссии. После лечения начинается период реабилитации, к работе с пациентом подключаются психологи, социальные работники и социальные психологи. Процесс реабилитации в норме должен занимать даже больше времени, чем лечение пациента.

− Для нормального психического развития ребёнку нужно много двигаться, гулять на свежем воздухе, приобретать навыки социального общения – именно личного, а не дистанционного. Такие навыки даёт совместное времяпровождение с членами семьи, друзьями, занятия в кружках и секциях, посещение театров, музеев, кинотеатров, выезды на природу. Чтобы эти действия стали для ребёнка привычными, необходим пример родителей. Запрещать гаджеты не стоит, лучше предложить здоровые альтернативы. Медики считают, что ребенку до 2 лет вообще нельзя давать гаджеты. Начиная с этого возраста знакомство с гаджетами должно ограничиваться несколькими минутами в день.