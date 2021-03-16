ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА – ПУТЬ К НАРКОМАНИИ: УЧЁНЫЕ ПРОТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ШКОЛЫ

В начале марта произошло переломное событие в противостоянии здравого смысла и "цифровизаторов": в отеле "Метрополь" на базе международного круглого стола на тему "Цифровая школа как "новая нормальность" - путь к деградации человека" было открыто постоянно действующее совещание учёных по цифровому обучению.

Что немцу хорошо, то русскому тоже неплохо

Кажется, это было в Таиланде лет десять назад. В автобусе, перевозившем пассажиров от самолёта к зданию аэропорта, на себя обратила внимание довольно молодая семья. Супруги лет тридцати и их маленькая дочь сидели в рядок и усиленно тыкали пальцами в свои смартфоны, абсолютно ничего не замечая вокруг. Мелькнула мысль, что вот, мол, вокруг такая природа, солнце, воздух, пальмы, а эти даже друг на друга внимания не обращают...

Правда, тогда не было осознания того, что асоциальность пользователей соцсетей и гаджетов – это ещё не самая большая проблема нашего времени. В те годы не было достаточного количества исследований по воздействию электронных устройств на организм человека и на развитие ребенка. Именно этой теме было посвящено учёное собрание в столичном отеле "Метрополь", которое состоялось накануне.

Неутешительные выводы учёных к настоящему времени уже обоснованы и подтверждены объёмными научными трудами и опытами.

Первым докладчиком, терпеливо ждавшим около сорока минут начала мероприятия, стал немецкий профессор психиатрии Ульмского университета, директор центра нейронауки Манфред Шпитцер, который сразу же сравнил подростков – поклонников соцсетей с кокаиновыми наркоманами.

Профессор доказал свои слова сравнительными снимками головного мозга кокаиниста и гаджетомана. "Отходняк" от гаджетов и соцсетей не менее тяжёлый, чем ломка после приёма наркотиков, которая сопровождается неоправданными страхами, депрессией и неудовлетворённостью жизнью. В исследованиях принимали участие подростки и молодые люди от 13 до 18 лет. Отсюда рост суицидов среди них, уровень которых при постоянном зависании в соцсетях повышается на 30% среди мужчин и – внимание! – в два раза – среди женщин.

Внедрение же цифровых технологий в школьное образование, помимо личностного вреда, влечёт за собой ещё одну опасность: вопреки ожиданиям, исследования показали, что чем выше цифровое оснащение школы, тем ниже оценки учеников. Количество компьютеров обратно пропорционально успеваемости учеников, и это очень важный аргумент против "Цифровой образовательной среды", которую насаждают повсеместно. Эти результаты взяты не с потолка и обоснованы отнюдь не исследованиями фокус-группы подростков из 15 человек. Эти данные получены после исследований, проведённых среди 500 тысяч учеников в 15 странах. Отсюда вопрос: для чего нужны цифровые эксперименты над людьми?

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Хотя это и экспериментом уже назвать нельзя. Как можно называть экспериментом то, результат чего и так понятен? Результат известен, вред неоспорим – тогда что вообще происходит со школьным образованием по всему миру?

Закон что дышло

Если говорить применительно к нашей стране, то, помимо противопоказаний по здоровью, для цифровизации школы существуют ещё серьёзные законодательные преграды, которые откровенно игнорируются горе-цифровизаторами. Дело в том, что, в соответствии с существующим законодательством, участники эксперимента, а официально это пока называется эксперимент "Цифровая образовательная среда", должны дать письменное согласие на участие в нём.

Все, а это не только ученики, но и родители и учителя, должны быть проинформированы об эксперименте, о его возможных рисках и последствиях для здоровья. Вас или ваших детей информировали о чём-то подобном, когда вводили дистанционку? Когда вешают в классах электронные доски? Когда детей заставляют пользоваться планшетами?

