Что будет, если папа узбек, а мама армянка? 13 детей с необычной красотой из-за смешанной крови

Фотограф Наира Оганесян реализовала фотопроект, в котором показала, насколько красивыми бывают дети у родителей разных национальностей.

«Мне всегда нравились детки, у которых смешанная кровь. Чаще всего они очень привлекательные, так как берут от той или иной нации самое лучшее, — рассказывает она. — Я долго вынашивала идею создания такого фотопроекта, и вот однажды я написала в одну из родительских групп, что ищу разнонациональных детей. И была очень удивлена, когда откликнулось более 200 родителей».

По ее словам, ей пришлось очень сложно во время отбора, так как хотелось взять всех ребятишек.

«Но я остановила свой выбор на детях в возрасте 6-9 лет, так как они хотя бы могут минуту просидеть на стуле не двигаясь», — улыбнулась фотограф.

Предлагаем и вам оценить этот фотопроект под названием «Красота смешанных кровей».

Майя, 5 лет. Папа — русский, мама — армянка.

Даниэль, 6,5 лет. Папа — нигериец, мама — русская.

Лукьян, 5 лет. Папа — украинец/русский, мама — туркменка/татарка.

Ксения, 9 лет. Папа — немецкий еврей, мама — русская/татарка.

Анна, 8 лет. Папа — армянин, мама — русская.

Алиса, 5 лет. Папа — русский, мама — узбечка/татарка.

Доминик, 6 лет. Папа — грузин/татарин, мама — осетинка.

Элиза, 5 лет. Папа — армянин/грузин, мама — русская.

Даниил, 7 лет. Папа — татарин, мама — грузинка.

Сальма, 4,5 года. Папа — узбек, мама — армянка.

Лукас, 5 лет. Папа — бельгиец, мама — русская.

Ева, 5 лет. Папа — кореец, мама — русская/украинка/еврейка.