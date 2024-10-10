«Не ври мне!». Как отучить ребёнка обманывать

Уже года в 3 кроха, перемазавшись с ног до головы в шоколаде, может на голубом глазу сказать маме: «Я ничего не ел». С годами детская ложь становится всё изощрённее, а распознать её всё труднее.

Наш эксперт — детский и семейный психолог Анна Ярошенко.

Патологических врунов среди детей мало.

Святая ложь

Как правило, обманывать их заставляют серьёзные психологические причины, с которыми обязательно надо разбираться.

Возможна ли жизнь без вранья? Пожалуй, нет. Люди, обманывая друг друга, даже придумали этому оправдание: «святая ложь», «ложь во благо». Мы далеко не всегда говорим что думаем, чаще — что можно, нужно, выгодно. Но от детей почему-то всегда требуем правды. Если мы сами зачастую привираем для достижения тех или иных целей, нужно ли проявлять принципиальность по отношению к детям, которые всегда берут с нас пример?

«Где мой ремень?»

Разумеется, пойманного на вранье отпрыска не следует хвалить за находчивость и изобретательность. Но поощрять обман в любом случае не надо. Делать вид, что ничего не произошло, — тоже не вариант. Неверно и строго наказывать ребёнка. Доказано: чем строже врунишек наказывали, тем чаще и лучше они обманывали. Также не следует отчитывать ребёнка, пойманного на лжи, а особенно припоминать ему старые «грехи».

Лучшая реакция на детский обман — расстроиться и сказать, как вам жаль, что ребёнок вам настолько не доверяет, что даже решился солгать и разрушить между вами доверие. А потом уже можно спокойно решать, как действовать дальше.

Почему дети обманывают

Прежде чем начинать бороться с детским враньём, выясните, что побудило ребёнка ко лжи.

1. Страх быть наказанным или желание избежать неприятных последствий. Именно из-за этого чаще всего врут и дети, и взрослые.

Будьте более снисходительными и, даже уличив отпрыска в неправде, не унижайте его, называя вруном и обманщиком, а разберитесь, что его к этому вынудило.

Что делать. Спросите себя: не слишком ли вы строги к ребёнку, не много ли от него требуете? И если это так, внесите необходимые корректировки в его распорядок дня и в ваши с ним отношения. Важно доказать ребёнку, что вы ему не враг и вам можно доверять. Отсутствие доверия в семье — главная причина вранья. Дети должны знать: что бы ни случилось, вы придёте на помощь. Не забудьте рассказать, как ценно доверие между близкими людьми и как легко ложь может его уничтожить. Расскажите, какие проблемы приносит враньё, как легко в нём запутаться. Посмотрите с ребёнком фильмы на эту тему, почитайте книжки.

2. Лень. Нежелание выполнять возложенные на человека обязанности — тоже популярная причина лжи не только у детей, но и у взрослых.

Что делать. Если ребёнок не хочет делать даже минимум того, что должен, и для этого лжёт и выкручивается, введите договор, где будут чётко прописаны его обязанности и штрафы за их неисполнение. Подписывайте «документ» в виде игры, но будьте настойчивы.

3. Нарушение личных границ ребёнка. Эта причина чаще заставляет врать подростков, вернее, скрывать правду. Так проявляется процесс сепарации — постепенного отделения взрослеющего чада от родителей.

Что делать. Конфликт отцов и детей неизбежен. Родителям надо это принять, однако не следует чрезмерно отдаляться от детей. Они должны знать, что в трудную минуту всегда могут на вас положиться.

4. Неуверенность в себе. Дети могут врать ради привлечения к себе внимания или из желания повысить собственный рейтинг в глазах сверстников. Для этого ребёнок выдумывает о себе или о своих родителях какие-то небылицы, которые могли бы заставить окружающих больше его уважать.

Что делать. Для «лечения и профилактики» такого вранья начните больше времени проводить со своими детьми. Научитесь их слушать, давайте дельные советы, завоюйте их доверие. Замечайте даже небольшие успехи. Постарайтесь не критиковать, ищите сильные стороны детей и развивайте эти качества.

5. Стремление манипулировать окружающими. В рассказе Н. Носова «Фантазёры» говорится о том, чем отличаются безобидные детские фантазии от умышленной лжи. В отличие от двух ребят, которые придумывают о себе небылицы для развлечения, третий герой лжёт в корыстных целях. Съев банку варенья, он сваливает свою вину на младшую сестрёнку, которой за это попало от родителей.

Что делать. Отсутствие эмпатии (сочувствия к другим людям) — симптом душевной чёрствости, с которой одними разговорами не справиться. Тут понадобятся помощь психолога и длительная работа со стороны самих родителей, которая потребует от них не только больших временных, но и душевных затрат.