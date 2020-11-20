"Ещё и учить самим надо?": Чиновнице, призвавшей родителей заменить учителей, открыли глаза

Омская чиновница призвала родителей заменить учителей, пока те на больничном, и заниматься с детьми дома. Мамы и папы открыли ей глаза, параллельно выразив своё несогласие с такой инициативой. "Ещё и учить самим надо?" – недоумевают люди.

Глава Министерства образования Омской области Татьяна Дернова дала бесполезный совет родителям. Она считает, что они обязаны заменять заболевших учителей, занимаясь дома с детьми.

"Придётся поработать интенсивнее", - заявила она.

Родители и так с детьми вынуждены делать уроки, вникая в материал, который сами изучали 20-30 лет назад, а теперь им это ещё и вменили в обязанность.

В комментариях "Яндекс.Новостей" десятки пользователей попытались открыть инициативной чиновнице глаза.

"Что за глупость предлагать родителям учить детей? Когда? После работы??? Или нас освободят от работы и будут платить?" – интересуется Ольга.

"Учить должны учителя, лечить – врачи, строить – строители. Пусть каждый занимается своим делом. Все почему-то забывают, что учитель – это педагог, а не просто преподаватель предмета", - отметила Марина А.

"Почему к омичам такое отношение? На наших детей всем плевать так же, как и на стариков!

" - не сдержала эмоций Юлия Белозёрова.

"Тогда условие дайте мне, чтобы я тоже не ходила на работу, и мне пусть платят. Я же не могу сесть дома и учить ребёнка, а кормить его на что тогда?" – потребовала Ольга.

"С удовольствием занималась бы, но кто меня освободит от моей работы? А вечером надо готовить кушать, дети тоже хотят есть весь день. И лечь спать в 24:00, чтобы утром встать и пойти на работу", - проявила солидарность Галина.

"Ну да, медицина на дне – лечитесь сами. Теперь ещё и учите своих детей сами. Вот только работодатели не входят в положение родителей и соки из них по-своему выдавливают, никому не желая идти навстречу", - поделился Elf.

"А может педагоги болеют от того, что не могут купить витаминов-фруктов на свою нищенскую зарплату?" – предположил Игорь.

"Если закроют школы, то за что нам тогда платить налоги? Лечимся мы уже давно платно, так сейчас ещё и учить самим надо!" – возмутился пользователь с ником Особое мнение.

"Во все времена чиновники думали только о своём кресле! Это не изменится до тех пор, пока у них зарплата будет в десятки раз больше, чем у их подчинённых", - констатировал Глагол.