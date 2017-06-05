...потом — плаксивый школьник с книжной сумкой,

Умыт до глянцу, нехотя, улиткой Ползущий в школу.

В. Шекспир. «Как вам это понравится?»

II акт, VII сцена (Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник)

Введение

Судя по краткому, но выразительному описанию, которое оставил лам Шекспир, школьная фобия существует уже не одно столетие. Однако впервые выделил эту проблему как самостоятельную только Бродуин (Broadwin), охарактеризовав ее «как особый вид прогулов»:

«Ребенок систематически не посещает школу в течение периодов длительностью от нескольких месяцев до года. При этом родители точно знают, где он. Ребенок обычно находится дома или с матерью. Причины непосещения школы остаются загадкой для родителей и школьного персонала. Так, ребенок может заявить, что боится идти в школу, боится учителя или не дать никакого вразумительного объяснения.» (Broadwin, 1932)

Термин «школьная фобия» («school phobia») появился в США благодаря Джонсону и его коллегам (Johnson & colleagues), которые считали первопричиной проблемы тревогу ребенка, связанную с сепарацией, при условии личной заинтересованности его матери в присутствии ребенка дома. Роль собственно школы в возникновении данной проблемы объяснялась следующим образом:

«Строгость учителя вызывает у ребенка гнев. Поскольку учитель представляется ребенку отдаленным подобием матери, то подавленный гнев по отношению к ней находит свое выражение, смещаясь на учителя, который становится объектом фобии. Встречи с учителем и посещение школы вызывают у ребенка выраженную тревогу, и он стремится избежать таких ситуаций» (Johnson et al).

С момента выхода статьи (Johnson et al) термин «школьная фобия» прочно прижился в США, хотя большинство специалистов обозначают с его помощью любые проблемы, связанные с посещением школы и имеющие в своей основе эмоциональное расстройство с фобическими, истерическими и обсессивными компонентами, которые часто сочетаются.

В Великобритании многие клиницисты и исследователи полагают, что термин ««школьная фобия» слишком специфичен и/или имеет отчетливую психоаналитическую подоплеку. Так, ряд авторов (Hersov , Khan & Nursten , Coqper) предпочли использовать более емкий термин «отказ от посещения школы» («school refusal»). Лично я склонен употреблять термин «шкальная фобия», как более точно передающий эмоциональное состояние ребенка, его страх, тревогу и чувство беспомощности, которое часто сопутствуют проблеме. Отказ от посещения школы хотя и является более общим термином, кажется непосвященным гораздо менее серьезной проблемой, словно ребенок попросту решает, что школа ему не нужна.

Грациано с коллегами (Graziano & colleagues) считают, что школьной фобии посвящено в 25 раз больше публикаций, чем любой другой встречающейся у детей фобии. Это не удивительно, ведь эта проблема причиняет много беспокойства не только самим детям, но их родителям и учителям. Несмотря на то что школьная фобия имеет многовековую историю, а на протяжении последних 60 лет подвергается тщательному изучению, клиницисты пока не пришли к общему мнению о причинах и эффективных способах лечения. В данной статье будут кратко изложены основные, известные на сегодняшний день сведения об этой проблеме.

Клинические проявления школьной фобии.

Наиболее полное клиническое описание школьной фобии оставил Херсов (Hersov). Проблема часто начинается с неопределенных жалоб на школу или с неохотного ее посещения, что впоследствии трансформируется в полный отказ идти в школу или находиться в ней невзирая на убеждения, угрозы, упреки родителей и давление со стороны учителей, семейных врачей и работников службы социально-педагогического контроля (education welfare officers). По мере приближения времени ухода в школу в поведении детей может открыто проявиться тревога, вплоть до панических реакций Большинство детей даже не могут выйти из дома, чтобы пойти в школу. Те же, кто это делает, возвращаются обратно с полпути, а некоторые даже доходят до школы, но в какой-то момент в состоянии выраженной тревоги бегут домой. Многие дети утверждают, что хотят и могут ходить в школу, но когда приходит время, у них ничего не получается. (Hersov).

