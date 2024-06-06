За календарем. Врач открыла способ увеличить продолжительность жизни детей

Продолжительность жизни людей увеличилась благодаря прививкам. И это оценили современные родители, которые, согласно исследованиям ВЦИОМ, в абсолютном большинстве выступают за прививки.

Вот что рассказала aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине у детей Лейла Намазова-Баранова:

— Тот факт, что, по опросам ВЦИОМ, всего 2% родителей убежденно выступают против вакцинации, на самом деле очень отраден.

Потому что означает, что только 2% родителей подвергают себя и своих детей риску заражения опасными заболеваниями, которые можно предотвратить с помощью вакцин. История показала, что вакцинация сыграла решающую роль в борьбе с болезнями и спасении бесчисленных жизней — недаром за последние 100 лет продолжительность жизни увеличилась на 25 лет только за счет внедрения программ профилактики инфекционных болезней. Вспышки предотвратимых заболеваний могут иметь разрушительные последствия как для жизни и здоровья отдельного человека, так и для огромных групп населения. А такие заболевания, как корь, полиомиелит, менингит, коклюш и другие, могут, безусловно, привести не только к серьезной инвалидности, но и к смерти, однако именно вакцинация обеспечивает безопасный и эффективный способ защиты детей от этих угроз.

И здесь хочется напомнить не только родителям, но и всем нашим гражданам, что инфекции могут за несколько часов лишить жизни абсолютно здорового человека, вызвать онкологические болезни, поспособствовать формированию сахарного диабета, опоясывающего лишая, эпилепсии (после коклюшной инфекции), и этот список можно продолжать очень долго. А еще инфекции могут полностью изменить траекторию успешности человека — ведь его познавательные способности закладываются до и в первые полтора года после рождения, а присоединившиеся в этом возрасте инфекционные болезни навсегда закроют ребенку возможности успешного будущего, потому что нарушат его не только физическое, но и когнитивное и ментальное здоровье.

То есть прививки не только защищают жизни и здоровье детей в нежном возрасте, но и закладывают фундамент здоровья на всю их долгую жизнь. А для взрослых — создают условия сохранить саму жизнь и свое здоровье до преклонных лет.

Вакцины — безопасное и эффективное средство защиты детей и взрослых от опасных заболеваний. Российский Национальный календарь профилактических прививок — очень масштабный, а государство, в свою очередь, в рамках национального календаря прививок обеспечивает население качественными и безопасными вакцинами, причем за свой счет. Совершенствование НКПП РФ позволило достичь значительных успехов в борьбе с вакциноуправляемыми инфекциями и сохранить сотни тысяч жизней россиян. К примеру, с начала XXI века существенное сокращение детской смертности происходило на фоне заметных темпов снижения смертности в целом от инфекционных причин.