ИНТЕРНАТ ДЛЯ ИЗЪЯТЫХ ИЗ СЕМЬИ ДЕТЕЙ ОКАЗАЛСЯ КОНЦЛАГЕРЕМ. ТЕПЕРЬ НАМ ПРЕДЛАГАЮТ СДЕЛАТЬ ЭТО НОРМОЙ

Сторонники ускоренного изъятия детей из семей, возможно, забыли про то, каково "спасённым" жить вне семьи. Что ж, напомним, как маленькие обитатели детского реабилитационного центра в Ростове-на-Дону вывешивали записки с просьбами о спасении.

В России возобновилось активное обсуждение законопроекта Оксаны Пушкиной о семейно-бытовом насилии. Сторонники принятия этого документа полагают, что детям из проблемных семей лучше жить в специальных учреждениях, чем дома.

Что ж, почитайте, пожалуйста, как это происходит на самом деле. Мы расскажем о ситуации, которая полтора года назад сложилась не просто в детском доме, а как раз в специализированном центре для детей, изъятых из семей. А выводы вы сделаете сами.

Власть в Центре отдали несовершеннолетним "контролёрам"

Скандал в Ростовском детском социально-реабилитационном центре, который сейчас набирает обороты вкупе с уголовным делом, разразился, когда один из младших воспитанников, второклассник, пожаловался "на волю", что над ним жестоко измываются старшие ребята – избивают, глумятся.

И попросил о помощи.

Центр – это, по сути, спецучреждение, туда попадают и те дети, которых органы опеки изъяли из семей, и малолетние хулиганы, и несовершеннолетние, оказавшиеся в "трудной жизненной ситуации".

Обычно дети там находятся не дольше полугода.

И задача центра, в общем-то, благая: комплексная реабилитация воспитанников с оказанием всесторонней помощи и содействие возвращению в семью или в интернат – это уж как получится.

Фактически же в Ростове-на-Дону вместо продекларированного процесса получилось совершенно обратное.

В это учреждение 15-летний Жека (имя изменено) попал, конечно, неслучайно: неблагополучная семья, нарушение закона... В реабилитационном центре он, будучи в физическом отношении старше остальных, освоился быстро и решил установить свою "власть". Естественно, в поле зрения его попадали те, кто помладше и послабее.

Командовал всеми, бил – да так сильно, что у ребят синяки по всему телу, – рассказали Царьграду сотрудники центра на условиях анонимности. – Директору нашему не раз писались докладные, просили остановить это, но всё без толку.

ОДИН ИЗ ПОСТРАДАВШИХ. ФОТО: ИСТОЧНИК ЦАРЬГРАДА

А воспитатели, объясняют они, не в состоянии уследить за всем. Хотя бы потому, что в группах, которые, согласно нормам СанПиНа, по площади помещений должны вмещать семь детей, в реальности располагаются девять, и на два таких "подразделения" (возраст – от второго класса и старше) – только один воспитатель, без нянечек.

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Пока воспитатель на месте – вроде бы спокойно. Стоит выйти, чтобы посмотреть, что происходит в другой группе, – всё, начинается аврал.

Всего в центре 49 детей, пять групп (ещё две – для девочек, плюс совсем малыши).

Вместо того чтобы усилить по крайней мере контроль, следить за порядком поставили... старших воспитанников. И начался беспредел.

Изверг даже принуждал младших воспитанников к сексу

"Контролёры" взамен потребовали себе поблажки (выйти на перекур, допустим), а воспитателей откровенно посылали подальше: "крыша"-то есть, какие, мол, ещё вопросы? Были побеги, были случаи употребления наркотического снюса (посетители спокойно, без проверки, могут пронести всё что угодно, поскольку штатная единица "дежурного по режиму" сокращена), драки, избиения – даже помощников воспитателей "наказывали".

