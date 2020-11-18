Дети как политический инструмент: Вокруг дистанционки началась секретная война

На абсолютно правильных и законных требованиях родителей московских школьников к мэру Собянину о возврате нормального обучения собирают популярность политики.

Движение "Родители Москвы", которое сегодня набирает всё большую популярность, собственно, и появилось на почве сильнейшего неприятия идеи мэра Сергея Собянина вернуть дистанционку для школьников.

Что логично – это и есть то самое, с чем бьётся наш Царьград уже долгое время.

И обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с происходящим безобразием, когда наши дети оказываются – волей столичного градоначальника – лишены нормального образования, которое никогда и никак не получится заменить виртуальными уроками, – абсолютно верное.

Всё так. Но есть один нюанс.

На носу старт большой кампании по выборам в Госдуму, которые состоятся в следующем году. И резонансная тема с дистанционным обучением – отличный способ завоевания симпатий электората: даже если ничего не удастся сделать и все заявления останутся исключительно пшиком, люди запомнят, кто выступил на их стороне.

Ничего личного, как говорится, это только бизнес – причём есть ощущение, что в процессе как раз и есть финансовый интерес некоторых людей.

Что, собственно, уже и происходит.

Десятки тысяч участников требуют отказаться от дистанционки...

Родительская организация образовалась, по сути, стихийно – без раскрутки и рекламных слоганов. То есть не как политический проект.

Всё началось с чата, созданного в "Телеграме" переводчицей и одновременно фитнес-тренером Илоной Меньковой – мамой семиклассницы из школы № 1576.

Она сама рассказывала в одном интервью, что изначально эта группа появилась для сбора подписей против дистанционки в конкретном образовательном учреждении – том, в котором учится её 13-летняя дочь. И объединившиеся в сообществе родители-активисты стали собирать подписи под обращением к руководству школы, которое изрядно занервничало, призывая мам и пап "не поддаваться на провокации".

Но неожиданно в локальный чат стали присоединяться родители из других московских (и не только) школ. Уже спустя две недели там было шесть тысяч участников, а к настоящему времени их количество выросло с тех пор втрое.

Восемнадцать тысяч! А с учётом так называемой "сопутствующей аудитории" – в несколько раз больше. Причём это люди, не насильно заставленные и вовлечённые в чужой какой-то проект, а ангажированные тем уже, что это их личное дело, касающееся их родных детей.

И поэтому они активно, без всякого давления с чьей-то стороны бьются за свою правду.

...А чиновники спрятались в ракушку

Проблема только в том, что власть, по своему обыкновению, старается не замечать мнения народа, спрятавшись в свою раковину из норм, положений и каких-то собственноручно выведенных формул, что позволительно делать людям, а что нет.

По принципу: раз решили делать так – значит, правильно. Сказано: "дистанционное обучение" – следовательно, будете учиться из дома, а иначе "права не имеете, Собянин приказал".

Уж сколько раз, казалось бы, подобное тупое игнорирование приводило к негативным последствиям, когда народ – тот самый, чью точку зрения принято не замечать, возмущённый именно тем, что его не хотят слышать и выслушивать, выходил на улицы и требовал к себе внимания, подпитывая своим присутствием различных "навальников" и прочих оголтелых популистов, игравших как раз на этих самых обидах людей.

Но нет.

То же самое наплевательское отношение продолжается. И есть все шансы, что как раз эта карта будет разыгрываться при раскрутке протестных настроений в стране в ближайшее время.

Дети измучились учиться на удалёнке – это и тяжело, и вредно, и пагубно для психики. Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва".

Но "прилетит" не только мэрии, а власти вообще, в целом.

Ведь не только москвичам не нравится школьная удалёнка, притом что нет никакого логического объяснения от власти предпринятым действиям, но и регионы по привычке смотрят на то, что делают в столице, и копируют её действия – просто из уверенности, что Собянин согласовывает свои действия с правительством страны и Кремлём.