Симптомы тревоги проявляются по-разному. Это могут быть головные боли, боли в животе, тошнота, головокружение, лихорадка и т. д. Иногда дело доходит до слез или вспышек раздражения, переходящих в деструктивное и агрессивное поведение. В других случаях дети становятся вялыми, апатич ными, впадают в депрессию, иногда даже совершают попытки самоубийства. Как правило, после того как усилия заставить ребенка идти в школу прекращаются, все симптомы проходят сами собой. Однако школьная фобия рецидивирует и усиливается, если возобновить такие попытки.

При внезапном или неожиданном начале школьной фобии родители обычно предполагают, что у ребенка возникли проблемы в школе или что он болен. Дети склонны высказывать целый ряд правдоподобных опасений (связанных со школьными и домашними проблемами), которые переплетаются с иррациональными страхами. К сожалению, далеко не всегда специалисты, такие как врачи общей практики, учителя или социальные работники, занимающиеся проблемами школьников, могут увидеть проблему в целом, поэтому дают родителям противоречивые советы. Неопределенность положения еще больше усиливает тревогу родителей, учителей и самого ребенка. В этот момент эмоциональное состояние ребенка может быть настолько плачевным, что некоторые родители, а иногда и специалисты позволяют ему временно не ходить в школу. В результате ребенок начинает отставать в учебе, теряет контакты с друзьями, возобновление нормального обучения становится еще более проблематичным (Blagg).

Отличительные особенности школьной фобии.

Дети, страдающие школьной фобией, после некоторого времени отсутствия в школе проявляют беспокойство о том, что их обвинят в симуляции. Им вторят некоторые работники системы образования, полагающие, что школьную фобию изобрели психологи для обозначения прогулов школы у представителей среднего класса. Классическая работа Херсова (Hersov) позволила доказать, что школьная фобия относится скорее к разряду тревожных расстройств, а не расстройств поведения. Некоторые исследователи считают эти результаты артефактом вследствие социально-экономических различий между выборками прогульщиков и детей со школьной фобией. Тем не менее выводы Херсова (Hersov) удалось подтвердить и дополнить, повторив его исследование с когортами прогульщиков и страдающих школьной фобией, в которых разные социальные классы имели сходное представительство (Blagg).

Если говорить коротко, прогульщики обычно являются выходцами из проблемных семей, в то время как страдающие школьной фобией, как правило, проживают в дружных и заботливых семьях. Проявления школьной фобии чаще встречаются у детей сдержанных, интровертированных, добросовестных, более склонных к конформизму и беспокойству по сравнению со своими ровесниками. Напротив, типичный прогульщик — это скорее экстраверт, не проявляющий излишнего беспокойства и склонный к антиобщественному поведению.

Особенности терапевтического воздействия.

Стратегии терапевтического вмешательства и менеджмента основаны на теоретических представлениях об этиологии школьной фобии. Так, если рассматривать проблему с психодинамических позиций, как было принято вначале (то есть, как проявление тревоги, связанной с сепарацией), тогда основное внимание должно быть уделено отношениям мать-ребенок, при этом собственно школьные проблемы остаются в стороне. В настоящее время у такого подхода мало сторонников. С другой стороны, если придерживаться взглядов консультирующего психиатра Грэма Чепмена (Graham Chapmaii), надо практически полностью игнорировать семейную динамику и сконцентрировать внимание исключительно на школьных проблемах.

В школе складывается весьма необычная ситуация. Мне довелось встречаться со множеством детей, которые по нескольку лет не ходили в школу, однако продолжили учебу и впоследствии наладили прекрасные отношения с однокурсниками в колледже и даже университете (Chapman).

