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ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.

Как под светлеющей луной,

Как при бледнеющей печали,
Иду дорогою прямой,
Где феи в старину играли.
Где раньше пел речной камыш,
Под музыку плакучей ивы,
Где слушал сладостную тишь
Уставший путник у залива.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.

Далеко за горами есть таинственный лес,
Он полон загадок и полон чудес,
Густым белым туманом скрыт он от глаз,
Там обитают существа необычайных рас.
Сад дивный в том лесу растет,
Лесная фея в нём живет,
Растут везде прекрасные цветы,
Там птицы небывалой красоты.
А эльфы там поют прекраснейшие песни,
У дерева сидит старик, лесной кудесник.
Русалки плавают в большихипрудах,
Блистая чешуёю в солнечных лучах.
Необычайно всё в лесу таинственно красиво,
И не описать обычным словом это диво.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


15
ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.


ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.




Источник: http://www.liveinternet.ru/users/sirena

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