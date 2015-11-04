Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Взрослые заняты своим взрослыми делами, и дела эти далеко не всегда хорошие и правильные — политика, войны, холодные войны. Но, какие бы смутные времена ни царили на земле, рядом всегда живет своей жизнью прекрасная, свободная, золотая и смешливая страна детства.

Мы собрали 25 исторических кадров, которые полны детской искренности, веселья и счастья. Даже забываешь, в какие сложные времена многие из них были сняты.



Источник: adme.ru

1. Австралийский мальчик радуется новым ботинкам во время Второй мировой войны.

2. Счастливая французская девочка и ее кот, 1959 г.

3. Веселый дуэт.

4. Лучшие друзья.

5. Девочка обливается водой, 1949 г.

6. Малышка «читает» журнал, Чикаго, 1947 г.

7. Маленькая Мэрилин, Париж, 1975 г.

8. Девочка танцует перед плюшевым мишкой, Париж, 1961 г.

9. Самодельные качели после Сталинградской битвы, весна 1943 г.

10. Маленький музыкант, 1920-е.

11. Дети на кукольном спектакле в Париже, 1963 г.

12. Белеет парус одинокий, Тулон, Франция, 1949 г.

13. Мальчик и его лучший друг.

14. Малыш со своим медвежонком на разрушенной улице Лондона, 1945 г.

15. Игры во дворе, 1948 г.

16. Терапия уточками, 1956 г.

17. Девочка с куклой сидит около своего разрушенного после бомбежки дома, 1940 г.

18. Винни-Пух и Кристофер Робин.

19. Две девочки на импровизированных качелях, Манчестер, Англия, 1965 г.

20. Велосипедисты в Копенгагене, Дания, 1910 г.

21. Японская девочка, 1958 г.

22. Испытание зонтика, 1963 г.

23. «Подожди меня, папа!», Нью-Уэстминстер, Канада, 1940 г.