А риски для здоровья существуют немалые. Так, доктор медицинских наук, академик, член Международной комиссии по электромагнитной безопасности Юрий Григорьев утверждает, что электромагнитное излучение от электронных устройств имеет однозначное негативное влияние на здоровье человека, которое выражается в появлении различных опухолей, как правило головного мозга.

При этом академик отметил, что излучение происходит почти постоянно от трёх источников: базовые станции (при этом станции нескольких операторов дают излучение на разных частотах), Wi-Fi-излучение, оно существует почти в каждом доме и офисе, и собственно излучение от гаджета, будь то телефон или планшет.

Как выяснилось, негативное воздействие оказывается не только на головной мозг. Коллега Григорьева по научным работам, кандидат биологических наук Наталия Хорсева, дополнила слова академика: облучению подвергается ещё и половая система, если телефон находится в кармане, эндокринная система, при разговоре "трубка около уха" облучается щитовидная железа. При этом электромагнитное излучение влияет на ребёнка гораздо сильнее, чем на взрослого. Ведь кости черепа ребёнка значительно тоньше и пропускают больше излучения, голова малышей меньше и облучению подвергается больший участок мозга и щитовидной железы. Фактически мы постоянно носим с собой прибор, несовместимый с биологической формой жизни, убиваем сами себя.

https://vk.com/video-75679763_456260761

Поскольку избежать использования гаджетов в современном мире уже нельзя, разговаривать по телефону нужно только по громкой связи, особенно детям, и носить телефон необходимо в рюкзаке или в сумке, а ни в коем случае не рядом с телом.

Гаджет – это первый укол наркотика

Зависимость от гаджетов и соцсетей у детей развивается быстрее, чем у взрослого человека. Как часто мы наблюдаем, как современные родители, сами уткнувшись в компьютер, суют ребёнку планшет или телефон, чтобы только не мешал взрослым "заниматься делом" в соцсетях. Тем драматичнее прозвучал доклад врача-психиатра высшей категории Юрия Афанасьева, который удивил собравшихся возрастом детей, пользующихся интернетом.

В современном мире ребёнок появляется в интернете, едва достигнув 4 лет. Он ещё на горшок сам сходить не может, а уже целый пользователь интернета. Согласно исследованиям возрастной группы от 3 до 6 лет, 36% детей проводят в интернете 30 минут, 48% – более часа и 12% – более трёх часов. Большинство из исследуемых проводят время без родительского контроля и впитывают информацию самого разного рода.

Но самое неприятное, что зависимость от гаджетов и соцсетей вызывает другие зависимости. Заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Уральского федерального университета Сергей Киселёв сообщил, что раннее знакомство с электронными гаджетами способствует развитию участков мозга, которые в дальнейшем формируют склонность к другим зависимостям. Вероятность, что ребёнок, в раннем возрасте пользующийся цифровыми устройствами, вырастет в будущем наркоманом или алкоголиком, увеличивается в разы.

Кроме того, цифровая зависимость вызывает у ребёнка диспропорции в созревании мозга. Происходит дефицит развития так называемого социального участка головного мозга, который отвечает за коммуникативные функции. Фактически вырастает цифровой аутист.

https://vk.com/video-75679763_456259354

При всех очевидно негативных последствиях для здоровья детей деньги на цифровизацию образования тратятся колоссальные: 295 млрд рублей запланировано потратить только на проект "Современная школа". Самое примечательное, что компьютерами и электронными досками оснащаются школы, в которых зачастую нет нормальных санузлов, не говоря уже об оборудовании научных и спортивных классов. Кого вырастит такая школа – большой вопрос. Учёные по результатам круглого стола постановили обратиться в правоохранительные органы, приложив свои заключения и результаты исследований.

Есть два института, которые нельзя реформировать и подвергать модернизации. Так же, как нельзя модернизировать самого человека, так и нельзя реформировать его духовный и нравственный мир. Если за первый отвечает церковь, то за второй во многом несёт ответственность школа, которая должна давать классическое русское образование, чтобы воспитывать новых Пушкиных, Достоевских и Менделеевых. Иначе есть риск вырастить общество в лучшем случае цифровых наркоманов.