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Фруктовый салат с шоколадом

Привычную фруктовую нарезку предлагаю заменить на салат, который станет украшением вашего новогоднего стола. Кусочки фруктов и ягод дополните орехами, сметаной и медом, а шоколад станет приятным бонусом для всех сладкоежек! Сочетание разных вкусов - это настоящее удовольствие!

Ингредиенты

Мандарины - 120 г

Бананы - 120 г

Яблоки - 100 г

Киви - 70 г

Сметана - 50 г

Шоколад - 40 г

Грецкие орехи - 40 г

Мед - 30 г

Лимонный сок - 25 г

  • 147 кКал
  • 25 мин.
  • Б: 2.36
  • Ж: 7.82
  • У: 17.52

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления фруктового салата с шоколадом.

 

Фото 1

 

 

Почистите бананы, нарежьте их небольшими кусочками. Вымытые яблоки нарежьте кубиками. Яблоки могут быть любыми - сладких или кислых сортов, на ваш вкус.

 

Фото 2

 

 

Перемешайте яблоки с бананами и полейте их лимонным соком, чтобы они не потемнели раньше времени.

 

Фото 3

 

 

Киви почистите и нарежьте средними ломтиками.

 

Фото 4

 

 

Очищенные мандарины разделите на дольки, удалите у них все перегородки и пленки.

 

Фото 5

 

 

Перемешайте нарезанные яблоки, бананы, киви и мандарины, полейте их сметаной и медом.

 

Фото 6

 

 

Перемешайте все ингредиенты.

 

Фото 7

 

 

Салат выложите в порционные креманки, присыпьте рублеными грецкими орехами и полейте растопленным шоколадом.

 

Фото 8

 

 

Десерт присыпьте натертым шоколадом и готово!

 

Фото 9

 

 

Фруктовый салат с шоколадом сразу подавайте к праздничному столу. Такое угощение понравится каждому - от мала до велика! Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

Фруктовый салат с шоколадом, рецепт с фото
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