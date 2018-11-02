Ребенок перестал слушаться взрослых. Что делать?

Как стать родителем послушного ребенка

У меня домашний детский сад. Каждый рабочий день, с утра до вечера, около десятка детей играют, общаются, узнают новое и растут вместе со мной. Очень часто, особенно после выходных, родители спрашивают меня: как вы с ними справляетесь? Как так получается, что вас они слушаются практически беспрекословно и с первого раза? Новости СМИ2

Для того чтобы ваш ребенок всегда вас слушался, важно обратить внимание на "теоретические" аспекты и практические навыки.

Уважение ребенка к словам мамы и папы врожденное. Это состояние полного доверия и веры. Родители для маленького ребенка являются изначальным, максимальным и единственным авторитетом.

Уважение и послушание — две стороны одной медали. Если мы теряем уважение ребенка, то он перестает слушаться. Кроме этого, само понятие доверия, уважения, веры человеку разрушается. Ведь мама и папа — это самые-самые лучшие взрослые. А если уж они не оправдывают доверие, то что говорить о других людях. Такому ребенку становится трудно уважать взрослых, старших, доверять и прислушиваться к авторитетам.

Как пропадает уважение?

Очень часто родители превращают дом в мир двойных стандартовповедения для себя и ребенка. Но они не замечают этого. Например, нельзя есть сладкое до еды. Это вредно, не перебивай аппетит. Но — только ребенку, а мама или папа как раз так и делают. А дела всегда говорят громче слов.

Ребенок всё видит и задается вопросом: зачем они это делают, если это плохо? Или, может, тогда все-таки хорошо? Они или делают то, что плохо, или обманывают, и это не плохо. Во что верить? Но ведь мама и папа всегда правы и говорят правду. А теперь ребенок и в этом начинает сомневаться. Какое уж тут уважение и послушание.

Многие люди думают, что можно, пока ребенок маленький, заставить его слушаться, применив силу или угрозы наказания. Но тогда уважение к вам у ребенка пропадет очень быстро. Тогда заставлять придется все чаще и чаще, а потом и вообще — все время. Чем старше будет становиться ваш сын или дочь, тем сильнее будет эмоциональное отдаление. Ведь такие методы основаны, во-первых, на принуждении и силе, а во-вторых — на страхе. Можем ли мы искренне доверять тому, кого боимся?

Но мама и папа любят ребенка, поэтому они очень часто не выполняют своих угроз. Например: "Если ты сейчас же не уберешь все свои игрушки, то не пойдешь гулять!". А он собирать игрушки даже не начал, а потом стало его жалко. На улице такая прекрасная погода, и дома сидеть не хочется — ребенку надо двигаться. И вот ребенок на улице, игрушки — везде. А мама и папа проиграли всухую.

Ребенок узнал две вещи. Первая — он сильнее, он — победитель, а родители дали слабину. Вторая — то, что родители сказали, не так уж и важно, раз это можно просто проигнорировать — и безо всяких последствий.

Однако не только пустые угрозы, но и неисполнение обещаний сильно подрывает авторитет родителей. Васе было обещано мороженое, если получит 4 или 5 за контрольную. Он сидел, занимался и в результате получил свою пятерку. Дома по совершенно другому вопросу поругался с мамой, нагрубил ей. И остался без мороженного.

"И правильно!" — скажут многие родители. А вот и нет! Человек честно заработал свою "зарплату." Так как обида мамы никак с оценкой за контрольную не связана, то ее нельзя связывать и с наградой-мороженым. Такое решение мамы говорит ребенку: не важно, о чем мы договаривались, чего ты достиг или заработал, я могу отказаться от своего слова, передумать. Будет ли ребенок в следующий раз стараться получить хорошую оценку? Вряд ли. Как будет относиться к обещаниям родителей? А к своим?

