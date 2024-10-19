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Почему детям вредно делать домашние задания сразу после школы?

Ученикам не стоит начинать делать домашние задания сразу после возвращения из школы. Ребенок должен отдохнуть, чтобы снять напряжение после учебного дня. Об этом рассказала РИАМО врач-педиатр, к. м. н. Екатерина Морозова.

Сколько должен составлять отдых детей после школы?

По словам врача, младшие школьники должны отдыхать не меньше 2-2,5 часов, а дети более старшего возраста — 1,5 часов.

При этом желательно, чтобы отдых от учебы был активным, включающим пребывание на свежем воздухе и физические упражнения. Морозова привела статистику, согласно которой дети, которые проводят хотя бы полчаса после школы на свежем воздухе, на 20% успешнее справляются с учебной нагрузкой.

 

В Роспотребнадзоре также рекомендуют приступать школьникам к домашним заданиям не ранее, чем через час-два после возвращения из школы и после обеда. Если ребенок учится во вторую смену, делать уроки лучше после утреннего завтрака. Начинать приготовление уроков лучше всегда в одни и те же часы.

В ведомстве отмечают, что работоспособность учеников возрастает после 1,5-2-часового пребывания на свежем воздухе. Одну половину этого времени желательно отводить на игры и спортивные развлечения средней интенсивности, а вторую — на спокойную прогулку.

Сколько времени могут тратить школьники на домашние задания?

По информации Роспотребнадзора, на приготовление домашнего задания школьникам младших классов следует отводить 1,5-2 часа, средних классов — 2-3 часа, старших классов — 3-4 часа. При этом рекомендуется чередовать письменные задания с устными и делать короткие перерывы по 10 минут через каждые 35-45 минут, аналогично школьным переменам. Если занятия длятся дольше двух часов, ребенку требуется более длительный отдых на открытом воздухе — это помогает повысить работоспособность.

Источники:

https://riamo.ru

https://77.rospotrebnadzor.ru

https://www.cge48.ru

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здоровье детей

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