Урок «химии». Как защитить ребёнка от отравления

Никогда не держите бытовую химию в местах, доступных для детей, и не переливайте эти средства в обычную посуду.

Малыши – народ юркий и любопытный. Не углядишь – попадут в историю. Одна из самых грозных опасностей – отравление бытовой химией.

С трёхлетним Ваней Р. несчаст­ный случай произошёл, когда они с мамой без предупреждения зашли в гости к бабушке.

ВАЖНО! Отравиться дома можно и лекарствами, поэтому держите аптечку подальше от детей. Безопасных лекарств нет. От яда их отличает только доза — нормальная для взрослого человека, она может оказаться смертельной для ребёнка. Старайтесь не принимать при ребёнке таблетки, ведь малыши так любят повторять за взрослыми. Никогда не называйте лекарства конфетами — дети должны чётко понимать опасность их приёма. Причиной отравления малыша могут быть и домашние растения — диффенбахия, молочай, цикламен, герань, кактусы и др. Лучше удалить их из помещения, пока ребёнок не достигнет хотя бы трёхлетнего возраста.

Та в этот день затеяла генеральную уборку, но, увидев внука, про всё на свете забыла. В том числе про средство для чистки плит, которое она для удобства перелила в пластиковый стаканчик и оставила на столе. Из этого стаканчика Ваня и хлебнул…

Вывести из шока

Мама с бабушкой прибежали на плач малыша. Ваня держался за горло, кричал, изо рта обильно шла слюна, губы покраснели и отекли. Рядом с ним на полу валялся злосчастный стаканчик. Трясущимися руками перепуганная мать набрала номер скорой. Ей велели до приезда врачей ничего не делать, только промыть ребёнку рот. Горло Вани тоже было красным.

Врачи приехали быстро. Мальчика сразу госпитализировали в реанимацию Филатов­ской больницы. Им занялись токсикологи: через зонд промыли желудок, обезболили и приступили к купированию болевого синдрома, чтобы он не развился дальше. Боли в области ожога сохранялись целую неделю, всё это время малыш получал обезболивающие, противоотёчные и антигистаминные препараты. Важно былое снять отёк, сужающий дыхательные пути, которые у детей даже в норме уже, чем у взрослых, и предотвратить риск полной потери их проходимости.

Первые дни Ваню кормили парентерально, вводя питательную смесь внутривенно через капельницу. Потом он потихоньку начал есть сам.

Новый пищевод

Сделанная через неделю гастроскопия показала, что ожог привёл к рубцовому сужению пищевода. Через 2 недели мальчик всё ещё не мог глотать, не поперхнувшись, постоянно кашлял. В этих случаях пациентам в течение года раз в месяц проводят бужирование – вводят буж, который растягивает рубцы в пищеводе, расширяя его. Но если бужирование не даёт результатов, то пациента готовят к реконст­руктивной операции. Когда именно её назначат, зависит и от возраста пациента, и от того, насколько серьёзным было повреждение.

Ване бужирование не помогло. И хирурги, оценив ситуацию, не стали ждать год, а уже через 1,5 месяца сделали ему колоэзофагопластику – из собственной толстой кишки малыша создали новый пищевод. Ребёнок достаточно быстро восстановился и пошёл на поправку.

С тех пор минул год. Сегодня Ваня совершенно здоров: нормально ест, пьёт, глотает. Осенью собирается в дет­ский сад. И теперь он уверен: пить неизвестные жидкости никогда не будет.

Алгоритм действий при отравлении ребёнка бытовой химией

Сразу же звоните в скорую или везите малыша в стационар. Вызвать бригаду врачей следует даже тогда, когда вы точно не уверены, что ребёнок выпил бытовую химию, но подозреваете это (по симптомам или иным причинам). В ста­ционаре малыша обследуют – сделают гастроскопию, рентген лёгких, УЗИ почек и печени. Даже скрыто протекающее отравление может вызвать опасные последствия.

До приезда врачей промойте губы и слизистую полости рта пострадавшего, удалив из неё остатки ядовитого средства. Важно! При отравлении прижигающими ядами ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно промыть желудок и вызвать рвоту. При обратном прохождении ядовитой жидкости пищевод пострадает дважды. В больнице желудок промоют с помощью зонда – это безопасно.

Напоите ребёнка чистой водой. Вода разбавит концентрированные кислоты или щёлочи, снизив их повреждающий эффект.

Комментарий специалиста

Врач-токсиколог, анестезиолог, реаниматолог, заве­дующий токсикологиче­ским отделением Детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы Дмитрий Долгинов:

– Детей часто привлекают яркая упаковка и цветное содержимое бытовой химии. Самый опасный возраст – 1–3 года. Чтобы не случилось несча­стья, обязательно соблюдайте важные правила.

Не оставляйте малышей одних на кухне и не поворачивайтесь к ним спиной. Иногда достаточно отвернуться на секунду, чтобы кроха отпил алкоголь, глотнул уксуса или лимонной кислоты, наелся острого перца или опрокинул его на себя. Эти продукты могут повредить не только желудочно-кишечный тракт, но и слизистую глаз, полости рта.

Держите бытовую химию в местах, недоступных для детей. И только в специальных упаковках, открыть которые можно при сильном надавливании.

Никогда не переливайте агрессивные жидкости в ёмкости, предназначенные для напитков. К сожалению, часто родители держат опасную бытовую химию в бутылках из-под воды, сладкой газировки.

При использовании бытовой химии не оставляйте её в открытом виде даже ненадолго, если в помещении есть ребёнок.

Игровые наборы («Вулкан», «Юный химик» и др.) убирайте подальше от малышей.

Родители также должны разбираться в токсичной «химии». Она делится в зависимости от состава веществ.

С прижигающим действием – высококонцентрированные щёлочи и кислоты. Приводят к самым опасным отравлениям. Особенно токсичны щёлочи. Они входят, например, в состав жирорастворителей для мытья плит, в средства для чистки труб. Вызывают глубокий ожог пищевода, а затем его рубцовое сужение и непроходимость. Кислоты (уксусная и другие), которые есть в уксусной эссенции или в средст­вах для снятия ржавчины, менее опасны, но многое зависит от дозы, а также от возраста пострадавшего (чем ребёнок младше, тем хуже). Крайне опасны ожоги (вплоть до прободения пищевода) кислотами для заправки аккумуляторов. К счастью, сейчас они встречаются редко.

Детергенты. Средства для мытья посуды, которые содержат ПАВ, малотоксичны, большого вреда не причинят. А вот профессиональная химия, которую применяют для уборки клининговые компании, очень опасны. Из домашних средств наиболее токсичны гели для стирки в виде ярких подушечек. В них высокая концентрация моющих добавок, да к тому же присутствуют отбеливающие вещества (перекись водорода или пергидроль). Моющие средст­ва с хлором сегодня практически не используются, но они тоже вызывают ожог пищевода и обладают общетоксическим действием на печень.

Нефтепродукты (растворители, средства для розжига костра, ацетон, уайт-спирит). Как правило, дети ими травятся в жаркий период: принимают эти жидкости за воду, если родители переливают их в обычные бутылки.

Инсектициды. Особенно токсичны профессиональные средства, которые используют службы по борьбе с насекомыми.