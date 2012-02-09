Методы воспитания детей: как вырастить индивидуальность, а не хама

Все родители хотят, чтобы их ребенок вырос хорошо воспитанным. Но понятия о хорошем воспитании у всех

«Что посеешь – то и пожнешь!»

Получается, что старинная русская поговорка напрямую адресована родителям или воспитателям детей. А есть еще одна, которая звучит менее гуманно: «Учи дитя, пока поперек лавки лежит, дальше – сам тебя поучит!». Поскольку поговорка пришла к нам из крестьянства, стоит пояснить, что стандартная лавка в традиционной русской избе делалась так, что на ней мог свободно спать взрослый человек. Таким образом, уместиться поперек лавки мог и новорожденный, и семилетний! Позднее психология подтвердила знания русских крестьян, подметив, что формирование основных качеств личности заканчивается у ребенка уже в 5–6 лет! Конечно, он еще многому обучится и может заметно измениться, но ведущие черты характера и набранный к этому возрасту позитивный опыт в значительной мере будут определять стиль его поведения всю жизнь.

Ребенок должен получать…

До революции 1917 года эта фраза имела продолжение – «по заслугам». В советский период ее можно было бы продолжить – «от коллектива». А ныне финал звучит – «все самое лучшее! ». И не иначе. Мы забыли о подкатанных по самые колени штанах, купленных на вырост: нынешним малышам с пеленок покупают яркие дорогие одежки, меняя их при необходимости хоть каждый месяц. «Мой ребенок – всегда прав! – считает среднестатистическая мама, а на все возражения удивленно поднимает брови: – Помилуйте, а как же иначе развить его индивидуальность?» Но индивидуальность и невоспитанность – вещи, простите, разные. Приведу только три примера.

В метро мальчик лет восьми, едва войдя в вагон с отцом, начинает канючить: «Я хочу сидеть!». И отец грозным взглядом выискивает того из взрослых, кого можно согнать с места. Находит девушку лет двадцати, требует уступить ребенку. «Этот раскормленный бугай, что ли, ребенок?» – возмущается она. Некоторое время кипит скандал, затем заботливый папа находит скромную девушку лет семнадцати и таки сгоняет ее.

На лыжне притормозила пожилая женщина – согревает руки и перестегивает крепления. За ней движется семья с мальчиком лет двенадцати. Движется медленно – не профессионалы. Подъезжая, ребенок орет во все горло: «Эй, ты! Сойди с лыжни – нам проехать надо!». Родители молчат, женщина качает головой и освобождает пространство…

Мальчишка лет семи играет с тремя собаками: одна своя и две пришли тоже с хозяевами. Он бросает мяч, и одна из собак все время оказывается быстрее других. Ее хозяйка раз за разом отбирает у своего питомца мяч и, отдавая ребенку, пытается научить его, как подыгрывать своей собаке. Но вот, когда ее собака опять оказалась первой и схватила мяч, терпение мальчишки лопается. «Эй, вы! – кричит он женщине. – Уходите отсюда со своим дурацким псом! И больше никогда не приходите!». Родители стоят в сторонке и пересмеиваются.

Вниманию уверенных в своей правоте

Далее мы будем говорить с теми, кто считает неуважение (а то и прямое хамство!) своих детей по отношению ко взрослым – нормальным (а то и позитивным!) явлением. Многие считают, что надо заранее приучать ребенка к жестким отношениям современной жизни, что он должен сразу начинать отвоевывать свое место в жизни. Однако статистика – вещь упрямая! Социологи давно уже подсчитали, что среди детей традиционного воспитания процент тех, кто отказывается от престарелых родителей, составляет от силы 15, а вот подросшее ныне «племя младое, незнакомое», воспитанное по-современному, в 72 случаях из 100 не желает знать родителей, как только те перестают быть чем-то полезны. Так что стоит задуматься, воспитывая такого рода «хамоватую индивидуальность», – а не станете ли вы сами ее жертвой впоследствии? Кстати, психологами совместно с педагогами давно разработано несколько простых правил, которые помогают родителям вовремя определить, что чадо зарвалось, и подсказывают, как с этой проблемой справиться.

Социальному вирусу хамоватости больше подвержены мальчики – особенно из неполных семей. А вот девочки ведут себя тише, они осмотрительно пробуют нахамить – сначала своим, потом чужим. Зато, если хотя бы раза четыре это сходит с рук, девочки-грубиянки оставляют далеко позади мальчишек!

В любой семье должен быть мужской авторитет. Нет папы – пусть это будет дед, брат, в конце концов – тренер или хороший друг, которому вы доверяете. Мужчина должен осуществлять справедливость, а не защиту: всегда разбираться в ситуации, а не просто поддерживать ребенка!

И, наконец, главное: не подавайте дурной пример! Замечено, что в детском саду сквернословят те дети, в чьих семьях это практикуется. Если их родители прислушиваются к совету воспитательницы быть более воздержанными на язык, то и дети скоро забывают плохое.

Также и с грубостью, и с хамством. Если ваш ребенок проявляет их, проанализируйте, в каких ситуациях так вели себя вы на его глазах (или отозвались позитивно о ком-то, практикующем такой стиль поведения), и постарайтесь впредь быть дипломатичнее.

Для тех, кого мы не убедили

Не давая своему ребенку должного воспитания и не обучая его хорошим манерам, вы не делаете его более подготовленным к жестким условиям жизненной конкуренции и борьбы за место под солнцем, а просто обеспечиваете ему в будущем роль отщепенца в обществе и массу врагов! Помните «качков‑бычков» из 90‑х? Сейчас мало кто из них живет и здравствует (те, кто добился благополучия, давно уже выработали себе отличные манеры!). Неужели вы пожелаете такой судьбы своему ребенку?