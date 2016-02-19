Что будет, если папа узбек, а мама армянка? 13 детей с необычной красотой из-за смешанной крови

Фотограф Наира Оганесян реализовала фотопроект, в котором показала, насколько красивыми бывают дети у родителей разных национальностей.
«Мне всегда нравились детки, у которых смешанная кровь. Чаще всего они очень привлекательные, так как берут от той или иной нации самое лучшее, — рассказывает она. — Я долго вынашивала идею создания такого фотопроекта, и вот однажды я написала в одну из родительских групп, что ищу разнонациональных детей. И была очень удивлена, когда откликнулось более 200 родителей».
По ее словам, ей пришлось очень сложно во время отбора, так как хотелось взять всех ребятишек.
«Но я остановила свой выбор на детях в возрасте 6-9 лет, так как они хотя бы могут минуту просидеть на стуле не двигаясь», — улыбнулась фотограф.
Предлагаем и вам оценить этот фотопроект под названием «Красота смешанных кровей».
Свежие комментарии