Да что там, сами дети коряво и неумело пишут жалобы на манер чеховского Ваньки Жукова – "на деревню дедушке":

"Меня здесь бьют и моего друга, мне здесь не нравится. Бьёт Жека".

Самое страшное случилось за пару дней до Нового года.

Из письма работников учреждения (под ним десятки подписей; есть в распоряжении Царьграда), отправленного на имя прокурора Ростовской области:

29 декабря после ухода воспитателей в 21:00 помощник воспитателя осталась одна на первую и вторую группы мальчиков разного возраста. 15-летний воспитанник (тот самый Жека – ред.) принуждал ребят помоложе к сексу друг с другом. При сопротивлении следовало избиение. Всё происходящее им же снималось на телефон.

Выяснилось всё 2 января. Один из пострадавших мальчишек просто не выдержал и позвонил своей учительнице, которая по совпадению оказалась местным депутатом. Она обратилась в органы, и в центр прибыли проверки.

Одновременно сотрудники написали то самое письмо (копии получил министр труда региона, а также детский омбудсмен и руководитель Роспотребнадзора), отрывок из которого мы процитировали выше.

ТА САМАЯ ЗАПИСКА. ФОТО: ИСТОЧНИК ЦАРЬГРАДА

Шестиразовое питание: утром – суп с двумя вермишелинами, вечером – кефир с коркой хлеба

Они рассказывают и о плохом питании, и об ужасном состоянии инженерных коммуникаций, мебели и вообще инвентаря, и о собственной мизерной зарплате, и об отсутствии игрушек. А ещё – о существовании некоего "благотворительного фонда", аффилированного с центром, утверждая о наличии так называемой двойной бухгалтерии, основанной на налоговых льготах для таких структур.

Реакцией от надзорного ведомства мы не владеем. А вот ответ из регионального Минтруда пришёл потрясающий:

Факты, изложенные в обращении, не подтвердились. Питание несовершеннолетних шестиразовое, разнообразное, примерное двухнедельное меню согласовано с Роспотребнадзором. Дети обеспечены мягким инвентарём, средствами личной гигиены, канцтоварами в полном объёме. На Новый год воспитанники принимали активное участие в новогодних мероприятиях за пределами и внутри учреждения, получили новогодние подарки.

Шестиразовое питание – это просто замечательно. И то, как отмечали Новый год, – тоже. Если бы не некоторые, так скажем, "нюансы".

"Только какое оно, это питание?! – возмущается один из сотрудников центра в беседе с Царьградом. – Дети его в помойное ведро выливают! Вот сегодня, например, вообще ничего не ели, всё выбросили. Вы когда-нибудь видели, как омлет едят руками? Одна тарелка на четверых, они кладут его поверх бутерброда с маслом и так кушают. Супы тоже выливают, потому что там реально вода, картошка и морковка, более ничего. Без мяса".

"Утром молочный суп с двумя вермишелинами и перед сном – кефир и заветренный, сухой хлеб – это нормально?!" – подтверждает другой.

Но когда проверка – другое дело, это само собой.

31 декабря, впрочем, для воспитанников и впрямь устроили праздник: салаты под майонезом, копчёности и колбасы – "пир" был до пяти утра. У детей. Без согласования, к слову, меню с Роспотребнадзором, как утверждают авторы письма.

Теперь что касается игрушек.

ТОТ САМЫЙ ШКАФ С ИГРУШКАМИ. ФОТО: ИСТОЧНИК ЦАРЬГРАДА

Как рассказал один из работников учреждения, шкафы в комнатах детей стоят пустые – там только их личные игрушки, подаренные родителями и опекунами и привезённые в центр из дома.

Остальное, по его словам, погрузили в коробки и вывезли.

Подростки с приступами агрессии живут бок о бок с обычными детьми

"Всё это клевета, ничего подобного не было! Откуда у вас вообще эти данные? Какие избиения, какие нарушения? Я не в курсе. У меня нет такой информации", – заявила Царьграду директор центра Людмила Фоменко.

