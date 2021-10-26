УДАРЬ УЧИТЕЛЯ РАДИ ЛАЙКА. КАК ОСТАНОВИТЬ БЕЗУМИЕ?

У американских школьников становится всё популярнее акция-челлендж с жутким названием "Ударь учителя". Малолетние тиктокеры организовали самый настоящий "Месяц избиений": в социальных сетях распространяется всё больше видеороликов, как тинейджеры подкрадываются к педагогам, дают им оплеухи и убегают. А порой и избивают своих учителей. Исключительно ради лайков и просмотров.

Чернокожая Ларриана Джексон, 18-летняя ученица Covington Excessive College из американской Луизианы, избила на камеру педагога-инвалида в рамках вирусной акции TikTok "Ударь учителя". До тех пор, пока под руку распоясавшихся подростков попадали преподаватели других социальных групп (причём, что характерно, разного цвета кожи), это не вызывало ответной реакции. Однако на этот раз местная полиция наконец завела дело против половозрелой (хотя по законам США ещё несовершеннолетней) ученицы.

Конечно, агрессия школьников, направленная против учителей, не новость. В России уже было немало таких жутких случаев: в Екатеринбурге ученик ударил педагога молотком по голове, в Ульяновске пятнадцатилетний подросток пырнул классного руководителя кухонным ножом в живот.

И это только из последнего. Тиктокерские же "челленджи" ставят подростковую агрессию на новый уровень.

"Ударь учителя" - уже не просто конфликт отцов и детей, не просто пубертатный протест против всего и всех, но самая настоящая, навязываемая извне идеология, согласно которой нет уже не просто никаких этических рамок (увы, для значительной части подростков их не было и раньше), но теперь верхом доблести становится нападение на беззащитного. А школьные педагоги, безусловно, являются одной из самых беззащитных групп, у которых нет никаких реальных мер воздействия на распоясавшихся учеников, кроме силы убеждения и школьных отметок, зачастую только провоцирующих на агрессию.

Недавно мы уже писали о том, что на сегодняшний день интернет-зависимость - общая болезнь разных поколений, однако подростков и молодёжь она в буквальном смысле "выкашивает". И если для поколений X и Y авторитет их педагогов ли, родителей ли и уж тем более добрых и умных книг ещё с конца 1980-х сильно расшатался в пользу, к примеру, дешёвой западной кинопродукции и сотворённых на её основе "кумиров", то для поколения Z, пресловутых "зумеров", авторитетов нет вовсе. Включая улицу и двор. За редкими исключениями, которые, как известно, подтверждают правило.

И именно поэтому сегодня чрезвычайно важно сделать всё, чтобы максимально фильтровать те же социальные сети. Понятно, что тотальная цензура интернета невозможна, но, как недавно рассказал телеканалу Царьград известный IT-эксперт, идеолог доктрины цифрового суверенитета России Игорь Ашманов, ещё вполне возможно понизить концентрацию вредоносного контента:

Надо строить структуру общественного контроля... В интернете всё равно работает принцип концентрации. Чем меньше концентрация плохого контента, тем меньше конверсии его в какую-нибудь нехорошую активность. То есть надо понижать концентрацию всегда. Как с любой грязью. Надо очищать.

И если мы так боимся слова "цензура", можем назвать это "регулированием". Но то, что без общественного контроля за запрещённым и пока ещё официально не запрещённым, но очевидно вредоносным контентом улицы русских городов уже очень скоро могут превратиться в подобие американских времён недавнего BLM-безумия, очевидный факт. И "перебдеть" здесь уже невозможно.