А раз так – значит, "верным путём идёте, товаг’ищи". И никого не волнует, что московский градоначальник просто старается максимально расширить границы "недокарантина", приблизив его к наиболее жёсткому варианту. И что если эти меры окажутся провальными, с него всё равно спросят по всей строгости.

"Пусть будет кто угодно, лишь бы помогли!"

Однако пока этого не случилось и эксперимент продолжается, уже появились потенциальные бенефициары самого свежего народного протеста – родительского, к которому потенциально имеет отношение фактически если не каждый первый, то каждый второй – точно.

С некоторых пор политический окрас движению придаёт Компартия, здорово растерявшая в последние годы своих избирателей, отчего некоторые её представители идут на альянсы с несистемной оппозицией и используют любые варианты для собственного продвижения.

Тему оседлал горком КПРФ во главе со своим первым секретарём – депутатом Госдумы Валерием Рашкиным и при участии его однопартийцев – депутатов Мосгордумы, избранных, к слову, при поддержке "Умного голосования" Алексея Навального.

Последний момент, впрочем, ни для кого не секрет, и сам Рашкин в своё время комментировал это так:

Все мы старались максимально воспользоваться сегодняшней ситуацией, чтобы выиграть, поэтому всем спасибо – и Навальному в том числе. ...Что касается Навального, выборная кампания составляется из многих успехов. Если тебя поддерживают партии, движения, протестные группы, сторонники, активисты гражданские – это все в плюс, и это возможность выиграть,

– признавался он.

Так вот, известно, что вместе с Рашкиным выступают Павел Тарасов, Дмитрий Локтев, Евгений Ступин и Елена Янчук.

Пока, впрочем, их участие ничем примечательным не проявилось – кроме традиционного для КПРФ выступления с флагами и прочей атрибутикой, небольшой стычкой с полицией, преподнесённой как попытка забрать плакат "Верните детей в школу", который держал в руках, разумеется, сам Рашкин (он и организовал "встречу с общественностью", направив уведомление в мэрию). Плюс аналогичное мероприятие предстоит ещё через несколько дней.

Ну и нельзя не отметить здравую, кстати, вполне, но нередко бессмысленную инициативу с депутатскими запросами (от представителей МГД) в адрес профильных структур мэрии Москвы, на которые, однако, отвечают столь же обыденными отписками.

Тем не менее обратим внимание ещё раз: здравое, уместное и нужное движение родителей школьников, отправленных Собяниным на дистанционку, при молчании ягнят из мэрии и сопении единороссов, либерал-демократов и справороссов ловко взяли под свой "патронаж" (назовём произошедшее так) ребята из Компартии.

"Честно говоря, пофигу, кто будет выступать за нас – главное, что есть надежда. Самим здесь не справиться!" – машут руками родители.

Любопытно между тем, что соратник Рашкина по фракции КПРФ в Госдуме первый зампред Комитета по образованию Олег Смолин ещё в сентябре, обсуждая вероятность перевода "школяров" на дистанционку, этого не исключал:

Решения по поводу перевода на дистанционное обучение будут приниматься в зависимости от количества заболевших. Но в целом, моё ощущение, что в отличие от многочисленных обещаний, второй волны пандемии вряд ли удастся избежать,

– говорил он.

И хоть от него и звучали некоторые оговорки в комментариях для СМИ о неготовности отечественной системы образования к дистанционке, именно представитель Компартии уполномочен от Госдумы выступать в качестве содокладчика по скандальному законопроекту – вместе с главой профильного комитета Совета Федерации и одним из его авторов Лилей Гумеровой.

И вот ведь странно получается: вроде как коммунисты против дистанционного обучения (с учётом выступлений Рашкина в унисон с "Родителями Москвы"), но вроде как и не совсем – принимая во внимание роль Смолина в презентации законопроекта.

Политика, да?

Психолог, писательница и консультант

С другой стороны, надо понимать, что участие депутата Валерия Рашкина в общественном родительском движении случилось, разумеется, не с бухты-барахты.