Действительно, в одном из телевизионных интервью Чепмен (Chapman) высказал мнение о целесообразности непосещения школы страдающими школьной фобией, что, с его точки зрения, не ведет к развитию невротической личности. В тоже время нет доказательств и в пользу того, что если заставить страдающего фобией ребенка ходить в школу, это предотвратит развитие у него невроза во взрослом возрасте. Полностью сфокусированный на школе подход к данной проблеме в настоящее время применяется специалистами редко. Тем не менее, сравнительно недавно организация под названием «Альтернативное образование»(«Education Otherwise») начала активную кампанию за то, чтобы школьная фобия рассматривалась как «острая тревога, спровоцированная школьными факторами» («acute school-induced anxiety»). Члены организации полагают, что большинство детей с диагнозом школьной фобии рационально реагируют на бессмысленную и противоестественную обстановку в школе. Поскольку некоторые дети фактически не в состоянии посещать школу, местные органы образования должны оказывать помощь родителям в организации обучения детей на дому (Knox).

Причины школьной фобии в действительности лежат на стыке этих крайних позиций. Безусловно, нельзя полностью снимать со школ ответственности за проблему. Дети, страдающие школьной фобией, на самом деле очень ранимые дети со множеством реальных и воображаемых страхов по поводу школы (Blagg). Все эти страхи следует тщательно и тактично изучать. Кроме того, тревоги и опасения таких детей часто связаны с семейными проблемами. Так, ребенок может ощущать беспокойство по поводу здоровья родителей, опасаясь, что мать или отец умрут, пока он будет в школе. Не будучи тщательно проработанными, эта страхи постоянно рецидивируют, что показало исследование Блэгга и Юла (Blagg &Yule). Разрешая ребенку остаться дома, родители лишь маскируют проблему, не разрешая ее.

Давайте отвлечемся от юридической стороны вопроса и рассмотрим преимущества школьного образования. Не отрицая права родителей перевести ребенка на домашнее обучение, проанализируем последствия такого шага. Большинство семей не могут предоставить ребенку в домашних условиях те возможности для обучения, которые дает школа. Даже если не принимать в расчет эти соображения, именно в Школе ребёнок приобретает бесценный опыт социализации: После семьи школа является вторым по значимости социальным институтом, где ребенок в сравнительно безопасных условиях учится терпимому отношению и уважению к окружающим (как Детям, так и взрослым), приобретает социальные навыки налаживания дружеских отношений и коллективизма.

По этим и многим другим причинам большинство терапевтов ставят перед собой цель вернуть ребенка в школу, не поддаваясь соблазну избежать конфронтации с родителями и согласиться на домашнее обучение. Тем не менее, среди сторонников психоаналитического и бихевиорального подходов продолжаются дебаты на тему, как вернуть ребенка в школу. Специалисты никак не могут прийти к единому мнению по следующим вопросам.

Какие ключевые факторы следует принимать во внимание? Кого следует вовлекать в терапию? Следует ли провести терапию, прежде чем вернуть клиента в школу, или же возвращение в школу должно стать частью терапевтического процесса? Настаивать ли на немедленном возвращении ребенка в школу или делать это постепенно?

Эти и некоторое другие вопросы будут рассмотрены в соответствующих статьях, в которых пойдет речь о крупнейших проектах, посвященных изучению эффективности психодинамических и бихевиоральных подходов к терапии. Однако уже сейчас следует отметить, что в свете современных представлений школьная фобия включает в себя группу состоянии разной этиологии, главной отличительной особенностью которых является выраженная тревога связанная с посещением школы. Большинство терапевтов в настоящее время подчеркивают важность комбинированного подхода к терапии с учетом особенностей ребенка, его взаимоотношений с окружением в школе и семье (Hersov). Кроме того, тщательный анализ полученных разными исследователями результатов (Blagg) свидетельствует о различной эффективности современных подходов к терапии, при этом некоторые из широко применяемых видов вмешательства могут даже привести к ухудшению ситуации. Использование тех или иных подходов к терапии школьной фобии, как правило, определяется материальной базой местной службы психологической поддержки населения и личными предпочтениями терапевтов, без учета последних клинических достижений. Любопытно, что наиболее эффективные подходы к терапии успешно преодолевают границы между психоанализом и бихевиоризмом.