ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.

Как при бледнеющей печали,

Иду дорогою прямой,

Где феи в старину играли.

Где раньше пел речной камыш,

Под музыку плакучей ивы,

Где слушал сладостную тишь

Уставший путник у залива.





Далеко за горами есть таинственный лес,

Он полон загадок и полон чудес,

Густым белым туманом скрыт он от глаз,

Там обитают существа необычайных рас.

Сад дивный в том лесу растет,

Лесная фея в нём живет,

Растут везде прекрасные цветы,

Там птицы небывалой красоты.

А эльфы там поют прекраснейшие песни,

У дерева сидит старик, лесной кудесник.

Русалки плавают в большихипрудах,

Блистая чешуёю в солнечных лучах.

Необычайно всё в лесу таинственно красиво,

И не описать обычным словом это диво.

















































































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