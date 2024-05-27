Совсем чужие близкие. Что происходит между поколениями?

Неподчинение ребёнка взрослым означает, что они стали ему чужими. Задуматься об этом стоит тогда, когда общение заменяют гаджетом.

Совсем недавно пятиклассник из Подмосковья набросился с ножом на мать из-за невинного требования сделать уроки. А 61-летняя бабушка из Чебоксар задушила девятилетнего внука «за плохое поведение».

Вечный конфликт отцов и детей, похоже, выходит на новый уровень: если раньше дело ограничивалось презрением к ценностям другого поколения, то сегодня эта борьба не щадит даже родственные жизни.

Смартфон вместо мамы

В детстве меня очень интересовала Африка. Мама рассказывала о фараонах, пустынях и крокодилах в Ниле. И о том, что путь этой огромной реки проходит через весь континент. Как-то раз я случайно заговорила об этом со своей тётей, и та возразила: Нил значительно короче. Но я не поверила. Тётя подвела меня к карте и провела пальцем по голубой линии реки, от истока до устья. «Тётя Оля, уберите свою карту, – ответила я. – Мама сказала, что Нил течёт через всю Африку!» Этот «железный аргумент» завершил наш спор…

Раньше информация – что об устройстве мира, что о моральных ценностях – передавалась в разговорах родителей с детьми, комментирует мою историю руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Сегодня дети получают её обычно из интернета, ведь взрослым некогда с ними общаться. Любой же новост­ной портал состоит в основном из негатива, потому что на это есть запрос. И вместо того, чтобы учиться «разумному, доброму, вечному» у своих мамы-папы-бабушки, ребёнок впитывает знания об окружающей действительности и моральные ориентиры из сети.

Поэтому, когда чадо не подчиняется требованиям родственников, не стоит удивляться: ведь они стали для него чужими, а гаджет, наоборот, «близким и родным». Если же взрослые пытаются от него отлучить, лишив привычного времяпрепровождения, то ребёнок проявляет агрессию. И делает это тем сильнее, чем более несправедливыми ему кажутся требования взрослых.

А ведь это отчуждение началось в ту самую минуту, когда ему в руки впервые всунули смартфон: «Поиграй пока, малыш, мамочка сейчас занята»…

Потеряли берега

Есть ещё одно разительное изменение – дети перестали чувствовать границу дозволенного по отношению к взрослым. Во время моего разговора с подругой её 13-летний сын просто вклинился в наше общение и как ни в чём не бывало высказал своё мнение по обсуждаемому предмету. Точно так же, не спрашивая разрешения, друзья моего сына-подростка сварили себе кофе у нас в кухне и заглянули в холодильник. Моё присутствие никого не смутило.

«В советское время была комплексная программа воспитания подрастающего поколения, – напоминает врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. – Были единые учебники и общепризнанные литературные герои, детям прививали патриотизм и уважение к старшим. Да, родители могли и ремнём наказать за плохой поступок, но представить себе, чтобы недоросль поднял руку на взрослого, было немыслимо. А сегодня такого табу для многих не существует».

Изменение взаимоотношений между поколениями связано в том числе и с героизацией «плохишей», которых несколько десятилетий возвеличивают в фильмах, считает Файнзильберг. «Плохиш» ведёт себя агрессивно по отношению к «хорошим парням», но делает это эффектно, привлекательно. «Это отчасти и привело к появлению шуттинга (от анг. shoot – «стрелять») в школах. Раньше она была местом, куда ребята стремились, куда ходили учиться и общаться, чувствуя себя там в безопасности. Сегодня школа для многих превратилась просто в обязанность, часто тяжёлую и неприятную», – добавляет он.

«Хрупкие и ранимые»

Не всё благополучно и с нынешними взрослыми. В родительскую пору сейчас вошло поколение, которое формировалось в нелёгкие 1990-е. После распада СССР миллионы семей едва выживали, атмосфера в них была не слишком-то тёплой. Имея за плечами такой психологический багаж, многие проявляют агрессию уже по отношению к своим детям: по-другому они просто не умеют. Например, на днях в Карелии во время ссоры отец несколько раз выстрелил в ногу сыну-подростку.

Но встречается и другая крайность. Современные психологи часто говорят родителям, что детей нельзя травмировать, нервировать и вообще напрягать, потому что они очень хрупкие и ранимые. «И детки быстренько смекнули, как себя вести, – замечает мама 14-летней московской школьницы. – Да, мол, мы такие, а иначе вам же хуже будет, наши «психологические срывы» станут постоянными». В итоге дочь-подросток месяцами не разговаривает с матерью, а та не знает, с какого бока к ней подойти, чтобы не «травмировать».

Всё? Тупик?

Так что же получается, отношения отцов и детей зашли в тупик? Конечно, нет, успокаивают эксперты. Но важна профилактика семейных конфликтов, работа с родителями. А психологам в школах нужно присматриваться к детям – специалист заметит отклонения тогда, когда ребёнку ещё можно помочь. А ещё стоит вложиться в подготовку и повышение мотивации педагогов. Чем больше будет толковых и неравнодушных учителей, тем больше интереса дети будут проявлять к учёбе, а не к зависанию в гаджетах.

…Мне же вспомнился фильм, в котором отец заставляет сына-инвалида жить жизнью здорового человека. Парень проходит через тяжелейшие испытания, справляется с болезнью, но отрекается от своего родителя. И лишь через много лет он понимает, что по-настоящему его любил только «тиран»-отец, чья жестокость и позволила ему встать с инвалидной коляски.

Ребёнку важно понимание

Поведенческий терапевт, автор популярного блога о воспитании детей Елена Калашникова:

– Да, сегодняшние дети не расстаются с гаджетами, они ничем не скованы, их обычно не наказывают дома. Но проблема поколений сейчас вышла за пределы семьи – в школе учителя и ученики тоже конфликтуют и страдают от взаимного непонимания.

Школьникам доступна широкая информация, а учебная программа не поспевает за прогрессом. В итоге возникает когнитивный диссонанс. Взрослые плохо понимают «новых» детей: тем нужны аргументы, которых у учителя нет. Такое давление приводит к профессиональному выгоранию, конфликт усиливается и дистанция между его участниками растёт.

Ребёнку важно понимание со стороны взрослых. Его нужно научить общаться, мирно решать конфликты. А брешь в отношениях лишь убивает доверие.