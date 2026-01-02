Детский кариес

Особенности кариеса у детей, лечить или не лечить молочные зубы, передаются ли проблемные зубы по наследству, зачем запечатывать фиссуры, какая есть профилактика кариеса. На эти и другие вопросы специально для «Азбуки здоровья» отвечает главный врач стоматологической клиники «Дента-сервис», г. .

Какие проблемы чаще всего наблюдает стоматолог у современных юных пациентов?

К сожалению, распространенность кариеса сегодня среди детей, даже младшего школьного возраста, высока. Это связано с различными проблемами, в том числе, и питания.

Основная проблема у детей – кариес… Как он развивается и как ему противостоять?

Есть такое понятие резистентность, устойчивость эмали. Самый главный фактор риска для эмали – это когда появляются в полости рта субстраты, где могут жить микроорганизм. Они выделяют определенный спектр кислот при брожении продуктов распада, инициируют химические процессы вблизи структуры эмали или непосредственно на ней. Когда много всего во рту, особенно в труднодоступных участках, эмаль поддается агрессии и формируется дефект. Зуб состоит у нас из эмали, дентины и пульпы. Первая — самая плотная и крепкая ткань в организме, там нет органических элементов, она имеет великолепную кристаллическую решетку, и это обеспечивает ее функционирование в течение всей жизни. Но однако агрессия внешней среды приводит к тому, что формируются дефекты и после того, как бактерии попадают уже к дентину, то деструктивные процессы начинают идти быстрее.

Дентин — более мягкая ткань, микроорганизму вызывают такие химические процессы, которые называются протеолизом, и структура очень быстро теряет свою устойчивость.

Нередкая ситуация: пришли с маленькой полостью, а врач распилил весь зуб. Почему так происходит? Потому что входные ворота маленькие из-за твердости эмали, и небольшой дефект чуть-чуть размягчил ткань. Когда же врач начинает препарировать, раскрывать полость, оказывается там кратер. Ведь дентин мягкий, и полость формируется больших размеров.

Кариес – это многофункциональное заболевание. Имеет значение, как развивался ребенок внутриутробно, как формировалась эмаль, дентин, важно здоровье мамы, зачатки молочных зубов создаются и минерализуются еще во внутриутробном периоде. Риски, приводящие к развитию кариеса есть и у малышей. Например, длительное употребление смеси может привести к развитию «бутылочного кариеса», на зубах совсем в раннем возрасте появляются специфические поражения на эмали, по кругу зуба в нетипичных местах. Это серьезня задача для родителей и специалистов.

И даже если ребенок здоров и хорошо развивается, все равно кариес молочных зубов частая стоматологическая патология у детей.

Когда стоит впервые отвести ребенка стоматологу?

Формально существуют рекомендации – как у ребенка зубы прорезаются, имеет смысл показываться врачу.

На самом деле, стоматолог сопровождает ребенка с самого раннего возраста – первый его визит – это оценка того, как прикреплена уздечка языка.

Совсем раннем возрасте на такой плановый прием никто детей не водит. Однако, мамы к нам сразу обращаются, когда младенец плохо берет грудь. Такие состояния нередки, и нужна хирургическая помощь в самом раннем возрасте. Уздечка языка рассекается без анестезии, так как эта процедура неболезненная, и тут же прикладывают малыша к груди. Мы таких деток видим, лечим их.

То есть, первое посещение возможно, когда младенцу несколько дней-недель.

Когда у малыша уже прорезаются зубы также рекомендуется показаться стоматологу, родители не всегда могут правильно оценить состояние твердых тканей зубов ребенка.

И если ребенок имеет проблемы, это значит, что все их имеют, так как маленьким детям трудно оказать помощь, технологии, которыми восстанавливаются зубы, предполагают формирование определенных полостей с использованием бормашины. Малышам сложно что-то предлагать на амбулаторном приеме. Есть практика: совсем юных пациентов лечить под наркозом. Следовательно, основное, чем нам нужно всем заниматься — профилактика кариеса.

С чего посоветуете начинать?

