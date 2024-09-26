Не навреди. Как защитить здоровье будущего ребёнка?

Виктор Радзинский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН. Он рассказывает о том, что нужно знать будущим матерям.

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Александр Мельников, «АиФ»: Вы ввели новый термин - «акушерская агрессия». Новости СМИ2

«Акушерская агрессия» - это общее название действий, которые периодически совершают врачи якобы на пользу матери и плоду, а по факту - во вред. К сожалению, до некоторой степени это стало нормой. Едва женщина переступает порог женской консультации, ей сразу прописывают лишние, часто дорого­стоящие анализы, исследования и даже лечение. В основном это препараты, которые назначают всем подряд вместо научно обоснованных средств. Есть ещё так называемая группа лекарств, «сохраняющих беременность». Их назначают всем без разбора, и это просто преступление. Дело в том, что никакой сохраняющей беременность терапии не существует, более того, эти средства могут навредить будущему ребёнку. Очень опасна и практика кесаревых сечений, когда женщина может родить самостоятельно. Однако, вместо того чтобы отговорить будущую маму, которая просит о кесаревом сечении из-за страха перед естественными родами и у которой совершенно нет показаний для такой операции, врачи дают добро, чтобы и себя обезопасить, и заодно прибыль получить. Это очень большая проблема. Поэтому будущим мамам нужно знать, что врач не всегда прав, и, если он прописывает чересчур много препаратов и вынуждает сдавать кучу анализов, имеет смысл обратиться к другому специалисту.

- По оценкам ВОЗ, примерно у 1 из 33 новорождённых детей наблюдаются пороки развития. Это среднее по миру, а какова статистика в России?

- От 3 до 7%, в зависимости от региона. Если учесть, что в России проживает примерно 35 млн женщин репродуктивного возраста, то это значит, что более миллиона из них могут родить детей с врождёнными аномалиями. Существуют сотни врождённых пороков. Это и различные грыжи, и полное или частичное отсутствие лёгкого, деформации пищевода, заячья губа, выпадение мочевого пузыря и, конечно, так называемые дефекты нерв­ной трубки - гидроцефалия (водянка мозга), анэнцефалия (отсутствие головного мозга), расщелина позвоночника и грыжа головного мозга. Кстати, родимые пятна - тоже, по сути, порок развития, но незначительный.

Что делать?

- Каковы главные причины пороков развития? И есть ли причины специфические, вызывающие конкретные пороки?

- На развитие пороков влияет множество различных факторов, вплоть до социально-экономических. Так, по данным ВОЗ, в 94% случаев врождённые аномалии встречаются в странах со средним и низким уровнем дохода, где женщины не имеют доступа к достаточному количеству качественной пищи, употребляют алкоголь, наркотики, курят, болеют. Но есть и специфические причины некоторых проблем.

Например, важнейшую роль играет фолиевая кислота (витамин В₉), её недостаток в организме матери в первые четыре недели беременности может привести к крайне серьёзным аномалиям плода и в первую очередь к дефектам нерв­ной трубки, о которых говорили выше. Поэтому её недостаток нужно устранить заранее, ещё до беременности. Исследования подтверждают, что до и во время беременности её нужно потреблять не менее 800 мкг в сутки - это снижает риск дефектов на 92%. Дефицит витамина D порой приводит к рахиту и снижению иммунитета у ребёнка, а нехватка железа способствует развитию ожирения. Такой же эффект оказывает большой набор веса матерью, особенно в последние три месяца беременности. Нормальная прибавка в весе во время беременности - 8-9 кг. Важно правильное питание. Рекомендую питаться, исходя из особенностей региона, в котором женщина родилась и жила, - никакой экзотики и фастфуда.

- Насколько серьёзно беременным нужно относиться к курению и алкоголю?

- Очень серьёзно. Отказаться от алкоголя и курения нужно за один менструальный цикл до того момента, когда женщина планирует беременность. Если же она наступила, а будущая мама курит и не может полностью отказаться от курения, его интенсивность нужно обязательно снизить в течение 3-4 недель. Известно, что алкоголь вызывает так называемый алкогольный синдром плода (разной степени отклонения в развитии ребёнка), при употреблении наркотиков в 97% случаев дети рождаются с различными болезнями.