ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ... СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.

Как под светлеющей луной,
Как при бледнеющей печали,
Иду дорогою прямой,
Где феи в старину играли.
Где раньше пел речной камыш,
Под музыку плакучей ивы,
Где слушал сладостную тишь
Уставший путник у залива.
Далеко за горами есть таинственный лес,
Он полон загадок и полон чудес,
Густым белым туманом скрыт он от глаз,
Там обитают существа необычайных рас.
Сад дивный в том лесу растет,
Лесная фея в нём живет,
Растут везде прекрасные цветы,
Там птицы небывалой красоты.
А эльфы там поют прекраснейшие песни,
У дерева сидит старик, лесной кудесник.
Русалки плавают в большихипрудах,
Блистая чешуёю в солнечных лучах.
Необычайно всё в лесу таинственно красиво,
И не описать обычным словом это диво.
15
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/sirena
Свежие комментарии