Молодым мамам надо обращать внимание и знать простые правила профилактики: появился зубик, его нужно чистить, обучать ребенка в игровой форме, формировать правильное отношение к этой процедуре.

Сначала предлагать щетку как игрушку. Затем формировать навык. Проблема есть и в том, что часто сами родители не имеют знаний о правильном уходе за полостью рта, не придают этому значения, несут свое представление о процедуре, мало интересуются данным вопросом. Важно, чтобы ребенок не просто баловался щеткой во рту и чистил как попало, а чтобы был результат – чистые зубы. Безусловно, есть факт самоочищения зубов, и у маленьких, как правило, здоровых детей кариеса нет, но это на сегодня малый процент.

Если ничего не беспокоит, почему важно наблюдаться у врача?

Когда зубы появляются, ребенка нужно показывать стоматологу два раза в год. Почему? У детей процесс распространения кариеса весьма быстрый, в силу строения твердых тканей зуба, даже при минимальных поражениях дентина, быстро развиваются осложненные формы кариеса. Это уже несколько посещений, дополнительные волнения, да и поводом к посещению врача может стать болевой синдром. Ситуация становится эмоционально окрашеной и оставляет неприятные воспоминания у ребенка на всю жизнь иногда.

Чем может помочь стоматолог? Что из своей практики Вы посоветуете?

В нашей клинике есть детский клуб, где мы учим юных посетителей чистить зубы в интерактивной форме.

Занятие включает в себя разные формы подачи информации, в основном о стоматологическом здоровье, правильным способам ухода за полостью рат, аспектам питания. А далее пытаемся продемонстрировать ребенку оценить свой навык и метод ухода, а именно чиски зубов. Для этого есть разные интересные способы, очень легкие и доступные. Также проводим беседы с родителями, обычно производим на них сильное впечатление.

Это очень полезно детям любого возраста, мы приглашаем к себе деток от 5-6 лет, формируем группы по возрасту. В группе не более 6 детей, мероприятие обычно занимает 30-40 минут. Всех приглашаем к нам, но надо немного заранее записаться.

Еще одним важным направлением профилактики нашей клинике мы считаем реминерализационную терапию. Ребенку всегда есть смысл подобрать специальные средства ухода за зубами, которые будут обеспечивать также борьбу с кариесом. В настоящее время достигнуты значительные успехи в данном вопросе, но этому мало уделяют внимания.

Таким образом, при правильном ведении стоматологом ребенка с раннего возраста, наличием мероприятий по грамотной профилактике и специальной поддержке можно получить значительное снижение уровня заболеваемости кариесом. Это доказанный научный факт.

Есть ли различия в лечении кариеса у детей и взрослых?

Отвечая на этот вопрос следует отметить, что лечение детей имеет много особенностей и возрастную вариабельность.

В каждом возрасте необходимо использовать как разные методы так и разные препараты для лечения.

Это хорошая ситуация. Как врачи справляются, если ребенок боится вида стоматологического кресла и инструментов?

Нередко, с чем мы сталкиваемся: ребенок капризничает, боится, не хочет открывать ротик. Дети разные по характеру, есть и немало закрытых, им неприятно, что их теребят, что-то просят делать, и их родители раздражены, нетерпеливы. Много факторов влияет — уровень образования и психотип мам, и их настрой, и масса других аспектов. Мы ожидаем положительного результата, когда врач и родители работают вместе, нацелены на результат. Иногда, чтобы полечить ребенка нужно несколько помещений. Одно — наладить с ним контакт, вплоть до того, что с девочками играем в куклы, а с мальчиками — в машинки, со всеми рисуем, поем. После этого налаживается взаимодействие более продуктивное, ребенок открывает рот, дает сделать какие то манипуляции.

Касаясь лечения кариеса, хочется предлагать анестезию. В этой ситуации ребенок из неприятных ощущений практически ничего не имеет, мы обезболиваем место укола – используется сначала аппликационная и уже потом местная анестезия.

