Со мной никто не дружит. Что делать, если с вашим ребенком не хотят играть?

Что делать, если у вашего малыша совсем нет друзей и с ним никто не хочет играть?

Дружба – это и первые секретики с ребятами от родителей, и первые клятвы верности, первые ссоры и эмоциональные примирения. Через дружбу мы познаём людей, учимся общаться, делиться, думать о других… С другом мы чувствуем себя нужными и уникальными. Дружба – это сокровище в жизни каждого. Но, как и многие сокровища, для некоторых дружба оказывается сокрытой.

Тревожные признаки

Нередко дети не признаются в том, что не ладят с коллективом. По большей части из-за того, что не верят, будто кто-то может им помочь. Мама и папа не должны упустить эту проб­лему из виду. Обратите внимание, если:

кроха неохотно посещает детский коллектив;

малыш возвращается из сада или школы как выжатый лимон и не хочет туда идти;

ребёнок часто плачет, хотя никаких видимых на то причин нет;

ваше чадо практически никогда не говорит о своих одноклассниках;

малыш ничего не рассказывает о жизни в саду или школе, будто её и нет;

сын или дочь никого не зовёт на день рождения, не ходит гулять с одноклассниками.

Есть, конечно, и другие симптомы, например такие физиологические недомогания, как энурез, нервный тик, ночные кошмары. У ребёнка может часто меняться настроение, могут появиться агрессивные нотки в поведении (эти «нарывы» будут хорошо видны, если использовать в беседе с ребёнком какую-либо проективную методику, например, попросив нарисовать цветок или несуществующее животное).

Алгоритм помощи

Как помочь детям, которые пока ещё не познали радости дружбы и чувст­вуют себя одинокими и непонятыми сверстниками?

Одинокие дети нуждаются в психологической поддержке. И хорошо, если такую поддержку окажут самые близкие люди – родители. Сказать: «Не обращай внимания!» – значит посчитать проблему пустяшной и этим обидеть ребёнка. Дайте малышу понять, что полностью принимаете его чувства, вторите его эмоциям и поддерживаете его всеми силами. Может, и у вас в дет­стве была история, когда вы чувствовали себя никому не нужным? Поделитесь ею с ребёнком.

Придётся разобраться в том, почему ваше драгоценное чадо превратилось в «белую ворону». Нередко причины этого явления лежат на поверхности. Возможно, насмешки вызваны нетитульной национальностью, физическими пороками или отставанием в психическом развитии. Поговорите об этом с классным руководителем или воспитателем детского сада. А ребёнку объясните, что настоящие друзья не обращают внимания на эти признаки. И попросите не злиться на других детей, а простить их, потому что некоторые вещи мы понимаем только с возрастом, и они тоже, когда вырастут, обязательно всё поймут.

Подумайте, какие особенности в поведении вашего сына или дочери отталкивают сверстников? Почему сверстники, в свою очередь, отталкивают его? Чем он выделяется из толпы? А также какими хорошими качествами обладает ваш малыш и как ему проявить свои достоинства в коллективе? А подумав, поговорите с ним об этом. Ответы на эти вопросы, возможно, и не сделают вашего кроху лидером в своём обществе, но уж точно выведут со скамьи аутсайдеров.

Обратитесь к детскому психологу. Есть немало практик, занятий и методик, которые помогут раскрыть суть ситуации и скорректировать её. А в групповых занятиях дети как раз учатся навыку дружбы.

Мнение первого читателя:

Анна Барсукова: Для начала родителям нужно понять причину, по которой с ребёнком никто не дружит. Также можно прибегнуть к помощи профессионального психолога, которой даст рекомендации. Важно не пускать ситуацию на самотёк, поскольку все наши ком­плексы родом из дет­ства.