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Ювенальный каток начал давить российские семьи

Ювенальный каток начал давить российские семьи

 

Административному наказанию подвергся бугульминский многодетный отец Андрей Мелентьев за то, что его шестилетний сын «безнадзорно» катался на велосипеде. Ребенка в 800 метрах от дома по звонку бдительной гражданки забрала полиция.

Ювенальный каток начал давить российские семьи

«С каких пор нашим детям запрещено ездить на велосипедах и самостоятельно познавать мир?» — недоумевает отец. Вчера он обратился в Верховный суд РТ с жалобой на «абсурдное решение» районной комиссии ПДН, которая привлекла его к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

До маленькой Бугульмы дошли западные технологии ювенальной юстиции. К такому выводу пришел 43-летний папа троих детей Андрей Мелентьев.

23 июля ему и его супруге бугульминская комиссия по делам несовершеннолетних вынесла административное предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, при этом взяла большую и спортивную семью на особый контроль. Семью, где сыновья занимаются дзюдо и катаются на лыжах, старшая дочь учится в московском вузе, мама работает бухгалтером, а папа — юристом.

— В полдень 11 июля мой шестилетний сын с пятилетним соседским мальчишкой катались на велосипедах, — рассказал «Вечерней Казани» Андрей Мелентьев. — Мы живем в частном доме в городском поселке, ребята катались по асфальтовым пешеходным дорожкам.

Совершая свое познавательное путешествие, они незаметно для себя уехали примерно на 800 метров от дома. Мы с женой были в шоке, когда к нам приехала полицейская машина, выгрузила мальчуганов и их велосипеды, а лейтенант полиции составил на нас и соседей протокол.

В документе зафиксировано следующее: «Сын Мелентьева находился в безнадзорном состоянии у магазина на ул. Гафиатуллина, потерялся, то есть родители ненадлежащим образом занимались воспитанием своего сына, то есть совершили административное правонарушение по статье 5.35 ч 1 КоАП». 

Как выяснилось, о ребятишках у магазина просигнализировала местная жительница (стукачество входит в плоть и кровь граждан). В результате Мелентьевых привлекли к административной ответственности.

— Абсурдное решение! Неужели нашим детям уже нельзя кататься на велосипедах? Может быть, они должны сидеть дома и познавать мир исключительно через экран компьютера? Выходит, я и супруга неправильно воспитываем детей? Зря водим их в спортивные секции, походы, устраиваем им масленицы, а я зря играю в Новый год Деда Мороза? Я просто в растерянности, — признался бугульминец.

Мужчина попытался 1 августа обжаловать вердикт комиссии ПДН в районном суде. НоФемида встала на сторону комиссии и бдительной гражданки, которая на суде сообщила, что 11 июля увидела, как на ул. Гафиатуллина двое детей «просят у прохожих деньги, чтобы купить воду, голодные и плачут».

— Бред! — возмущен наказанный отец. — Мой сын был сыт, одет, опрятен. Кроме того, он прекрасно ориентируется на местности. Мы как родители разрешили ему совершать небольшие самостоятельные прогулки. Незнакомая женщина подошла к мальчикам и спросила, что они делают у магазина и где их родители. Мой сын назвал домашний адрес. Мальчишки сказали, что хотят пить. Женщина сделала свои выводы. Мы с женой не понимаем, в чем состоит наше правонарушение. В том, что младший сын просто катался на велосипеде?

Решение Бугульминского суда по-своему беспрецедентно. Ведь оно значит, что любого взрослого, чей ребенок укатил за версту от дома (в ближайший городской парк или на речку у бабушки в деревне)можно смело зачислить в плохие родители, наказать «административкой», сообщить об этом в школу, детсад.

— В бугульминской истории налицо ювенальные технологии по грубому вмешательству в дела семьи, — считает эксперт Общественной палаты РФ, председатель центрального совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» и мать четырех детей Ирина Волынец. — С их помощью можно и отобрать ребенка у родителей. Было бы желание, а повод найдется: нехватка жилплощади, один, а не два комплекта детского постельного белья. Известны случаи, когда органы опеки берут на карандаш семьи, в которых у ребенка нет компьютера… Противостоять этим нападкам достаточно сложно, в стране по умолчанию в отношении родителей действует презумпция виновности.

К примеру, недавно по доносу соседей у одной московской мамы отобрали 5-летнего ребенка. Малыш своим плачем по ночам мешал спать соседям. По их звонку приехала полиция, ворвалась в квартиру, составила протокол, молодая мама растерялась и подписала все бумаги. Как выяснилось позже, ребенка оформили как безнадзорного, как будто его нашли где-то на помойке.Поэтому я бы посоветовала добропорядочным родителям, оказавшимся в подобной ситуации, не подписывать никакие бумаги.

Ирина Волынец отметила, что органы опеки и соцслужбы с особым пристрастием наблюдают за многодетными семьями:

— Многодетные в большинстве своем малоимущие — поднять троих и более детей на ноги в нашей стране крайне сложно. И нередко именно низкий доход родителей является основанием для придирок со стороны органов опеки. Такие семьи постоянно испытывают психологический прессинг. Это настоящий социальный фашизм! А если многодетная мать развелась или овдовела, то ее семья и вовсе обречена. Детей растащат по детдомам. 

Не секрет, что существует целый бизнес на сиротах… Есть такое понятие — профессиональный приемный родитель. За каждого взятого в дом сироту он получает хорошую ежемесячную выплату. Не хочу мазать черной краской все приемные семьи, но я встречала «родителей», которых трудно назвать подвижниками, они скорее коммерсанты.

При этом, по словам Волынец, органы опеки с гораздо меньшей охотой изымают детей из действительно асоциальных семей, где родители — опустившиеся алкоголики и наркоманы, а дети зачастую тяжело больны, отстают в развитии и предоставлены сами себе. Кого скорее возьмут в новую семью — здорового и умного ребеночка или «маугли», догадаться несложно.

— Конечно, 6 лет — это еще маленький возраст для одиночных прогулок, но если ребенок прекрасно ориентировался на местности, то это нормально. Родитель праве сам решать, как ему воспитывать детей, — считает председатель общественной организации «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов.

 
— В этой семье, видимо, рано приучают к самостоятельности, что мальчишкам в будущем только на пользу. Но жить с «административной» черной меткой — мало приятного. Сейчас эту семью начнут опекать по полной программе: заглядывать в холодильник, пересчитывать количество детских кроватей, стульев… Если эта бугульминская семья действительно приличная, то зря они так с папой.
 
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