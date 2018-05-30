Ольга Васильева готова сдать школу цифровизаторам?

Вот и разрешилась интрига с переназначением Ольги Васильевой на должность министра образования (в нынешнем варианте — министра просвещения). Вступившая было в начале весны в противостояние с Высшей школой экономики Васильева, став министром, быстро забыла о некоторых своих прежних обещаниях — и открыто присягнула цифровикам и «вариативщикам» из неолиберального, а точнее глобалистского, лагеря. Новости СМИ2



Как заявила Ольга Васильева в интервью «России-24» на полях Петербургского экономического форума, в ближайшее время в школах России могут появиться смешанные типы уроков, где учебная программа будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов. «Один из наших последних проектов — это Цифровая школа. Цифра все равно в школу войдёт, она уже вошла… Сейчас вот, для того чтобы делать качественный скачок именно в работе с детьми, у нас сейчас очень важная задача, и она тоже стоит в нацпроекте, это переподготовка наших педагогов — 50%, для того чтобы они были готовы к тому новому. Наверное, мы придем к смешанному типу уроков, о том, что это цифра и учитель, может, это смелое заявление, но тем не менее, я думаю, что нам придется об этом думать… То, что смешанный тип урока рано или поздно придет, это очевидно», — заявила Васильева журналистам.



Напомним, еще буквально месяц с небольшим назад, когда министерское кресло под Васильевой закачалось после того, как она утвердила ориентированный на русскую культуру ФГОС по русскому и литературе для начальных классов, Ольга Юрьевна совсем по-другому говорила о планах по внедрению «цифры» в школу: «Это дичь! Невозможно ввести "цифру" в школе, не зная, как она будет влиять на детей определенного возраста. Этого нельзя делать. Невозможно этим заниматься, не зная, как это отражается на детях в раннем возрасте», — заявила Васильева. РИА Катюша и многие патриотические организации России тогда открыто поддержали министра — тем более что начавшееся тогда же противостояние Васильевой с главными реформаторами образования, Высшей школой экономики, а также господами типа Асмолова, Кузьминова и Фрумина давало надежду на то, что Минобрнауки начнет освобождаться от их влияния и начнет возрождать уничтоженное либералами единое образовательное пространство.



Не исключено, что в том числе и благодаря этой поддержке, а равно поддержке представителей Церкви, Ольге Юрьевне в итоге и удалось сохранить должность в министерстве. Нынешние заявления Васильевой свидетельствует о, мягко говоря, резком изменении позиции в соответствии с конъюнктурой. Впрочем, не исключено, что Ольга Васильева искренне не понимает опасности «цифры» в школе, замены Учителя — как примера и образца для подражания — на виртуального «тьютора», «индивидуальных образовательных траекторий», электронных дневников (уничтожают один из важнейших принципов обучения — наглядность), тотального контроля за перемещениями детей, навязывания психологического и т.п. обслуживания и прочих «прелестей» реформы, авторами которой являются, в частности, те же деятели из ВШЭ. А также того, что конечной целью всех этих горе-реформаторов является отнюдь не возрождение некогда лучшего в мире российского образования, не воспитание Личности и Патриота, способного трудиться на благо своей страны и делать мир лучше — а размножение потребителей, «свободных атомов», которыми легко манипулировать… Примерно так, как это и описано в бредовых записках близких к ВШЭ по духу «футурологов» из Сколково под названием «Форсайт проект Образование 2035».



Впрочем, может, мы все-таки ошибаемся? Слова нового министра мы услышали, подождем дел.



РИА Катюша