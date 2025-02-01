Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления фруктового салата с шоколадом.

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Почистите бананы, нарежьте их небольшими кусочками. Вымытые яблоки нарежьте кубиками. Яблоки могут быть любыми - сладких или кислых сортов, на ваш вкус.

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Перемешайте яблоки с бананами и полейте их лимонным соком, чтобы они не потемнели раньше времени.

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Киви почистите и нарежьте средними ломтиками.

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Очищенные мандарины разделите на дольки, удалите у них все перегородки и пленки.

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Перемешайте нарезанные яблоки, бананы, киви и мандарины, полейте их сметаной и медом.

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Перемешайте все ингредиенты.

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Салат выложите в порционные креманки, присыпьте рублеными грецкими орехами и полейте растопленным шоколадом.

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Десерт присыпьте натертым шоколадом и готово!

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Фруктовый салат с шоколадом сразу подавайте к праздничному столу. Такое угощение понравится каждому - от мала до велика! Приятного аппетита!