Но ведь и это не всё. Ребенка далеко не всегда просто даже заставить сделать то, что нам надо. Это противостояние вашей и его воли. И вот здесь многие родители срываются. Повышают голос и иногда дают ход рукам. Такой родитель еще страшнее, чем просто заставляющий и угрожающий. Тот, кто угрожает, хотя бы предупреждает о своих намерениях. Тот, кто психует, делает это неожиданно, становясь непредсказуемым агрессором.

Кроме того, для ребенка это яркий и достаточный признак отсутствия у родителя контроля над своими негативными эмоциями и, в конце концов, над собой. "Какое он имеет право контролировать других, если не может контролировать даже себя?" Именно так мне однажды на консультации сказала девочка-подросток о своем отчиме.

Это всё были факторы родительской стороны, а теперь давайте обратим внимание на ребенка.

Он может вас не слышать, не слушать, не воспринимать. Ему может быть страшно сделать что-то новое, он не уверен в своих силах, может думать, что не умеет, не знает, как оно делается. Может, слова родителей, с точки зрения ребенка, просто невыполнимы вот в это конкретное время.

Можно ли восстановить уважение ребенка?

Давайте начнем с простого и практичного — быть услышанными. Чтобы ребенок начал слушать, надо стать центром внимания. Для этого присядьте на корточки, поднимите ребенка, сделайте что угодно, чтобы ваши глаза оказались на одном уровне. Смотрите ему в глаза, пока не установится зрительный контакт. Теперь начинайте говорить.

Для многих родителей самым сложным становится сознательный выбор слов и поведения вместо привычного-автоматического: "Я тебе сколько раз говорила! Ну не ребенок, а наказание! Все дети нормальные, а ты бегаешь!".

Если вы хотите остановить неприемлемое поведение ребенка, не ждите, что он сам остановится. Пока вы ждете, вы концентрируетесь на том, что вам не нравится, и ваши эмоции накаляются. Раздражение передается автоматически. Поэтому останавливайте ребенка сразу, немедленно. Так вы сохраните свои нервы и достоинство, повысите собственный авторитет в глазах ребенка.

Остановитесь и сами, дайте себе минутку на то, чтобы подумать: чего же я хочу на самом деле, по максимуму. Сформулируйте в позитивном утвердительном ключе и в спокойном еще состоянии благожелательно предложите эту альтернативу ребенку.

Например, Таня бежит к дороге. Негативный ключ (и программа минимум): "Не выбегай на дорогу!". В позитивном ключе папа зовет Таню сразу и говорит: "Ты бежала к дороге, и мне стало очень страшно. Давай пойдем рядом, или можешь бегать вокруг меня, если тебе скучно просто идти". Чего хотел папа? Чтобы дочь была рядом, в безопасности. Это его программа максимум.

Если вы "пророчите" наказание или награду сначала подумайте, а сдержу ли я свое слово. Не перегибайте палку ради устрашения или соблазнения. Сказанное выполняйте всегда! Если ребенку обещана награда за дело, которое он сделал, и он вдруг сделал что-то неприемлемое, то отреагировать надо обязательно. Просто последствия непозволительного поведения не должны отнимать зарплату.

Однако, чтобы ребенок слушался, лучше на него не давить, а дать выбор. Начать убирать игрушки прямо сейчас — или через пять минут. Обязательно в таких случаях ставьте таймер или показывайте, докуда дойдет стрелка на часах. Мелочей — нет!

Чтобы сложные ситуации возникали как можно реже, выработайте, установите с общего согласия (хотя бы между родителями, если ребенок маленький) и озвучьте правила семьи. Правила должны быть одни для всех. Не есть сладкое до еды. Ложиться спать вовремя. Детское время может отличаться от родительского, но каждый ложится вовремя. Ведь для ребенка совершенно естественно копировать поведение родителей.

Чем сложнее ваша ситуация с послушанием ребенка, тем больше времени займет ее исправление. Заново завоевать авторитет — дело не одного дня. Запаситесь терпением. Применяйте все методы сразу. Главное — не сходите с дистанции!