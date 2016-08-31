Ювенальный каток начал давить российские семьи

Административному наказанию подвергся бугульминский многодетный отец Андрей Мелентьев за то, что его шестилетний сын «безнадзорно» катался на велосипеде. Ребенка в 800 метрах от дома по звонку бдительной гражданки забрала полиция.

«С каких пор нашим детям запрещено ездить на велосипедах и самостоятельно познавать мир?» — недоумевает отец. Вчера он обратился в Верховный суд РТ с жалобой на «абсурдное решение» районной комиссии ПДН, которая привлекла его к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

До маленькой Бугульмы дошли западные технологии ювенальной юстиции. К такому выводу пришел 43-летний папа троих детей Андрей Мелентьев.

23 июля ему и его супруге бугульминская комиссия по делам несовершеннолетних вынесла административное предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, при этом взяла большую и спортивную семью на особый контроль. Семью, где сыновья занимаются дзюдо и катаются на лыжах, старшая дочь учится в московском вузе, мама работает бухгалтером, а папа — юристом.



— В полдень 11 июля мой шестилетний сын с пятилетним соседским мальчишкой катались на велосипедах, — рассказал «Вечерней Казани» Андрей Мелентьев. — Мы живем в частном доме в городском поселке, ребята катались по асфальтовым пешеходным дорожкам. Совершая свое познавательное путешествие, они незаметно для себя уехали примерно на 800 метров от дома. Мы с женой были в шоке, когда к нам приехала полицейская машина, выгрузила мальчуганов и их велосипеды, а лейтенант полиции составил на нас и соседей протокол.

В документе зафиксировано следующее: «Сын Мелентьева находился в безнадзорном состоянии у магазина на ул. Гафиатуллина, потерялся, то есть родители ненадлежащим образом занимались воспитанием своего сына, то есть совершили административное правонарушение по статье 5.35 ч 1 КоАП».

Как выяснилось, о ребятишках у магазина просигнализировала местная жительница (стукачество входит в плоть и кровь граждан). В результате Мелентьевых привлекли к административной ответственности.

— Абсурдное решение! Неужели нашим детям уже нельзя кататься на велосипедах? Может быть, они должны сидеть дома и познавать мир исключительно через экран компьютера? Выходит, я и супруга неправильно воспитываем детей? Зря водим их в спортивные секции, походы, устраиваем им масленицы, а я зря играю в Новый год Деда Мороза? Я просто в растерянности, — признался бугульминец.

Мужчина попытался 1 августа обжаловать вердикт комиссии ПДН в районном суде. НоФемида встала на сторону комиссии и бдительной гражданки, которая на суде сообщила, что 11 июля увидела, как на ул. Гафиатуллина двое детей «просят у прохожих деньги, чтобы купить воду, голодные и плачут».

— Бред! — возмущен наказанный отец. — Мой сын был сыт, одет, опрятен. Кроме того, он прекрасно ориентируется на местности. Мы как родители разрешили ему совершать небольшие самостоятельные прогулки. Незнакомая женщина подошла к мальчикам и спросила, что они делают у магазина и где их родители. Мой сын назвал домашний адрес. Мальчишки сказали, что хотят пить. Женщина сделала свои выводы. Мы с женой не понимаем, в чем состоит наше правонарушение. В том, что младший сын просто катался на велосипеде?

Решение Бугульминского суда по-своему беспрецедентно. Ведь оно значит, что любого взрослого, чей ребенок укатил за версту от дома (в ближайший городской парк или на речку у бабушки в деревне)можно смело зачислить в плохие родители, наказать «административкой», сообщить об этом в школу, детсад.

— В бугульминской истории налицо ювенальные технологии по грубому вмешательству в дела семьи, — считает эксперт Общественной палаты РФ, председатель центрального совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» и мать четырех детей Ирина Волынец. — С их помощью можно и отобрать ребенка у родителей. Было бы желание, а повод найдется: нехватка жилплощади, один, а не два комплекта детского постельного белья. Известны случаи, когда органы опеки берут на карандаш семьи, в которых у ребенка нет компьютера… Противостоять этим нападкам достаточно сложно, в стране по умолчанию в отношении родителей действует презумпция виновности.



К примеру, недавно по доносу соседей у одной московской мамы отобрали 5-летнего ребенка. Малыш своим плачем по ночам мешал спать соседям. По их звонку приехала полиция, ворвалась в квартиру, составила протокол, молодая мама растерялась и подписала все бумаги. Как выяснилось позже, ребенка оформили как безнадзорного, как будто его нашли где-то на помойке.Поэтому я бы посоветовала добропорядочным родителям, оказавшимся в подобной ситуации, не подписывать никакие бумаги.

Ирина Волынец отметила, что органы опеки и соцслужбы с особым пристрастием наблюдают за многодетными семьями: