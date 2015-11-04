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Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Взрослые заняты своим взрослыми делами, и дела эти далеко не всегда хорошие и правильные — политика, войны, холодные войны. Но, какие бы смутные времена ни царили на земле, рядом всегда живет своей жизнью прекрасная, свободная, золотая и смешливая страна детства.

Мы собрали 25 исторических кадров, которые полны детской искренности, веселья и счастья. Даже забываешь, в какие сложные времена многие из них были сняты.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена


Источник: adme.ru

 

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

1. Австралийский мальчик радуется новым ботинкам во время Второй мировой войны.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

2. Счастливая французская девочка и ее кот, 1959 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

3. Веселый дуэт.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

4. Лучшие друзья.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

5. Девочка обливается водой, 1949 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

6. Малышка «читает» журнал, Чикаго, 1947 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

7. Маленькая Мэрилин, Париж, 1975 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

8. Девочка танцует перед плюшевым мишкой, Париж, 1961 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

9. Самодельные качели после Сталинградской битвы, весна 1943 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

10. Маленький музыкант, 1920-е.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

11. Дети на кукольном спектакле в Париже, 1963 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

12. Белеет парус одинокий, Тулон, Франция, 1949 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

13. Мальчик и его лучший друг.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

14. Малыш со своим медвежонком на разрушенной улице Лондона, 1945 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

15. Игры во дворе, 1948 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

16. Терапия уточками, 1956 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

17. Девочка с куклой сидит около своего разрушенного после бомбежки дома, 1940 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

18. Винни-Пух и Кристофер Робин.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

19. Две девочки на импровизированных качелях, Манчестер, Англия, 1965 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

20. Велосипедисты в Копенгагене, Дания, 1910 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

21. Японская девочка, 1958 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

22. Испытание зонтика, 1963 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

23. «Подожди меня, папа!», Нью-Уэстминстер, Канада, 1940 г.

 
Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

24. Сама нежность, 1950 г.

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