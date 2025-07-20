Терпение, только терпение. Как родителям пережить первую любовь детей

В каникулы многие подростки едут в лагерь или на дачу к бабушке. И именно там, в эти «сто дней после детства» некоторых из них посещает первое в их жизни большое чувство. Как реагировать на первую любовь своих детей мамам и папам, aif.ru рассказала детский и семейный психолог Анна Ярошенко.

«Ваш ребенок влюбился — а это значит, что он переживает важный этап своего психического развития — очередную стадию взросления, которая поможет ему в будущем легче и успешнее пережить процесс сепарации от родителей.

Катастрофа?

Так что не переживать надо, а радоваться, — успокаивает эксперт.— Но при этом, конечно, важно оставаться в контакте с взрослеющим чадом, чтобы всегда быть готовым прийти ему на помощь, оказать поддержку».

Джульетте, как мы помним, было 13, а Ромео — на пару лет больше. Современные подростки начинают влюбляться примерно в том же возрасте. Что делать родителям? Паниковать, хвататься за голову? Да нет, конечно. Влюбляться — полезно. Тем не менее, первая эмоция у большинства взрослых на такую новость (неважно, каким образом вы ее узнали — от самого подростка или его друзей, ваших соседей, школьных учителей) — чаще всего, страх. Ведь первое чувство обычно бывает настолько сильным, что может оставить в душе подростка неизгладимый след и даже нанести глубокую рану. Не говоря уже о физических последствиях «взрослых» отношений. Ну, и, наконец, скажем честно, имеет место и родительская ревность. Нелегко наблюдать, как ребенок, у которого родители всегда были на первом месте, вдруг отдаляется и ставит на пьедестал совершенно постороннего человека, да еще зачастую и не слишком симпатичного его родителям. Что им делать? Запрещать? Не замечать? Или пытаться стать наперсником, чтобы первым узнать, насколько далеко все у них зашло?

«Таких Кать у тебя еще будет!»

Родителям важно помнить, что первая любовь — не блажь и проба пера, а часто модель, которая предопределит отношения с противоположным полом на всю жизнь. Впрочем, многое зависит от личности самого подростка. Кто-то каждый месяц влюбляется заново, веря, что в этот раз — точно навсегда, а кто-то верен своей любви годами. При этом каждая вторая любовь в этом возрасте — безответная.

Но как бы то ни было, родители не должны критиковать выбор своих детей, вмешиваться со своими ценными советами, которых никто не спрашивал, а, тем более, высмеивать чувство ребенка, обсуждать его с родственниками и своими друзьями (а если и делать это — то только так, чтобы подросток об этом никогда не догадался). Доверие подростка — хрупкая вещь, и им надо очень дорожить. Поэтому лезть в его телефон, читать переписку, подслушивать телефонные разговоры — это табу. Как правило, ребенок сам делится с родителями своими чувствами, если те относятся к ним бережно, и грубо не нарушают его границ.

Чтобы ребенку легче было идти с вами на контакт и обсуждать столь трепетную для него тему, расскажите о своем первом любовном опыте, поделитесь переживаниями, которые сами испытывали в его возрасте.

«Он тебе не пара»

Подростки — народ непростой. С одной стороны — импульсивные, безрассудные, с другой — скрытные. С одной — циничные и даже жестокие, с другой — ранимые, неуверенные в себе. Как что не по ним — протестуют. Даже если вы из лучших побуждений начнете препятствовать их нежным чувствам (запрещаете встречаться, пытаетесь рассорить), то единственное, чего добьетесь, это то, что ребенок закроется от вас, или вообще начнет делать вам (и в итоге себе) назло. Поэтому старайтесь проявлять деликатность, и, даже если выбор вашего ребенка вас чем-то не устраивает, говорите не о нем, а о своих переживаниях и опасениях связи с этим.

Ну а если любовь мешает сыну или дочери учиться, и появились плохие оценки, или если ребенок стал нарушать режим дня или напрочь позабыл другие свои обязанности, то доброжелательно обсудите эти моменты, и примите общее решение, как повысить успеваемость и не допустить ухудшения здоровья. Да, кое-какие ограничения придется ввести, но делайте это не директивно, а объясняя, зачем это нужно. И не забудьте, что никакая любовь не снимает с подростка его обязанности. Будьте строги, но справедливы и последовательны.

Постарайтесь «использовать» чувство ребенка ему на пользу. Ведь любовь — это отличный тренинг личностного роста. Например, девочку-неряху влюбленность может побудить лучше следить за собой, а мальчишку — хулигана и двоечника — вести себя как рыцарь и постараться стать умнее и образованнее, чтобы соответствовать предмету своей любви.

И еще важный момент, который необходимо по-взрослому обсудить с влюбленным подростком — это, конечно, вопрос предохранения. Объясните, чем чреваты незащищенные половые контакты и научите, как себя обезопасить. Это рациональнее, чем запрещать и не «пущать».