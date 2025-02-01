Ингредиенты
Мандарины - 120 г
Бананы - 120 г
Яблоки - 100 г
Киви - 70 г
Сметана - 50 г
Шоколад - 40 г
Грецкие орехи - 40 г
Мед - 30 г
Лимонный сок - 25 г
- 147 кКал
- 25 мин.
- Б: 2.36
- Ж: 7.82
- У: 17.52
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления фруктового салата с шоколадом.
Почистите бананы, нарежьте их небольшими кусочками. Вымытые яблоки нарежьте кубиками. Яблоки могут быть любыми - сладких или кислых сортов, на ваш вкус.
Перемешайте яблоки с бананами и полейте их лимонным соком, чтобы они не потемнели раньше времени.
Киви почистите и нарежьте средними ломтиками.
Очищенные мандарины разделите на дольки, удалите у них все перегородки и пленки.
Перемешайте нарезанные яблоки, бананы, киви и мандарины, полейте их сметаной и медом.
Перемешайте все ингредиенты.
Салат выложите в порционные креманки, присыпьте рублеными грецкими орехами и полейте растопленным шоколадом.
Десерт присыпьте натертым шоколадом и готово!
Фруктовый салат с шоколадом сразу подавайте к праздничному столу. Такое угощение понравится каждому - от мала до велика! Приятного аппетита!
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