ОБРАЩЕНИЕ ОТ СОТРУДНИКОВ В ПРОКУРАТУРУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ФОТО: ИСТОЧНИК ЦАРЬГРАДА

Странно, конечно. Однако же вот официальный ответ Министерства труда Ростовской области:

"По вопросу ненадлежащего исполнения обязанностей директора Фоменко Л.А. проводится служебная проверка, на время которой она отстранена от занимаемой должности. По факту избиения воспитанников и принуждения к интимным действиям в настоящее время проводит следственные действия СКР", – сообщили в ведомстве.

Разберутся или нет – вопрос, кстати, непраздный, но суть уже не только в нём.

Проблема – глобальная, она кричащая и больная.

Дети с отклонением в психическом статусе, с приступами внезапной агрессии находятся в центре на общих условиях. Это подвергает опасности остальных воспитанников и воспитателей, которые не имеют опыта работы и допуска к работе с такими детьми. Дети же с психическими расстройствами подвергаются ещё большей дестабилизации психики в условиях длительного пребывания в непрофильном учреждении,

– говорится в обращении к областному прокурору.

ФОТО: ИСТОЧНИК ЦАРЬГРАДА

То, что случилось в Ростове-на-Дону (подростка-изверга отправили по-быстрому домой, его забрал отец, а мясо в супах начало появляться – в виде фрикаделек), с опубликованием материала Царьграда стало достоянием общественности, и мы очень надеемся, что и соответствующие органы и структуры тоже заинтересуются этим делом.

ФОТО: ИСТОЧНИК ЦАРЬГРАДА

Но где гарантии, что точно такое же прямо сейчас, в эти минуты, в каком-то другом подобном заведении не происходит?

ФОТО: ИСТОЧНИК ЦАРЬГРАДА

Ведь очевидно же, что попытки содержать (иначе не скажешь) в одном помещении и того же Жеку, которого даже к уголовной ответственности (за исключением ряда статей УК РФ) не привлечь ввиду того, что ему нет 16 лет, и тех, кого выдернули из семей по надуманным причинам, могут повлечь за собой жуткие последствия.

Стало получше

Позднее по итогам расследования были приняты организационные меры. Вот концовка расследования 2020 года:

"Директора уже, действительно, нет, её зама понизили (в должности – ред.), – рассказали Царьграду сотрудники центра. – Выяснилось, что очень много недоплачивали работникам. Помощникам воспитателей уже компенсировали, самим воспитателям тоже начали платить. Кормить детей стали намного лучше. То, что натворил тот Женя, хотели сначала замять, но после статьи возобновили дело".

Заодно поменяли одежду, которую носят воспитанники, – пусть не всю, но хотя бы частично, и теперь им в этом уже не стыдно ездить в школу, в поликлинику и так далее. Вообще, дети в полном составе посещают учебные заведения, даже малышей возят в детсад, как и должно быть.

"Перестали нас прессовать, стали выдавать качественную химию для уборки, – продолжают сотрудники. – Убрали "мёртвые души" и стали набирать помощников воспитателей на каждую группу (а не как раньше: на две группы – один помощник), теперь все подработки оплачиваются в полном размере".

Однако пока исправлены не все нарушения: например, в группах ещё по-прежнему по девять человек, а должно быть по семь. Но мы надеемся, что и этот вопрос решится.

Что с того?

Если семья с ребёнком оказалась в тяжёлой жизненной ситуации, это ещё не повод отправлять детей в лагеря пыток. В противоположность упомянутому в начале законопроекту Пушкиной написан законопроект семи сенаторов, который, напротив, считает, что с проблемными семьями нужно работать комплексно, ни в коем случае не разбивая семью. Мы должны помогать людям найти опору друг в друге, а не разлучать их, особенно если при этом дети оказываются в поистине скотских условиях.