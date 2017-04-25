Взрыв непослушания. Почему ребёнок плохо себя ведёт?

Почему дети нас не слушаются? Есть общие причины, которые приводят к конфликтам почти всех родителей со своими чадами. Сегодня мы назовём шесть из них.

Проверка на прочность

Зачастую дети, особенно в периоды возрастных кризисов, то есть в 2,5–3 года, в 6–7 и 12–14 лет, проверяют своих родителей на «прочность». Все капризы, истерики и бунты – всего лишь способ заявить о себе, определить границы дозволенного и возможность освободиться от бури эмоций внутри всеми доступными способами.

Родителям стоит в это время проявить терпение и не поддаваться на манипуляции.

Различные правила

Если системы воспитания, меры дозволенного у взрослых в семье различаются, ребёнок ощущает внутренний конфликт: кого из близких слушаться? И, как следствие, отвечает на него приступом непослушания.

Определите единые правила, которым вы будете следовать, воспитывая детей.

Недостаток внимания

У детей существует не так много способов проявить свои эмоции. Точнее, пока они владеют самыми доступными, простейшими эмоциональными возможностями. И, когда хотят получить желае­мое, активно их используют. Так, при недостатке внимания со стороны родителей дети зачастую… плохо себя ведут. Да, они будут наказаны, возможно, услышат в свой адрес нелицеприятные слова, но зато на них обратят внимание!

Защита от таких приступов непослушания – проводить как можно больше времени вместе.

Зеркальное отражение

Знаете, с кого дети берут пример всегда и во всём? Правильно, с родителей. И особенностей поведения это тоже касается. Если в вашем доме частенько возникают скандалы, члены семьи не сдерживают эмоции, срываются на близких, вполне естественно, что ребёнок будет копировать такую манеру поведения.

Присмотритесь к тому, как вы общаетесь в кругу семьи, – возможно, плохое поведение ребёнка продиктовано вашим примером.

Что-то не так…

Плохое поведение может свидетельствовать и о том, что ребёнок просто испытывает дискомфорт: плохо себя чувствует, не выспался, хочет есть, ему холодно, колется свитер или он просто находится в плохом настроении (как иногда и мы с вами).

Не спешите делать замечания и наказывать, присмотритесь и исключите все возможные причины, которые могут спровоцировать капризы.

Не понял

Иногда дети капризничают, делают по-своему или вообще не выполняют наших просьб просто потому, что мы нечётко или слишком «по-взрослому» их озвучиваем. Или требуем то, что ребёнок в силу своего возраста пока сделать не может.

Тут вам в помощь специализированная литература о воспитании и психологии детей. Ну и конечно, ваша родительская чуткость. Ведь кто, как не вы, лучше всех знает своё любимое чадо, и только вы понимаете, «на каком языке» с ним надо говорить.

Первый читатель: Дмитрий Колдун

– Причины, по которым ребёнок отказывается слушаться, бывают разными. Возможно, дело в нехватке внимания со стороны взрослых. По своему детству помню, как не всегда моё «хочу» совпадало с «хочу» родителей, тогда случались забастовки. Я всегда стараюсь договориться со своими детьми, а наказания оставляю на самый крайний случай.