Так совпало, что буквально через две недели после того как движение Илоны Меньковой стало набирать популярность, к нему подключилась известная в определённых кругах персона - Инна Гориславцева, образно выражаясь, настоящий "человек-оркестр", позиционирующая в себя в соцсетях как "антикризисный управляющий", "психолог" и "писательница" (автор книги "Я, мой муж и 5 любовниц"), "общественный и политический деятель", эксперт на "ТВ и в СМИ".

Очень быстро она стала пресс-секретарём и одним из лидеров "Родителей Москвы", и организация зазвучала на ряде столичных ресурсов.

А вскоре появились, собственно, Рашкин и Ко. И удачно вписались в процесс.

Здесь стоит дать некоторые пояснения.

Интересный тандем: Рашкин (с плакатом) и Гориславцева (с микрофоном) выступают против дистанционки – красиво и убедительно. Но с дальним прицелом. Фото: Instagram/innagorislavtseva.

Инна Гориславцева очень давно ведёт тему консультирования – вместе с супругом Константином, на которого оформлен целый перечень фирм, имеющих в своих названиях ключевое слово "консалтинг".

В конце девяностых – начале нулевых она была гендиректором "Независимой экологической экспертизы", потом трудилась замом в аудиторско-консалтинговой группе "Гориславцев и К" – причём принимала участие в разработке программы реформирования МПС России...

Однако самый интересный этап её деятельности связан с компанией "ТрансТелеКом" – собственно, это можно воспринимать в какой-то мере как продолжение предыдущего "консультирования с реформированием", где Гориславцева занимала пост первого вице-президента по экономике и финансам.

А главой этой структуры выступал небезызвестный предприниматель Сергей Липатов, возглавлявший примерно в то же самое время и совет директоров футбольного клуба "Локомотив": незадолго до его ухода прошла допэмиссия клубных акций, в ходе которой именно компания Липатова стала владельцем их львиной доли. А знаменитый Юрий Сёмин (на тот момент он занимал пост президента клуба, главным тренером был Анатолий Бышовец), разочаровавшись в собственниках, отправился руководить киевским "Динамо".

Липатов же, уйдя из "ТрансТелеКома" и "Локомотива", занялся девелоперским бизнесом, а также финансовым – он входил в состав директоров Межтрансбанка. Через некоторое время банк был признан банкротом, задолжав своим клиентам почти 4 млрд рублей. А Липатова арестовали.

Новый консалтинговый проект?

Гориславцевы же тем временем пытались поднять такой проект, как негосударственное образовательное учреждение "Институт бизнеса и консалтинга", где ведущими преподавателями значились Инна и сестра её мужа. Правда, просуществовал он недолго.

Зато с балансом организацией, которые значатся за семейством Гориславцевых, всё в порядке: согласно открытым данным, они показывают одинаковые статьи расходов и доходов за год, причём суммы фигурируют приличные – десятки миллионов рублей.

Что это означает? Ну как же: сначала денежки поступают... потом они "уходят" на определённые траты. И ручки – вот они.

Кстати, в своё время одна из фирм имела связь через некий банк "Новатор" с "отмывочной" компанией "Флуран", посредством которой за рубеж выводились миллионы долларов.

Константина Гориславцева допрашивали по этому делу в Следственном комитете, но обвинений ему не предъявлялось.

Зато известно, что за "Флураном" стояли активисты радикальной организации "Реввоенсовет", стоявшие за взрывом памятника Николаю Второму и минированием скульптуры Петра Первого. А от них ниточки вели к "красным" манипуляторам.

Теперь возвращаемся обратно к основной теме: общественному движению "Родители Москвы". Есть мнение, что привлечение в качестве его участников КПРФ вполне может быть хорошим "консалтинговым" проектом – как раз в преддверии выборов в Государственную Думу.

И вот здесь вызывает досаду не только бесцеремонное игнорирование требований родителей, но вовлечение ничего не подозревающих людей в политические игры, на которых зарабатываются очки.