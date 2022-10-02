Педиатр сообщил, сколько раз могут болеть начинающие посещать сад дети

Дети, начинающие посещать детский сад в возрасте до 6 лет, в среднем могут болеть простудными заболеваниями 6-8 раз в год. Об этом aif.ru рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Илья Жилкин.

Максимальная частота болезней в таком случае составляет один раз в месяц, а продолжительность - 5-7 дней, иногда 14. Дети старше 6 лет болеют 2-4 раза в год и выздоравливают в течение недели.

По словам специалиста, такая периодичность укладывается в норму. Также врач отметил, что, перейдя в младшую школу, эти дети болеют реже, чем не посещавшие сад.

Жилкин отметил, что оградить ребенка от болезней не получится, а специальной витаминной и медикаментозной профилактики не нужно. Он призвал сделать все прививки, в том числе от гриппа, соблюдать правила личной гигиены и регулярно мыть руки.

Специалист посоветовал в период адаптации обратить внимание на настрой ребенка и свой собственный: при позитивном отношении семьи к детскому саду ребенок воспримет все хорошо. Необходимо найти контакт с воспитателем. Важно одевать ребенка по погоде: отслеживать, чтобы ему не было жарко или холодно.

Желательно начать готовить ребенка к новому режиму за месяц до посещения сада.

Он должен привыкнуть ложиться спать в определенное время. Следует уточнить рацион питания в саду, а при медицинских ограничениях проговорить это с воспитателем. Питание должно быть сбалансированным, так как в саду малыш проводит большую часть времени, подчеркнул Жилкин.

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