Какие здесь риски? Все равно он что-то чувствует, его что-то пугает, новые ощущения. Дети по-разному это воспринимают. Кто-то — как болевое, кто-то – как не комфортное, чужое . Ребенку тоже надо рассказывать, что занемеет губка, что не будет больно и зуб будет здоровым. Анестезия сложная манипуляция, но после нее юный пациент больше ничего не чувствует, не запоминает негативный опыт. Доктор может спокойно менять инструменты, работать, что позволит поставить хороший качественный материал для восполнения дефекта при диагнозе кариес. Когда все получается, у ребенка хорошая качественная пломба.

Что такое хорошая пломба для ребенка на молочный прикус?

Это значит, что пломба хорошо прилегает к тканям зуба, защищает зуб от проникновения в него слюны, влаги, микроорганизмов и довольно долго служит. Пломбам для молочного прикуса не предназначается стоять по десять лет. Если она поставлена, когда ребенок хорошо открывал рот, получилось изолировать зуб от слюны и все притереть к стеночкам, хороший материал выбрать, то эта работа- до смены прикуса. Самое главное — методологически сделать всё правильно от начала до конца и получить хороший результат.

С чем сталкивается в практической жизни врач? Ребенок нервничает на приеме, ничего сделать не даёт… Как-то что-то «подлепили»… В итоге не получается обеспечить краевое прилегание пломбировочного материала, и возможно даже в перспективе осложнения.

Все в жизни идеально не бывает, но это та форма, к которой нужно стремиться.

Для ребенка это неприятные воспоминания…

Все наши дети разные… Кто то достаточно спокойно проводит время в кресле стоматолога, с удовольствие сотрудничает, но есть и другие ситуации. Все мы из детства, и страх перед вмешательством стоматолога сохраняется даже у взрослых.

Именно поэтому очень важно лечить зубы до развития осложненных форм кариеса, чтобы ребенок не прошел через ситуацию когда болит зуб, не имел такого опыта. Это зависит в первую очередь от взрослого, который рядом.

Призываем всех начать с посещения наших занятий по гигиене, с осмотра, с обучения родителей, поможем прожить этот возрастной период счастливо и без проблем со стоматологами – только радоваться и наслаждаться, и заниматься развитием своих детей.

Есть ли зубы или части зубов, которые в большей группе риска?

Да, действительно, такие особенности есть. На зубах это фиссуры (анатомические разнонаправленные углубления-бороздки на жевательной поверхности моляров и премоляров.) зубов. Это трудно очищаемые участки и считаются типичными зонами формирования кариеса. Фиссуры легко забиваются остатками пищи, и там мы в первую очередь обнаруживаем размягчение эмали. Для детей даже есть такой метод профилактики кариеса, как «запечатываение фиссур». После прорезывания зуба , пока фиссура не изменена она закрывается «запечатывается» специальным материалом без препарирования эмали.

В период молочного возраста нередко родители спрашивают, надо ли лечить молочные зубы, они же все равно выпадут?

Ответ на этот вопрос всегда однозначный – да, надо. Эти зубы не просто так нам даны. У каждого зуба свое функциональное значение: одни откусывают, другие размельчают, третьи – пережевывают. Эффективность и качество жевания важны. Множественный кариес приводит к тотальным поражениям, к воспалительным поражением, к риску инфекционных воспалительных осложнений — периоститам, абсцессам флегмонам и к очень тяжелым последствиям.

Напоминаю, что полость рта — начало желудочно-кишечного тракта и все процессы, которые там происходят, распространяются дальше и влияют на поддержку гастритов, колитов. У детей разная ситуация по здоровью, и это не просто бактерии, а патогенные микроорганизмы, их колонии преобладают и это может существенно влиять на аутоиммунные заболевания, на течение аллергических заболеваний, ЛОР-патологии.

Таким образом, занимаясь профилактикой стоматологических заболеваний, своевременным качественным лечением мы закладываем основу стоматологического здоровья на всю жизнь ребенка.

Проведите лето без забот, запишите ребенка к стоматологу.

Беседовала Александра Грипас

