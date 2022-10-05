Креативные способы побудить ребенка убрать в своей комнате

Каким же способом можно заставить любимое чадо убираться в собственной комнате? Важно помнить – тут стоит прибегнуть к креативу, о чем и поговорим далее.

Ребенку 2-5 – как заставить его собрать игрушки?

Главное дать малышу возможность проявить собственный потенциал, способности. Главное знать, о каких возможностях тут идет речь.

Например, можно попросить его собрать все самые красивые игрушки, далее желтые, красны и так по цвету.Либо можно собрать игрушки по группам – куклы и машинки, и так далее.

Мотивация для ребенка 5-7 лет

И тут можно выделить следующие советы.

Придумайте для него игру. Не кричите, а сделайте сам процесс уборки комнаты игрой. Например, предложите ему стать спасателем или полицейским, которые находят/спасают игрушки и возвращают их на место.

Не кричите, а сделайте сам процесс уборки комнаты игрой. Например, предложите ему стать спасателем или полицейским, которые находят/спасают игрушки и возвращают их на место. Нет рутине. Можно использовать необычный для уборки инвентарь, например маленькие, детские щетки или пылесос. Либо поспорьте – кто быстрее уберет.

И обязательно не забудьте поощрить чадо.

Да соревнованию. Их можно устроить как между родителями и детьми, так и просто – между несколькими детьми. Это позволит навести порядок и разнообразить их досуг.

Их можно устроить как между родителями и детьми, так и просто – между несколькими детьми. Это позволит навести порядок и разнообразить их досуг. Важна интрига. Можно, например, спрятать любимую игрушку малыша и попросить его в процессе уборки – отыскать ее.

Но помните родители, важно не только требовать от ребенка исполнения обязанностей по дому – вам самим надо исполнять обещания.

А как быть с подростком?

Когда организм подростка вступает на этап полового созревания – многие переживают приступы апатии и усталости, показывают свой характер и взрослость. Как же мотивировать его убираться в своей комнате?

Важна мотивация. Тут важно объяснить – уборка позволит сформировать и развить личные качества, например, ответственность и дисциплина. А это уже успех в его взрослой жизни.

Тут важно объяснить – уборка позволит сформировать и развить личные качества, например, ответственность и дисциплина. А это уже успех в его взрослой жизни. Ищите примеры для наследования. Кмногерои или же герои любимой книги, мультика, да и просто бизнесмен или человек из окружения ребенка – их можно ставить в пример.

Особенно хорошо, если этот авторитетный человек может дать ребенку несколько советов – действует безотказно.

Стимулируйте желание быть взрослым. Родители могут сослаться на то, что это показывает его недостаточную взрослость. Это позволит изменить его отношение к вопросу уборки.

Родители могут сослаться на то, что это показывает его недостаточную взрослость. Это позволит изменить его отношение к вопросу уборки. Максимум энтузиазма. Подростки если и выполняют дома те или иные обязанности скучно, считая занятие неинтересным.

И тут уже важно проявить смекалку и сделать уборку более увлекательным занятие, пообещав чаду прогулку по парку или поход в кино, кафе.

Проявите свое уважение. Можно, например, предложить навести порядок в его комнате вместе. Но важно понять – воспримет ли он это положительно. Главное не критиковать, проявить уважение к его решению.

Можно провести уборку поэтапно, хваля за каждый достигнутый успех.

И обязательно показывайте личный пример. Если у вас в комнате или на кухне свинарник – не стоит требовать от ребенка идеальной чистоты в своей комнате.