Взрыв непослушания. Почему ребёнок плохо себя ведёт?

Статья из газеты: АиФ Здоровье № 17 25/04/2017
Почему дети нас не слушаются? Есть общие причины, которые приводят к конфликтам почти всех родителей со своими чадами. Сегодня мы назовём шесть из них.
Проверка на прочность
Зачастую дети, особенно в периоды возрастных кризисов, то есть в 2,5–3 года, в 6–7 и 12–14 лет, проверяют своих родителей на «прочность». Все капризы, истерики и бунты – всего лишь способ заявить о себе, определить границы дозволенного и возможность освободиться от бури эмоций внутри всеми доступными способами.
Родителям стоит в это время проявить терпение и не поддаваться на манипуляции.
Различные правила
Если системы воспитания, меры дозволенного у взрослых в семье различаются, ребёнок ощущает внутренний конфликт: кого из близких слушаться? И, как следствие, отвечает на него приступом непослушания.
Определите единые правила, которым вы будете следовать, воспитывая детей.
Недостаток внимания
У детей существует не так много способов проявить свои эмоции. Точнее, пока они владеют самыми доступными, простейшими эмоциональными возможностями. И, когда хотят получить желаемое, активно их используют. Так, при недостатке внимания со стороны родителей дети зачастую… плохо себя ведут. Да, они будут наказаны, возможно, услышат в свой адрес нелицеприятные слова, но зато на них обратят внимание!
Защита от таких приступов непослушания – проводить как можно больше времени вместе.
Зеркальное отражение
Знаете, с кого дети берут пример всегда и во всём? Правильно, с родителей. И особенностей поведения это тоже касается. Если в вашем доме частенько возникают скандалы, члены семьи не сдерживают эмоции, срываются на близких, вполне естественно, что ребёнок будет копировать такую манеру поведения.
Присмотритесь к тому, как вы общаетесь в кругу семьи, – возможно, плохое поведение ребёнка продиктовано вашим примером.
Что-то не так…
Плохое поведение может свидетельствовать и о том, что ребёнок просто испытывает дискомфорт: плохо себя чувствует, не выспался, хочет есть, ему холодно, колется свитер или он просто находится в плохом настроении (как иногда и мы с вами).
Не спешите делать замечания и наказывать, присмотритесь и исключите все возможные причины, которые могут спровоцировать капризы.
Не понял
Иногда дети капризничают, делают по-своему или вообще не выполняют наших просьб просто потому, что мы нечётко или слишком «по-взрослому» их озвучиваем. Или требуем то, что ребёнок в силу своего возраста пока сделать не может.
Тут вам в помощь специализированная литература о воспитании и психологии детей. Ну и конечно, ваша родительская чуткость. Ведь кто, как не вы, лучше всех знает своё любимое чадо, и только вы понимаете, «на каком языке» с ним надо говорить.
Первый читатель: Дмитрий Колдун
– Причины, по которым ребёнок отказывается слушаться, бывают разными. Возможно, дело в нехватке внимания со стороны взрослых. По своему детству помню, как не всегда моё «хочу» совпадало с «хочу» родителей, тогда случались забастовки. Я всегда стараюсь договориться со своими детьми, а наказания оставляю на самый крайний случай.
Свежие комментарии